«Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны

В рамках одного из эпизодов затяжной масштабной финансовой войны Минобороны с собственной «дочкой» — «Воентелекомом» — министерству придется довольствоваться суммой взысканной с оператора неустойки, уменьшенной более чем в 300 раз по сравнению с изначально запрошенной чиновниками.

Трехсоткратно заниженный штраф «Воентелекома»

Минобороны дважды не удалось добиться через суд взыскания со своего дочернего оператора — «Воентелекома» — неустойки в 203,7 млн руб. по ненадлежащим образом исполненному ИТ-контракту на 3,23 млрд руб. Рассмотрев соответствующий иск министерства, служители Фемиды посчитали, что размер пени должен быть уменьшен до 649,9 тыс. руб. — то есть более чем в 300 раз.

Вынесенное на этот счет решение Арбитражного суда Москвы от 30 мая 2018 г. было обжаловано Минобороны в Девятом арбитражном апелляционном суде. Однако 11 сентября 2018 г. это решение первой инстанции было оставлено в силе.

На момент выхода публикации в пресс-службе минобороны не ответили на вопрос CNews, станет ли министерство предпринимать дальнейшие попытки оспорить выводы разбирательства.

Контракт между конфликтующими сторонами касается обязательств «Воентелекома» по централизованному сервисному обслуживанию средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры ИТ Вооруженных сил России. В текущей версии его исполнение рассчитано на период с 24 июля 2014 г. по 31 декабря 2018 г.

Подробности разбирательства

Из судебных документов следует, что за период действия контракта (по состоянию на 1 февраля 2018 г.) от Минобороны в адрес «Воентелекома» поступило 441 002 сервисные заявки, по 5 780 из которых сроки исполнения были нарушены.

Минобороны достанется по иску к «Воентелекому» в 300 раз меньше денег, чем оно рассчитывало получить

Признавая расчет неустойки по ним необоснованным, суд отмечает, что истец в своем иске неверно указал общую стоимость контракта. Одним из дополнительных соглашений от 19 декабря 2017 г. она была уменьшена на 365,8 млн руб., в то время как Минобороны в своих вычислениях оперировало его первоначальной ценой.

Еще один аргумент суда связан с тем, что расчет штрафных санкций, представленный истцом, в четыре раза превышает общую стоимость работ по указанным проблемным заявкам, которая составляет 55,1 млн руб. «Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции», — говорится в судебном заключении.

Помимо этого, на итоговую сумму признанных судом к взысканию денег также повлияло поданное по всем правилам (на основании соответствующих положений ст. 333 Гражданского кодекса России) ходатайство «Воентелекома» о снижении неустойки.

«Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку, — отмечается в выводах суда. — В целях установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, суд приходит к выводу о необходимости снижения неустойки до 649 946 руб. 12 коп.».

Затяжная война «Воентелекома» и Минобороны

Отметим, что Минобороны и его дочерний оператор «Воентелеком» уже достаточно давно пребывают в состоянии, которое можно охарактеризовать как финансовая война. В январе 2018 г. CNews отмечал тот факт, что, отсудив в конце декабря 2017 г. у Минобороны свыше 400 млн руб., «Воентелеком» в январе 2018 г. получил в ответ от министерства множество исков на общую сумму свыше 1,6 млрд руб.

Так, 10 января был подан иск на 96,7 млн руб., 16 января — на 1,27 млрд руб. и на 12,3 млн руб., 26 января — на 22 млн руб., 29 января — на 203,7 млн руб. (именно его мы разобрали выше). С учетом того, что с конца ноября 2017 г. в производстве находился еще один иск на 184 млн руб., общая сумма претензий министерства к оператору на тот момент составила как минимум 1,79 млрд руб.

Анализ CNewsбазы судебных решений, показал тогда, что только с середины 2016 г. Минобороны и «Воентелеком» обменивались исками не менее 16 раз (с учетом вышеупомянутых) и вели разбирательства еще по ряду исков, поданных ранее.

За прошедшие с января месяцы тенденция осталась прежней. Минобороны и «Воентелеком» обменялись еще несколькими исками — на сумму порядка полумиллиарда рублей.

Контракты с Минобороны погубили двух директоров «Воентелекома»

Напомним, что именно ИТ-контракты «Воентелекома» с Минобороны за последние годы привели на скамью подсудимых уже двух гендиректоров компании. В декабре 2017 г. стало известно о задержании Александра Давыдова сотрудниками ФСБ по итогам обыска в офисе оператора.

Давыдов подозревается в хищении примерно 500 млн руб., которое осуществил при исполнении госконтрактов на поставку в Минобороны маршрутизаторов, а также при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.

Александр Давыдов возглавил «Воентелеком» в 2013 г. Прежний директор компании Николай Тамодин был задержан в сентябре 2013 г. По данным следствия, совместно с представителями аффилированных коммерческих организаций в 2011 г. он поставил Минобороны заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование.

В 2015 г. Николай Тамодин вместе с его подчиненным Сергеем Побежимовым были приговорены к шести и пяти годам заключения в колонии общего режима соответственно.

При этом отметим, что Минобороны не является единственным госзаказчиком для «Воентелекома». В числе госструктур, заключивших за последнее время контракты с оператором, — входящие в «Ростех» «Радиозавод», «Технодинамика», Центральный НИИ точного машиностроения и Калужский электромеханический завод, а также Центральный телеграф, соликамский завод «Урал», Брянский химический завод им. 50-летия СССР и др.