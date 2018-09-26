Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики

«Казахтелеком» прекратил переговоры со шведской Teliaо приобретении крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Стороны не смогли договориться о цене сделки.

«Казахтелеком» и Telia не договорились по цене Kcell

Как стало известно CNews, основной оператор фиксированной связи в Казахстане — «Казахтелеком» — прекратил переговоры со шведской Teliaо приобретении у нее контрольного пакета сотового оператора Kcell. Об этом CNewsрассказал источник на телекоммуникационном рынке.

В пресс-службе Teliaотказались от комментариев по вопросам слияний и поглощений. В пресс-службе «Казахтелекоме» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Kcell— лидирующий в Казахстане сотовый оператор, обслуживающий 10 млн абонентов. 51% его акций принадлежат холдингу Fintur, в котором 58,55% акций владеет Telia, а оставшимися 41,5% — турецкий Turkcell (Teliaтакже входит в число крупнейших акционеров Turkcell). Кроме того, Teliaвладеет еще 24% акций Kcellнапрямую.

Сейчас 9% акций Kcellпринадлежат российско-казахстанскому фонду «Фридом финанс». Акции Kcellторгуются на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. Капитализация Kcellсоставляет $900 млн. Исходя из этой оценки, подконтрольный Teliaпакет в 75% акций оператора может стоить $670 млн.

Сделка по покупке Kcell не состоится

В 2015 г. Telia (бывшая TeliaSonera) решила распродать все активы в макрорегионе «Евразия», который объединял страны СНГ (кроме России), Грузию и Непал. Параллельно с этим Teliaпродала свою долю в российском «Мегафоне».

Как «Казахтелеком» пытался купить Kcell

В начале 2018 г. «Казахтелеком» подал ходатайство в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Казахстана (КРЕМ) на приобретение контрольного пакета Kcell.

Рассмотрение ходатайства затянулось до июля 2018 г. Сделка вызвала беспокойство другого участника сотового рынка Казахстана — «Кар-тел» (торговая марка Beeline; вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon).

Почему Beelineопасался сделки по продаже Kcell

«Казахтелеком» вернулся на рынок сотовой связи в 2012 г. Тогда его «дочка» — «Алтел» — получила частоты для сотовой связи четвертого поколения стандарта LTE. Затем «Алтел» стал полноценным мобильным оператором, получив также частоты для технологий GSMи UMTS (3G).

В конце 2015 г. «Казахтелеком» договорился со шведской Tele2 об объединении «Алтел» с принадлежавшим шведам сотовым оператором «Мобайл телеком сервис» (МТС). В совместном предприятии Tele2 получила голосующую долю размером 51%, «Казахтелеком» — 49%. В то же время экономическая доля «Казахтелеком» составила 51%, а Tele2 — 49%.

Кроме того, стороны заключили call- и put-опционы в отношении доли Tele2 в совместном предприятии. Они позволяют «Казахтелекому» выкупить данную долю, а Tele2 — продать.

После сделки «Казахтелеком» с Tele2 число сотовых операторов в Казахстане сократилось с четырех до трех. Переход Kcell под контроль «Казахтелекома» может создать предпосылки для дальнейшего сокращения числа участников рынка до двух. Кроме того, у структур «Казахтелекома» будет под контролем 75% от всех имеющихся в республик частот для сотовой связи.

В итоге КРЕМ посчитал, что казахстанский МТС не входит в одну группу лиц с «Казахтелекомом». Соответственно, «Казахтелекому» разрешили купить Kcell. Но для сделки были выставлены ряд условий, в том числе управление Kcellсо стороны независимого менеджмента, сохранение тарифных планов Kcellи принадлежащего оператору бренда Activ. В то же время «Кар-тел» настаивал, чтобы в случае сделки объединенный оператор поделился бы частью имеющегося у него частотного спектра.