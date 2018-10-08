Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в телекоме»
Мировой рынок телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов растет на 2% в год. Российский отстает от него как минимум в 2 раза. По итогам 2017 г. совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи, вышедшего в рамках обзора CNews Analytics «Телеком 2018», сократилась почти на 13%, по большей части по техническим причинам.
Топ-30 крупнейших поставщиков ИТ в телеком
Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2017 г. составила ₽91,9 млрд, показывает исследование CNews «Телеком 2018». Таким образом, по сравнению с 2016 г. она сократилась на 12,7%. Причиной такого существенного падения совокупной выручки является исчезновение из топ-30 таких крупных игроков, как «Воентелеком» (второе место и ₽11,8 млрд в 2016 г.) и «Астерос» (девятое место и ₽4,2 млрд).
Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи снижается второй год подряд по большей части по техническим причинам. В прошлом году это произошло из-за существенной корректировки показателей еще одного крупнейшего игрока этого рынка – компании «Энвижн Групп». Однако в целом такая зависимость совокупного показателя от отдельных участников рейтинга свидетельствует о том, что на рынке поставщиков ИТ в телеком сложилась ситуация, аналогичная той, что существует на самом телекоммуникационном рынке, где правят бал 4-5 крупнейших игроков.
Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи
|№ 2017
|№ 2016
|Название компании
|Город
|Выручка от проектов в телекоме в 2017 г. с НДС, ₽тыс.
|Выручка от проектов в телекоме в 2016 г. с НДС, ₽тыс.
|Рост 2017/2016, %
|Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2017 г., %
|Штатная численность сотрудников по телекоммуникационному направлению на 31,12.2017
|Средний бюджет ИТ-проекта в телекоме в 2017 г., ₽тыс. (с НДС)
|Средний бюджет ИТ-проекта в телекоме в 2016 г., ₽тыс. (с НДС)
|1
|1
|Техносерв
|Москва
|12 074 018
|13 163 013
|-8,3%
|23,8%
|н/д
|н/д
|н/д
|2
|5
|ITG (Inline Technologies Group)
|Москва
|9 559 000
|9 121 000
|4,8%
|25%
|н/д
|н/д
|н/д
|3
|4
|Энвижн Груп
|Москва
|9 331 942
|10 180 645
|-8,3%
|75,6%
|305
|12 290
|12 822
|4
|3
|Сател
|Москва
|8 465 459
|10 802 400
|-21,6%
|82%
|425
|402 714
|257 099
|5
|6
|Петер-Сервис
|Санкт-Петербург
|7 945 228
|8 854 671
|-10,3%
|100%
|н/д
|н/д
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
Мировой и российский телеком
Согласно данным IDC, опубликованным в декабре 2017 г., в 2017 г. объем мирового рынка телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов увеличился на 1,7% и достиг $1,67 трлн. В 2018 г. аналитики ожидают его дальнейшего роста на 2% до показателя $1,7 трлн.
По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», российский рынок телекоммуникаций в 2017 г. вырос на 1,3% по сравнению с 2016 г. и достиг ₽1,62 трлн руб. Что касается прогнозов на ближайшие 5 лет, то по мнению аналитиков «ТМТ Консалтинг», российский телекоммуникационный рынок будет расти более чем на 1% в год при условии отсутствия нового витка ценовой конкуренции со стороны мобильных операторов, реализации программы «Цифровая экономика» и развития интернета вещей на базе сетей 5G.
В числе основных трендов на российском телекоммуникационном рынке рост мобильности населения, повышение эффективности работы и ориентация на все более полное удовлетворение запросов клиентов со стороны бизнеса, обеспечение безопасности и целостности данных в условиях постоянного расширения периметра доступа к корпоративным ИТ-ресурсам, постепенный отказ от собственных аппаратных средств связи в пользу облачных решений, постепенное превращение операторов связи в полноценные ИТ-компании.
Подробно узнать о состоянии российского телекоммуникационного рынка можно в новом обзоре CNews.