Самая быстрая оптоволоконная магистраль соединила Азию и Европу

Самая короткая и самая быстрая линия оптоволоконной связи проложена из Гонконга во Франкфрут по территории шести государств. Новая магистраль позволяет организовать каналы высокой доступности в любых промежуточных точках маршрута и обеспечить доступность услуг в других странах

Короткий маршрут, высокая скорость

Лидер рынка телекоммуникационных услуг Средней Азии, компания TNS Plus запустила новую высокоскоростную магистраль TNS Express. Оптоволоконная линия проложена по кратчайшему маршруту от Гонконга до Франкфурта и передает данные с меньшей задержкой, чем остальные магистрали.



Новая магистраль обеспечивает более высокую скорость передачи данных, чем существующие аналоги, в среднем на 12–50 мс быстрее. Тщательная проработка маршрута позволила добиться задержки всего 153 мс (RTD).

Магистраль TNS Express проходит от дата-центра Mega-I в Гонконге по территории шести стран ­­­– Китай, Казахстан, Россия, Белоруссия, Польша, Германия – до дата-центра New Telco во Франкфурте. Протяженность ее составляет около 13 000 км. Магистраль защищена «один к одному» на всей протяженности и обеспечивает доступность услуг на уровне не менее 99,95%.

Коммуникации, доступные всем

C помощью TNS Express каналы высокой доступности также могут быть организованы до любых городов Казахстана и промежуточных точек маршрута в других странах. К примеру, задержка Гонконг – Москва составляет всего 127 м/с (RTD).

Новая магистраль проложена по кратчайшему маршруту от Гонконга до Франкфурта

Магистраль позволяет предоставлять прозрачные каналы n х 10G, nx 100G, IEPL 2-2000 Мбит/с, L3 VPN 2-2000 Мбит/с, c поддержкой QoS. Таким образом, TNS Express становится самой быстрой оптоволоконной магистралью, которая соединяет Азию и Европу современными телекоммуникационными услугами высокой доступности.

Компания TNS Plus успешно работает на рынке с 1994 года, специализируясь на доступе к сети интернет для операторов связи, организации международных каналов связи, аренды междугородних каналов связи и транзите голосового трафика