Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018

8 ноября 2018 г. в Москве CNews Forum традиционно соберет ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти. Одной из актуальных тем мероприятия станет информатизация фармацевтики.

Неизменное место встречи ИТ-профессионалов

Ведущая независимая площадка России для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти CNews Forum в 2018 г. будет организована уже в одиннадцатый раз. Программа мероприятия, как всегда будет насыщенной и представительной.

В 2017 г. CNews Forum собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций.

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили свыше 60 организаций.

Как прошел CNews Forum 2017

Регистрация участников на CNews Forum 2018 продолжается (зарегистрироваться сейчас).



Программа CNews Forum 2018, не отступая от своих традиций, разделится на две основных части: в первой состоится пленарное заседание, во второй делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Безопасность», «Розница», «Банки», «Business Intelligence и большие данные», «Фарминдустрия», а также «Облачные технологии».

CNews Forum с каждым годом становится популярнее

В рамках форума также пройдет церемония награждения CNews Awards, призванная отмечать максимально результативные и эффективные достижения в области ИТ за прошедший год. Выбрать победителя можно будет путем онлайн-голосования прямо во время мероприятия.

Главные вопросы к обсуждению на секции «Фарминдустрия»





Новое во взаимодействии с пациентами и тренды:





B2B2C - концепция "Beyond the pill" или расширение сервисов для пациента, а не только продажа лекарства.

eCommerce в области лекарств и телемедицина как новые тренды. Продажа лекарств через bнтернет. Какой вклад участников рынка и потенциал телемедицины/eCommerce сейчас и в ближайшие годы. Изменения в законодательстве.

Инновации в области работы с врачами/пациентами и применение инноваций в работе фарм-компаний:

Поддержка инноваций как подхода и использование технологических инноваций как: AI, BigData, ChatBots фарм компаниями внутри, для врачей и пациентов (примеры кейсов, работы компаний, дискуссия).

Новые способы (инновации и кейсы) продвижения фарм продукции с использованием ИТ/Digital. Какие есть тренды в области применения цифровых каналов, какие каналы показали рост, как их используют.

Получение данных от участников рынка, автоматизация бизнес процессов и оценка эффективности работы:

Расчет, оценка и прогнозирование вклада разных каналов продвижения (Face2Face и цифровых) в продажи бренда.

Получение, консолидация, очистка и использование данных от участников рынка (аптечные сети, дистрибьюторы, данные о клиентах). Потенциальный переход на on-line получение таких данных.

Автоматизированная система мониторинга тендеров.

Управление взаимоотношениями с аптечными сетями (Аптечная CRM), система менеджмента сетевых контрактов для управления поставками дистрибуторам и аптечным сетям, расчет бонусов сетям, электронный документооборот.

Системы региональной отчетности Sales Force KPI влияние активности сотрудников компании на продажи в регионе, расчет бонусов.

Какие еще вопросы ИТ в фарминдустрии будут рассмотрены на форуме, напрямую зависит от гостей мероприятия.

В секции «Фарминдустрия» на CNews Forum 2018 выступят признанные эксперты в этой сфере.

ИТ-директор, AstraZeneca Russia Александр Самородов

ИТ-директор, Sanofi Антон Гребельный

Business Technology Leader Russia & CIS, Janssen, the company of Johnson & Johnson Владимир Журавлев

ИТ-бизнес-партнер, Boehringer Ingelheim LLC Александра Леонтьева

IT Business Partner Pharmaceuticals, Bayer Григорий Колесников

Кто еще подтвердил участие в форуме

В основной части и на секциях на CNews Forum 2018 также ожидаются выступления других топовых представителей российского ИТ-отрасли, среди которых Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку; Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД; Андрей Ушацкий, вице-президент по технике и ИТ в МТС; Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка; Глеб Лигачев, директор по ИТ в СО ЕЭС; Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, Райффайзенбанке; Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга; Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинг»; Петр Воронин, директор департамента информационных технологий ТК «Мегаполис»; Роман Шмаков, вице-президент подразделения IT Division, Schneider Electric; Илья Фридман, директор по развитию бизнеса, «Синимекс»; Тимур Аитов, заместитель генерального директора ГК «Программный Продукт»; Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям СПАО «Ингосстрах»; Игорь Гулянский, заместитель генерального директора, руководитель направления AR, «Инлайн груп»; Кирилл Меньшов, вице-президент по ИТ, «Ростелеком»; Евгений Ягнятинский, ИТ-директор, член совета директоров P&G в Восточной Европе и Центральной Азии; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ в Х5 Retail Group; Тариэл Бокучава, директор по ИТ в «О’кей»; Всеволод Кузьмич, директор по ИТ в «Ленте»; Сергей Размахаев, директор по продажам Unify в России и странах СНГ; Денис Сотин, член правления, директор по информационным технологиям, Росбанк; Илья Кучугин, директор блока ИТ, банк «Зенит»; Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow; Владислав Беляев, директор по ИТ в ГК «Черкизово»; Антон Суворов, вице-президент дирекции ИТ Московского кредитного банка; Михаил Потапкин, ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company; Дмитрий Плахов, руководитель разработки АО «Сбербанк-Технологии».