Samsung и Google решили вместе избавить мир от SMS
Samsung и Google заключили партнерство с целью совместного продвижения стандарта обмена сообщениями RCS, который должен прийти на смену SMS. Поддержка стандарта будет добавлена в смартфоны Samsung начиная с Galaxy S8 и S8+. При этом приложения Android Messages и Samsung Messages станут совместимы друг с другом.
Партнерство Google и Samsung
Samsung и Google будут совместно продвигать внедрение в отрасли стандарта обмена сообщениями Rich Communication Services (RCS). В рамках партнерства, которое заключили компании, Android Messages и Samsung Messages должны стать совместимы друг с другом и начать работать с RCS-сообщениями.
Благодаря этому пользователи смогут передавать сообщения через Wi-Fi, вести групповые чаты, видеть информацию о сообщении типа «печатает» и «прочитано», обмениваться фото и видеофайлами в высоком качестве и т. п. Поддержка RCS-решений обеих компаний будет добавлена на различные платформы, включая облачные и предназначенные для бизнеса.
По словам Патрика Шоме (Patrick Chomet), исполнительного вице-президента и руководителя отдела инноваций в области продуктов и услуг мобильного подразделения Samsung Electronics, сотрудничество двух компаний должно ускорить переход технологической отрасли к стандарту RCS.
На каких телефонах это будет доступно
Google и Samsung уже создали совместными усилиями RCS-решения для некоторых смартфонов Samsung. Поддержка RCS будет добавлена в модели, которые уже вышли на рынок, начиная с Galaxy S8 и S8+. Речь идет о таких устройствах как S8, S8+, S8 Active, S9, S9+, Note 8, Note 9 и некоторые модели серий A и J под управлением Android 9.0 или выше.
В зависимости от конкретного рынка или оператора поддержка RCS может быть недоступна. Новые модели линейки Galaxy уже поддерживают RCS, если его поддерживает оператор связи.
Разработчики, которые создают инструменты для обмена сообщениями RCS на базе релиза GSMA Universal Profile 2.0 с применение сервисов Messaging-as-a-Platform (MaaP) Google или Samsung, смогут предложить новый стандарт обмена бизнес-сообщениями пользователям Android Messages и Samsung Messagеs.
Что такое RCS
RCS — это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, который должен заменить SMS. Протокол начал разрабатываться GSM Association в 2008 г., первый релиз появился 2012 г.
Google и Microsoft обеспечили его поддержку в Android и Windows 8. В 2016 г. с появлением первого универсального профиля RCS (GSMA Universal Profile 1.0) к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники. RCS известен также под названиями Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.
В отличие от SMS новый протокол позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, использовать IP-звонки и видеозвонки, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список в сети и др. В релизе GSMA Universal Profile 2.0, который вышел в июле 2017 г., была добавлена поддержка MaaP, API и интеграция плагинов.
RCS поддерживается на устройствах под управлением Android где есть приложение Android Messages. В апреле 2018 г. СМИ писали о решении Google перебросить команду специалистов, которые работали над мессенджером Google Allo, на работы по более широкому внедрению RCS. Инструмент для обмена сообщениями, который получится в результате, компания планировала назвать Chat.