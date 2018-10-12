Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018

8 ноября 2018 г. в Москве CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Одной из актуальных тем мероприятия станут цифровая экономика и информатизация госсектора.

Неизменное место встречи ИТ-профессионалов

Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.

Как прошел CNews Forum 2017

Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).



Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

Актуальная проблематика информатизации госсектора

Главные вопросы к обсуждению на секции «Госсектор»:

Как меняется подход к внедрению ИКТ в государственных ведомствах и организациях?

Каковы основные задачи государства в сфере информатизации?

Как развивается ИКТ-инфраструктура федеральных ведомств и внебюджетных фондов?

Какие ИКТ-задачи решаются на региональном и муниципальном уровне?

Какое влияние ИКТ-инициативы государства оказывают на развитие российского рынка?

Какие наиболее значимые государственные ИТ-проекты реализуются России?

Как развивается процесс импортозамещения в госсекторе?

Как государство намерено обеспечить безопасность критической инфраструктуры?

Как построить в России цифровую экономику?

Где взять квалифицированные кадры для реализации государственных инициатив в сфере ИКТ?

Какие законодательные изменения необходимы для того, чтобы построить цифровую экономику?

Как будет развиваться рынок ИКТ в госсекторе в ближайшие годы?

Какие еще вопросы информационной безопасности будут рассмотрены на форуме, напрямую зависит от гостей мероприятия.

Основные докладчики и участники дискуссии об информатизации госсектора

В секции «Госсектор» на CNews Forum 2018 выступят признанные эксперты в этой сфере.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир

Вице-президент Центра стратегических разработок Мария Шклярук

Директор Департамента информационных технологий ХМАО-ЮГРА Павел Ципорин

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин

Начальник Управления административно-финансовой деятельности

и развития информационных технологий Росаккредитации Юрий Бутенко

В своем выступлении Юрий Бутенко расскажет о цифровой инфраструктуре доверия.

Кто еще подтвердил участие в форуме

В основной части и на секциях на CNews Forum 2018 также ожидаются выступления других топовых представителей российского ИТ-отрасли, среди которых Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и ИТ в МТС; Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка; Глеб Лигачев, директор по ИТ в СО ЕЭС; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанке; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинг»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Роман Шмаков, вице-президент подразделения IT Division, Schneider Electric; Илья Фридман, директор по развитию бизнеса, «Синимекс»; Тимур Аитов, заместитель генерального директора ГК «Программный Продукт»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Игорь Гулянский, заместитель генерального директора, руководитель направления AR, «Инлайн груп»; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ в Х5 Retail Group; Тариэл Бокучава, директор по ИТ в «О’кей»; Всеволод Кузьмич, директор по ИТ в «Ленте»; Сергей Размахаев, директор по продажам Unify в России и странах СНГ; Денис Сотин, член правления, директор по информационным технологиям, Росбанк; Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Владислав Беляев, директор по ИТ в ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции ИТ Московского кредитного банка; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Дмитрий Плахов, руководитель разработки АО «Сбербанк-Технологии».