Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн

Группе Veon не удалось продать сотовые вышки в Пакистане. Структура малазийской Axiata собиралась заплатить за них $940 млн. Но власти страны не выдали необходимого для сделки разрешения.

Veon не смог избавить от пакистанских сотовых вышек

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила об отмене ранее заключенной сделки по продаже башенного бизнеса в Пакистане. Сотовый оператор Jazz, которого Veon контролирует через египетский холдинг Global Telecom, должен была продать компанию Deodar, которой принадлежит 13 сотовых вышек.

Договоренность о продаже Deodar была заключена в 2017 г. Покупателем должна была выступить компания Tanzanite Tower, которая на 55% принадлежит Edocto Group – «дочке» малазийского сотового оператора Axiata, на 45% - пакистанской Dawood Hercules Corporation.

Сумма сделки должна была составить 98,7 млрд пакистанских рупий ($940 млн). Однако, как сообщили сейчас в Veon, в обозначенной в соглашении между сторонами срок власти Пакистана не предоставили разрешения, необходимого для осуществления сделки. Стороны расширили срок завершения сделки до 14 сентября 2018 г., но и к новой дате разрешение властей не было получено.

Продажей сотовых вышек в разных странах своего присутствия Veon занялся несколько лет назад. В 2015 г. итальянский сотовый оператор Wind Telecommunicazioni, подконтрольный на тот момент группе Vimpelcom (прежнее название Veon), продаст 7,5 тыс. сотовых вышек. Покупателем стала испанская Albertis Infraestructuras, заплатившая за данный актив 693 млн евро.

В 2017 г. российский «Вымпелком» был близок к соглашению по продаже своих башен инфраструктурному оператору «Русские башни» за $700 млн. Однако это сделка так и не состоялась. В том же году сообщалось, что бангладешская «дочка» Veon Banglalink намерена продать принадлежащие ей 6 тыс. сотовых вышек за $400 млн.

Сотовый оператор Jazz был образован в 2015 г. после слияния двух пакистанских телекоммуникационных компаний. Тогда подконтрольный Vimpelcom оператор Mobilink объединился с компанией Warid Telecom, принадлежавшей Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов. В 2017 г. Jazz приобрел за $295 млн 4G-частоты в диапазоне 1800 МГц.

Сейчас в пакистане 144 млн абонентов. Уровень проникновения сотовой связи, по данным Analysys Mason, составляет 70,8%. Лидером рынка является Jazz с 53,6 млн абонентов. На втором месте находится «дочка» норвежского Telenor с 41,7 млн абонентов. Третье место занимает Zong с 30,2 млн пользователей, четвертое – Ufone с 19 млн абонентов.