«Сбербанк» запустил виртуального сотового оператора. Цены

«Сбербанк» перезапустил своего виртуального сотового оператора под брендом «Сбермобайл». Он работает на базе сети Tele2 и обеспечивает звонки через сети Wi-Fi, а также дешевый роуминг в Евросоюзе.

«Сбербанк» представил «Сбермобайл»

«Сбербанк» объявил о перезапуске своего виртуального оператора мобильной связи (MVNO). Проект получил название «Сбермобайл», им будет занимается «дочка» банка — компания «Сбербанк-телеком».

Впервые MVNO «Сбербанка» был запущен на сети Tele2 еще в 2017 г. Проект назывался «Поговорим» и работал в Москве и Санкт-Петербурге. К «Поговорим» подключились более 200 тыс. пользователей, правда, часть из них ушли, говорит гендиректор «Сбербанк-телеком» Руслан Гурджинян.

«Поговорим» был тестовым проектом и не имел рекламной поддержки, объясняет Гуржинян. Абоненты «Поговорим» продолжат обслуживаться по прежним тарифам с возможностью перехода на новые предложения.

Подключение без бумажного договора

Продажи «Сбермобайла» пока начались только в Москве и Санкт-Петербурге. До конца 2018 г. проект будет распространен еще не 13 регионов центральной России.

Сбербанк вернулся к идее собственного оператора

Подключения осуществляются в офисах «Сбербанка». Процесс подключения полностью безбумажный: сотрудник банка оформляет договор на планшете. «Сбермобайл» также сделал ставку на дистанционные каналы обслуживания, а управление осуществляется абонентом через мобильное приложение.

Тарифы «Сбермобайла»

Абоненты «Сбермобайла» могут самостоятельно настроить пакетный тариф под свои нужны. Стоимость абонентского обслуживания начинается от 150 руб. до 1,15 тыс. руб. в месяц. В пакеты входит от 150 минут звонков и 3 Гбайта интернета до 1,5 тыс. минут и 30 Гбайт.

Пакет минут\пакет трафика 3 Гб 7 Гб 15 Гб 20 Гб 30 Гб 150 мин 200 руб 270 руб 370 руб 430 руб 600 руб 300 мин 270 руб 350 руб 430 руб 500 руб 700 руб 600 мин 350 руб 400 руб 570 руб 630 руб 850 руб 1500 мин 600 руб 690 руб 870 руб 1 000 руб 1 150 руб Источник: «Сбермобайл»

В тарифах включены звонки на телефоны по всей России как при нахождении в домашнем регионе, так и во внутрисетевом роуминге. Также во все тарифы включено 50 SMS-сообщений.

Кроме того, абоненты могут подключить дополнительные опции для безлимитного использования отдельных интернет-сервисов. Опция «Безлимитные мессенджеры» стоит 50 руб. в месяц и обеспечивает доступ к WhatsApp, Viber, FacebookMessanger и Skype.

Опция «Социальные сети» предоставляет доступ к соцсетям «Вконтакте», Facebook, «Однокласники» Instagram и Twitter за 70 руб. в месяц. Опция «Музыка» стоит 100 руб. в месяц и обеспечивает доступ к сервисам AppleMusic, GoogleMusic, «Я.музыка» и Shazam.

Наконец, опция «Видео» обеспечивает доступ к YouTube, RuTube и Twitch за 200 руб. в месяц. В ряде тарифов данные опции подключаются бесплатно.

Также «Сбермобайл» предполагает участие в бонусной программе «Сбербанка» — «Спасибо». В зависимости от тарифа, абонент получает в виде бонусов от 1% до 30% от суммы платежей. При этом бонусами «Спасибо» можно оплачивать услуги «Сбермобайл».

Звонки через Wi-Fiи дешевый международный роуминг

Помимо сети Tele2, абоненты «Сбермобайла» могут звонить через хот-споты Wi-Fi. У оператора есть соответствующие договоренности с «Эр-телекомом» и Almatel, обладающими 3 тыс. хот-спотов в Москве и Санкт-Петербурге.

Еще одна инновация «Сбермобайла» состоит в использовании технологии Multi-IMSI, позволяющей записывать на SIM-карту несколько профилей абонентов. В России абонент сможет пользоваться только одной сетью, а вот в международном роуминге у абонента будет возможность работать с четырьмя партнерами «Сбермобайла», включая шведский Tele2.

Благодаря этому цены на международный роуминг, в частности мобильный интернет, значительно снижаются. Например, 100 Мбайт трафика в Евросоюзе будет стоить 100 руб., а 1 Гбайт — 700 руб. Также из-за рубежа возможно осуществление звонков через хот-споты Wi-Fiпо домашним тарифам.

Первый зампред «Сбербанка» Лев Хасис говорит, что за счет запуска «Сбермобайла» банк планирует повысить выручку от небанковских услуг. Но в то же время сотрудников «Сбербанка» не будут принуждать переходить на нового сотового оператора, уверяет Хасис.