Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе»

CNews Analytics представляет очередной ежегодный рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор, вышедший в рамках обзора « ИКТ в госсекторе 2018 ». В 2017 г. суммарная выручка топ-50 игроков этого рынка составила ₽113,2 млрд. Это на 12,8% меньше, чем в 2016 г. Порог входа в рейтинг в 2017 г. увеличился с ₽226 млн до ₽276 млн.

Рынок ИТ в госсекторе

По итогам 2017 г. суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор достигла ₽113,2 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. она сократилась на 12,8%. Тем не менее, порог входа в него в 2017 г. увеличился с ₽226 млн до ₽276 млн.

Сокращение суммарной выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор произошло по причине отсутствия в нем таких крупных компаний, как «Воентелеком» (2 место и ₽12,7 млрд в 2016 г.), Optima (12 место и ₽3,5 млрд в 2016 г.), «Астерос» (13 место и ₽3,1 млрд в 2016 г.). В числе компаний, впервые принимающих участие в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ в госсектор, «дочка» Ростеха НЦИ. Также после долгого перерыва в рейтинг вернулась компания «ОТР 2000».

Тенденции рынка

Сегодня практически весь российский рынок ИТ сосредоточен либо в госсекторе, либо в около государственных компаниях, таких как Сбербанк, Ростех, Газпром и т.д. Среди основных тенденций прошедшего и текущего года опрошенные CNews эксперты выделяют импортозамещение, которое постепенно трансформируется из лозунга в реальные проекты.

Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2018

№ 2017 № 2016 Название компании Город Выручка от проектов в госсекторе в 2017 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в госсекторе в 2016 г., с НДС, ₽тыс. Рост, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2017, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2016, % Крупнейшие клиенты, 2017 1 1 Техносерв Москва 14 711 398 14 545 661 1,1% 28,9% н/д ПФР, Федеральное казначейство, Росгидромет, Рослесхоз, Минэкономразвития, Счетная палата, Департамент образования Москвы и др. 2 3 ITG (Inline Technologies Group) Москва 9 176 640 8 756 160 4,8% 24% 24% н/д 3 5 Форс Москва 8 958 889 7 202 312 24,4% 70% 70% н/д 4 4 Softline Москва 8 601 706 8 511 467 1,1% 12% н/д н/д 5 9 Ланит Москва 6 193 000 5 027 811 23,2% 4,5% 23% н/д

Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Растет число социально-значимых проектов, направленных на удовлетворение потребностей граждан. Совершенствуется федеральный портал госуслуг, появляются новые сервисы в регионах. Важным событием на рынке стало внесение изменений в закон о концессии, благодаря которым появилась возможность реализации государственных информационных систем на концессионной основе.

И конечно, все ждут окончательного утверждения проекта «Цифровая экономика», который будет определять развитие российского рынка ИТ как минимум на ближайшие 5 лет.

С обзором «ИКТ в госсекторе 2018» можно ознакомиться здесь.