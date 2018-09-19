Абоненты МТС и «Мегафона» смогут без комиссии переводить друг другу деньги

Абоненты МТС и «Мегафона» получили возможность переводить друг другу денежные средства без комиссии, размер которой ранее составлял до 10%. Но аналитики сомневаются, что сотовые операторы смогут потеснить банки на рынке денежных переводов.

Платежи между абонентами МТС и «Мегафона» будут ходить без комиссии

Сотовые операторы «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон» сообщили об объединении усилий на рынке финансовых сервисов. С 17 сентября 2018 г. абоненты операторов смогут переводить друг другу денежные средства со своих счетов без взимания комиссии.

Ранее размер комиссии за перевод денег от абонента одного оператора к другому составлял до 10%.

Для осуществления перевода достаточно будет знать номер сотового телефона получателя. Деньги со счета можно будет потратить не только на связь, но и на другие покупки.

Возможность перевода денежных средств без комиссии будет доступна для различных финансовых сервисов обоих операторов: личного кабинета, платежных сайтов обоих операторов, мобильных приложений «Мегафон.Банк» и «МТС.Деньги», SMS- и USSD-команд.

МТС обнулила комиссию за платежи со счетов абонентов

Одновременно МТС сообщила об обнулении комиссии за платежи со счетов своих абонентов в пользу сервисов более 300 различных поставщиков, работающих в сфере кабельного и спутникового ТВ, доступа в интернет, услуг ЖКХ и образования, транспортных и страховых услуг, оплаты парковок и покупки онлайн-игр.

МТС и «Мегафон» отменили комиссию на межоператорских переводах своих абонентов. «Билайн» пока сомневается

Платежи без комиссии доступны через сайт МТС и через мобильное приложение «МТС.Деньги». Комиссия сохраняется за пополнение сотовых номеров и переводов средств абонентам других операторов, кроме «Мегафона».

Относительно возможности распространить перевод средств без комиссии на абонентов третьего сотового оператора «Вымпелком» в МТС и «Мегафоне» заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. В самом «Вымпелкоме» от комментариев о возможности данного сотрудничества отказались.

Аналитик: сотовые операторы не смогут конкурировать с банками

Между тем, аналитики скептически смотрят на возможности нового предложения. «Лидером в сфере платежей между гражданами является Сбербанк, сотовые операторы пытаются его догнать, но они опоздали», - говорит аналитик J’Son & Partners Кирилл Кучеров.

«У МТС 4 млн абонентов пользуются финансовыми сервисами, у «Мегафона» - 1 млн, - соглашается гендиректор аналитического «Рустелеком» Юрий Брюквин. - В то же время в России выпущено 260 млн банковских карт. Даже если исходить из того, что число уникальных пользователей банковских карт меньше - 120 млн, - все равно получается, что сотовые абоненты, использующие финансовые сервисы, составляют лишь 5% от числа пользователей банковских карт».