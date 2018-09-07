Банк ING оштрафовали на 775 млн евро за коррупционные платежи владельца «Билайна»

Власти Нидерландов оштрафовали банк ING на 775 млн евро из-за отсутствия противодействия отмыванию денег его клиентами. В числе прочего претензии банку были предъявлены из-за проведения платежей группы Vimpelcom в пользу структур дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой на общую сумму $55 млн.

Банк ING признал вину признал вину в отсутствии борьбы с отмыванием денег

Базирующийся в Нидерландах банк ING сообщил о достижении договоренности с местной прокуратурой относительно расследования об отмывании денег и коррупционной деятельности ряда клиентов банка. ING признал, что не выполнил всех требований по борьбе с отмыванием денег, и согласился выплатить голландским властям 775 млн евро.

Из этой суммы 675 млн евро являются штрафом, 100 млн евро – компенсацией за незаконное обогащение. Одновременно ING сообщил, что Американская комиссия по ценным бумагам (SEC), у которой также были вопросы к банку, более не имеет претензий к банку.

Бывшие топ-менеджеры ING понесут наказания

ING согласился с обвинением в том, что в период с 2010 по 2016 гг. в банке были допущены нарушения в части проверки деятельности клиентов на предмет совершения экономических преступлений (customer due-diligence, CDD). CDD-файлы оказывались незаполненными, отсутствовал мониторинг после проведения транзакций, неверно классифицировались риски и сегменты, в которых работают клиенты и т.д.

Банк пообещал исправить свои внутренние процедуры и принять меры в отношении бывших высокопоставленных сотрудников, допустивших подобные просчеты. В то же время доказательств получения данными сотрудниками выгоды от незаконных транзакций не было найдено.

Как ING проводил коррупционные платежи Vimpelcom в пользу дочери экс-президента Узбекистана

Как пишет газета Wall Street Journal, внимание голландских следователей было приковано к четырем историям с клиентами ING. Одна из них связан с группой компаний Vimpelcom (нынешнее название – Veon). Российская «дочка» Veon – «Вымпелком» - работает под торговой маркой «Билайн».

Власти Нидерландов оштрафовали банк ING на 775 млн евро

за то, что не противодействовал отмыванию денег клиентами, включая Vimpelcom

В 2016 г. Vimpelcom признал, что осуществил коррупционные платежи $140 млн в адрес структур Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова. Платежи делались с целью создания преференций для узбекской «дочки» Vimpelcom – Unitel (торговая марка Beeline)

В том числе Vimpelcom покупал 3G- и 4G-частоты в Узбекистане у гибралтарского оффшора Takilant, принадлежавшего подруге Каримовой Гаянэ Авакян. Кроме того, Vimpelcom продал Takilant миноритарную долю в Unitel с обязательством обратного выкупа. Сумма обратного выкупа составила $57,5 млн – в 2,5 раза больше суммы, за которую эта доля была продана.

Признав свою вину, Vimpelcom согласился выплатить властям США и Нидерландов штраф в размере $795 млн. После этого в Нидерландах началось расследование в отношение ING, в 2016 г. в офисе банка проходил обыск.

Как пишет агентство Reuters, роль банка ING состоит в том, что он перевел в общей сложности $55 млн от Vimpelcom в пользу Takilant. Счета Vimpelcom были открыты в ING, счета Takilant – в латвийских банках Aizkraukles и Parex, гонконгском Standart Chartered и швейцарском Lombard Odier.

Женщина-трейдер отмыла через ING 150 млн евро

В другом случае, послужившем причиной претензией к ING, женщина-трейдер смогла отмыть через банк 150 млн евро.

ING – не первый крупный западный банк, пострадавший из-за операций с Гульнарой Каримовой и оффшором Takilant. В 2013 г. власти Швеции оштрафовали местный банк Nordea на $5 млн.