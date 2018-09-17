Украинскую «сестру» «Билайна» может возглавить экс-замглавы Администрации Порошенко

Группа Veon, по неофициальной информации, нашла нового руководителя украинского сотового «Киевстар». Им может стать бывший замруководителя Администрации президента Украины и экс-глава украинского представительства Microsoft Дмитрий Шимкив.

Кто возглавит «Киевстар»?

У лидирующего на Украине сотового оператора «Киевстар» может появиться постоянный руководитель. Как сообщил CNews источник на украинском сотовом рынке, пост гендиректора «Киевстара» займет Дмитрий Шимкив.

Чем занимался Дмитрий Шимкив

В 2009-2014 гг. Дмитрий Шимкив возглавлял украинское представительство корпорации Microsoft. В конце 2013 г. он взял отпуск, чтобы присоединиться к протестам на Майдане. Летом 2014 г., когда президентом Украины был избран Петр Порошенко, Шимкив занял пост заместителя руководителя главы его администрации.

На своем посту Шимкив, в числе прочего, курировал выдачу 3G-частот на Украине и недавно прошедший в стране аукцион по распределению 4G-частот. Президент Украины Петр Порошенко уволил Шимкива с занимаемой должности в конце августа 2018 г. Шимкив говорил, что намерен уйти в бизнес.

Бывший замглавы Администрации Порошенко и бывший гендиректор украинского Microsoft Дмитрий Шимкив

В пресс-службе группы Veon, в которую входит «Киевстар», не ответили на запрос CNews по данному вопросу. В группу Veon также входит российский сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Как «Киевстар» менял руководителей

«Киевстар» с момента основания в 1990-х годах возглавляя Игорь Литовченко. В 2014 г. его сменил Петр Чернышев. На тот момент Чернышев был российским гражданином, долгое время проработавшим на Украине. В связи с возникшим в тот период кризисом в российско-украинских отношениях Чернышев отказался от российского гражданства в пользу украинского.

Весной 2018 г. Чернышев получил дополнительную должность в штаб-квартире Veon. Он возглавил внутри группы макрорегион «Евразия» , в который входили все постсоветские страны присутствия Veon, кроме России. Однако уже летом Чернышев неожиданно покинул посты в Veon и «Киевстар».

Исполняющим обязанности гендиректора «Киевстара» стал Александр Комаров. Комаров – украинский гражданин, который с 2013 г. работает в Казахстане. В том числе Комаров руководит входящим в группу Veon казахстанским сотовым оператором «Кар-Тел» (торговая марка Beeline). В связи с тем, что совмещение двух постов в различных странах является проблематичным, Veon искал постоянного гендиректора для «Киевстара».