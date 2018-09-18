WhatsApp, Viber, Skype, Telegram обошли по популярности звонки по мобильнику. Опрос

Исследование компании Deloitte показало, что мессенджеры в России являются самой востребованной функцией смартфонов — их используют 93% пользователей. Таким образом мессенджеры обогнали по популярности голосовые звонки по сотовой связи.

Исследование Deloitte

В 2018 г. общение через мессенджеры стало у россиян более популярным, чем звонки по сотовой связи. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой компании Deloitte, обнародовавшей исследование «Медиапотребление в России – 2018», сообщает РИА Новости.

Исследование было проведено в июне 2018 г. и охватило 8 федеральных округов, 46 субъектов и более 250 населенных пунктов.

Разные виды связи

Мессенджеры заняли первое место среди функций, которые россияне используют на смартфонах — через них общается 93% пользователей. Почти половина респондентов отмечает, что они стали чаще пользоваться мессенджерами. При этом разрыв между долей тех, кто стал пользоваться чаще, и тех, кто стал пользоваться реже — так называемый индекс востребованности — увеличился на 15 п. п. и составил плюс 40%.

Кроме того, респонденты отмечают, что они стали чаще совершать голосовые звонки по интернету — в этом случае индекс востребованности вырос до плюс 19%. Однако голосовые звонки по сотовой связи по-прежнему остаются популярнее, чем звонки по интернету. Одновременно индекс востребованности SMS-сообщений упал до минус 39%, а видеоигр — до минус 35%.

Мессенджеры в России стали более популярны, чем голосовые звонки по сотовой связи

В Deloitte отмечают рост доли звонков по сотовой связи среди мужчин. Для женщин этот показатель оказался на 18 п. п. ниже. Кроме того, популярность звонков по сотовой связи в Москве оказалась в два раза ниже среднего показателя по России, а показатель востребованности звонков через интернет в столице оказался на 14 п. п. выше. В Санкт-Петербурге наоборот большей популярностью пользуются звонки по сотовой связи.

Самые популярные мессенджеры

Самым популярным мессенджером оказался WhatsApp — его используют 69% владельцев смартфонов. 57% респондентов пользуются Viber, и 45% — Skype. Исследователи отметили сокращение за последний год на 7 п. п. доли пользователей, у которых на смартфонах установлен Skype. Индекс использования этого мессенджера сократился на 5 п. п.

По частоте использования первое место среди мессенджеров занял также WhatsApp — он используется в 58% случаев, причем показатель вырос за год на 11 п. п. На втором месте находится Viber с показателем в 38%, увеличившимся за год на 5 п. п.

Telegram установлен на смартфонах 25% опрошенных, причем показатель продемонстрировал рост на 8 п. п. Индекс использования этого мессенджера вырос за год на 3 п. п. и достиг 10%.

Другие исследования

Напомним, в марте 2018 г. компания Ernst&Young пришла к выводу, что около 8% российских пользователей предпочитают совершать голосовые вызовы с помощью мессенджеров, а не голосовыми вызовами в сотовых сетях. Еще 31% россиян на тот момент пользовались мессенджерами и сотовой связью одинаково часто, а 50% чаще использовали сотовую связь. Всего 11% пользователей не пользовались мессенджерами в обычных обстоятельствах, прибегая к ним только в том случае, если сотовая связь была недоступна.

Самым популярным мессенджером в ходе исследования тогда также был признан WhatsApp — его использовали 65% опрошенных. Еще 43% респондентов пользовались Skype, 42% — Viber, и 22% — Telegram. Аналитики Ernst&Young отмечали, что Telegram заметнее всех нарастил за год свою аудиторию, а самый значительный отток пользователей наблюдался у Skype.

В феврале 2018 г. аналитики сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»), проведя анализ обезличенных данных своих абонентов, отметили, что период с января по декабрь 2017 г. количество пользователей мессенджеров в России выросло на 7%. Одновременно среднее количество мессенджеров, используемых одним пользователем, увеличилось с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. с 1,73 до 3 штук. Примечательно, что на тот момент аудитория Skype демонстрировала рост — мессенджер отвоевывал утраченные позиции.