У «Мегафона» новый гендиректор. Предыдущий уволился досрочно

Кадровая эволюция

«Мегафон» официально объявил о том, что совет директоров компании выдвинул предложение о назначении исполнительного директора «Мегафона» Геворка Вермишяна на должность генерального директора компании.

Кандидатура Геворка вынесена на рассмотрение общего собрания акционеров 13 ноября 2018 г. в соответствии с внутренними корпоративными процедурами, отметили в компании.

Сергей Солдатенков, занимавший должность гендиректора компании «Мегафон» с 2003 г. по 2012 г. и с 2016 г. по нынешнее время, принял решение покинуть компанию до срока истечения контракта. О своих планах досрочно покинуть компанию Сергей Солдатенков предупреждал еще в августе 2018 г. в интервью РБК, хотя его контракт истекает только в начале 2019 г.

В «Мегафоне» заявили, что это кадровое решение – «логичный шаг в рамках реализации цифровой стратегии, которое обеспечит непрерывное развитие компании и преемственность в руководстве, а также позволит сохранить традиционные ценности и сильную корпоративную культуру как конкурентное преимущество».

Солдатенков и Вермишян делили полномочия с ноября 2017 г. Солдатенков занимался связями компании с акционерами и госструктурами, курировал ключевые госпроекты «Мегафона», включая участие в программе развития цифровой экономики и подготовке к ЧМ 2018. Геворк Вермишян в качестве исполнительного директора руководил дочерними структурами и филиалами «Мегафона», сетевым строительством, а также курировал выполнение стратегии цифрового развития компании.

Биография Геворка Вермишяна

Геворк Вермишян пришел в «Мегафон» в июле 2011 г., возглавив финансово-экономическое управление компании. На этой должности он курировал корпоративные финансы, процессы бюджетирования и планирования, а также управление рисками и закупками.

Геворк Вермишян, исполнительный директор «Мегафона»

и вероятный будущий глава оператора

В октябре 2017 года Геворк Вермишян занял должность исполнительного директора, которая была вакантна с декабре 2016 г. после ухода Евгения Чермашенцева.

Геворк Вермишян родился 24 ноября 1978 г. Закончил Финансовую академию при правительстве РФ, факультет «Международные экономические отношения». С 2002 по 2007 г. работал в компании «Лукойл» и прошел путь от аналитика до заместителя главы корпоративных заимствований в Управлении по работе с банками и финансовыми рынками. С 2007 по июнь 2011 г. курировал блок корпоративных финансов в АФК «Система».

«Я рад приветствовать Геворка Вермишяна в нашей компании. Г-н Вермишян имеет большой опыт финансового управления в разных отраслях экономики, и я уверен, что он сможет внести весомый вклад в развитие компании», - отметил Сергей Солдатенков, генеральный директор «Мегафона».

«Геворк Вермишян – кандидатура, которая получила нашу единогласную поддержку. Он показал отличное взаимодействие с Советом директоров и, безусловно, поможет компании выйти на новый уровень. Во многом благодаря Геворку в компании начались масштабные трансформационные процессы, которые позволят нам быстро отвечать на вызовы современного рынка и стать выбором номер один для наших клиентов. Уверен, это назначение – стратегически важная инвестиция в цифровое лидерство «Мегафона», к которому мы все стремимся», - заявил Евгений Быстрых, председатель совета директоров «Мегафона».

Биография Сергея Солдатенкова

Сергей Солдатенков занимал должность генерального директора «Мегафона» с 2003 по 2012 год. С 2012 по 2016 год пост гендиректора занимал Иван Таврин, партнер контролирующего акционера «Мегафона» Алишера Усманова, при этом Сергей Солдатенков в июне 2012 г. на годовом общем собрании акционеров «Мегафона» был избран на должность председателя совета директоров компании, взамен покинувшего пост Аймо Элохольма. В 2016 году Сергей Солдатенков вновь возглавил компанию.

Сергей Солдатенков покидает пост генерального директора «Мегафона»

«Решение о возвращении Сергея Солдатенкова на должность Генерального директора полностью себя оправдало. Оно положительно сказалось на бизнес-позициях компании и мнении инвестиционно-финансового сообщества – мы уже видим это по выручке и результатам. Это человек с уникальным опытом, который вышел из телекома и как никто другой понимает отрасль. Хочу поблагодарить Сергея Владимировича за колоссальную проделанную работу!» - заявил Иван Стрешинский, генеральный директор USM Management.

«Будущее начинается с тебя, и я помню, как оно действительно начиналось, потому что мы создавали его своими руками, – отметил Сергей Солдатенков. – Я работаю в компании уже 20 лет – это немногим меньше, чем самой телеком-отрасли. По меркам нашего бизнеса – целая жизнь. Все это время мы находились на передовой инноваций: первыми запускали продукты и услуги, удивляли клиентов и конкурентов, не боялись менять отрасль, а самое главное – меняться самим. Современный рынок требует непрерывного развития и нового управленческого мышления, а у любого серьезного бизнеса должен существовать план преемственности в руководстве. Я считаю, нам удалось реализовать его стратегически верно, в традиционном для компании дружеском ключе. Еще в прошлом октябре мы вернули должность исполнительного директора. Я сконцентрировался на стратегической деятельности, а Геворк взял на себя все операционные вопросы, что позволило поступательно передать дела. Мы давно к этому шли и сегодня я вижу, что Геворк готов к новым вызовам, и считаю правильным передать управление компанией ему!».

Сергей Солдатенков родился 16 июля 1963 г. в Ленинграде. В 1986 г. окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «Радиоинженер». После окончания института и службы в армии работал инженером-наладчиком на Ленинградском адмиралтейском объединении. В 1992 г. стал исполнительным директором компании «Импэкс-группа», в 1993 г. – генеральным директором российско-британского предприятия «АРС». С июля 1994 г. – генеральный директор «Дельта Телеком». В июле 1999 г. переведен на должность заместителя генерального директора компании «Телекоминвест». С 2000 г. – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, и. о. генерального директора, генеральный директор «Петербургской телефонной сети» (после реорганизации – «Северо-Западный Телеком»). С 2002 г. – вице-президент «Объединенной компании «ГРОС».