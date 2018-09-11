Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна»

В Швеции обнародованы завещания дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой и и ее партнеров. Оказалось, что офшоры Takilant и Swisdorn, которым Vimpelcom, МТС и TeliaSonera выплатили сотни миллионов долларов за работу в Узбекистане, после смерти их формальных владельцев должны были отойти Каримовой.

Бывших топ-менеджеров TeliaSonera судят за взятки узбекской принцессе

В Швеции начался судебный процесс над бывшими топ-менеджерами телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название – Telia). На скамье подсудимых оказались экс-президент компании Ларс Нуберг (Lars Nyberg), бывший глава макрорегиона «Евразия», Теро Кивисаари (Tero Kivisaari) и бывший советник евразийского бизнес-направления Ули Туима.

Как TeliaSonera, Vimpelcom и МТС платили людям Гульнаре Каримовой

Скандал начался в 2012 г. Тогда шведские журналисты выяснили, что TeliaSonera платила гибралтарскому офшору Taklinant за возможность работы в Узбекистане своей «дочки» Coscom. Формальным владельцем Takilant являлась Гаяне Авакян, близкая подруга Гульнары Каримовой, дочери занимавшего тогда пост президента Узбекистана Ислама Каримова.

В результате скандала руководство TeliaSonera вынуждено было уйти в отставку, а компания приняла решение распродать свои активы в странах СНГ. В 2017 г. Telia признала факт перечисления структурам Каримовой $331 млн и согласилась выплатить властям США и Нидерландов штраф за участие в коррупционных схемах на сумму $960 млн. После этого в Швеции начался уголовный процесс над бывшим руководством компании.

Гульнара Каримова, профессор Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте

Одновременно выяснилось, что и группа Vimpelcom (нынешнее название Veon, работает в России под брендом «Билайн») использовала сомнительные схемы с офшором Takilant, покупая у него преференции для работы принадлежащего ей узбекского сотового оператора Unitel (торговая марка Beeline). В 2016 г. Vimplecom признал свою вину в перечислении структурам Гульнары Каримовой $130 млн и согласился выплатить властями США и Нидерландов штраф в размере $795 млн. Кроме того, из числа акционеров Vimplecom после этого скандала ушел норвежский Telenor.

Также выяснилось, что МТС покупала свою узбекскую «дочку» «Уздунробита» у офшора Swisdron, принадлежавшего гражданскому мужу Каримовой Рустаму Мадумарову. Претензий от зарубежных властей МТС не получала, но в 2016 г. компания добровольно согласилась покинуть Узбекистан.

Завещания Гульнары Каримовой и ее партнеров

На начавшемся в шведской столице Стокгольме судебном процессе прокурор Гуннар Стетлер настаивает, что бывшее руководство TeliaSonera давало взятки Гульнаре Каримовой. В качестве доказательств были приведены четыре завещания, написанные Каримовой и тремя ее приближенными.

Гульнара Каримова в опале под домашним арестом

Согласно документам, которые опубликовала узбекская служба «Радио Свобода», Гаянэ Авакян завещала офшор Takilant Гульнаре Каримовой. Аналогичным образом Рустам Мадумаров завещал Каримовой офшор Swisdorn. Еще одна приближенная Каримовой Марина Клюева завещала ей офшор Marvelgate.

Сама Каримова завещала свои активы собственным детям: Исламу и Иману. На счетах этих офшоров хранились сотни миллионов долларов, заработанные, в частности, на операциях с Vimpelcom, TeliaSonera и МТС. Оригиналы завещаний хранились в сейфах в Швейцарии и были изъяты в ходе следствия об отмывании денег.

Ислам Каримов скончался в 2016 г. Еще при его жизни его дочь Гульнара попала в опалу и оказалась под домашним арестом. Ее партнеры Гаянэ Авакян и Рустам Мадумаров были осуждены за различные преступления. В 2017 г. стало известно, что и сама Гульнара Каримова была приговорена на родине к пяти годам ограничения свободы.