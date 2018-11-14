«Мегафон» за счет демпинга отобрал сервис голосовой парковки у микрокоманды энтузиастов, которая его изобрела

Сервис для парковки автомобиля в Москве с помощью голосовых команд перехватил «Мегафон». Предыдущие два с лишним года его поддерживали первоначальные авторы проекта в составе шести человек. На данный момент, по наблюдениям редакции и сторонних пользователей, сервис не работает.

Нерабочий парковочный сервис

Как стало известно CNews, сервис голосовой оплаты парковки в Москве, который создала и в течение двух лет поддерживала маленькая команда энтузиастов, перешел под управление «Мегафона». По наблюдениям CNews и сторонних пользователей, на данный момент он не работает.

Контракт столицы с «Мегафоном» на организацию сервиса голосовой оплаты парковок рассчитан до 31 декабря 2019 г. По его условиям, оператор должен был запустить своими силами сервис в течение одного календарного дня с момента заключения контракта, который был подписан 12 ноября 2018 г. не позднее 15:06 по Москве. Именно в этот момент первичная информация о нем была опубликована на сайте госзакупок.

По состоянию на 12:00 14 ноября 2018 г. сервис не работал вовсе. Ближе к вечеру сотруднику CNews удалось дозвониться до голосового робота, который распознал названный ему номер парковочного пространства и планируемое для стоянки время, однако с нескольких попыток не смог принять подтверждение и отключился. Дальнейшие эксперименты показали, что весь сервис периодически снова становится недоступным, а в режиме доступа все также не дает завершить операцию на той или иной стадии. На момент публикации материала ситуация не изменилась. Робот стал задавать новые уточняющие вопросы, например уточняя номер автомобиля, но не мог распознать ответы.

В пресс-службе «Мегафона» категорично сообщили CNews: «с нашей стороны все настроено и работает в штатном режиме», не указав, как именно следует трактовать данную информацию в свете очевидного нерабочего состояния сервиса.

«Мегафон» перехватил голосовую парковку в Москве. Она не работает

Отметим, что возможность оплатить парковку автотранспорта с помощью голосовых телефонных команд появилась у москвичей 1 августа 2016 г. Позвонив на специальный короткий или городской номера, автовладелец может оформить соответствующую оплату, используя распознаваемые системой реплики и ответы на задаваемые ему вопросы. Деньги спишутся либо с парковочного счета, либо со счета мобильного телефона. Оператором связи для сервиса выступает «Ростелеком».

Финансовые подробности

Контракт на организацию сервиса с государственным казенным учреждением «Администратор московского парковочного пространства» достался «Мегафону» по итогам электронного аукциона с начальной ценой лота в 16,2 млн руб. В результате торгов оператор снизил ее примерно на 45% — до 8,9 млн руб.

Конкуренцию ему попытались составить «Ситроникс» с последним предложением в размере 9,7 млн руб., индивидуальный предприниматель Равиль Зарипов (15,4 млн руб.) и компания «Интеррейтинг» (15,5 млн руб.).

В разговоре с CNews Равиль Зарипов сообщил, что выступает соавтором данного сервиса. «Мы с командой придумали и предложили его Дептрансу в конце 2014 г., — говорит он. — За полтора года до начала официальной эксплуатации мы вырастили решение от простого демо (то, на что похоже сейчас решение нового подрядчика), до хорошо проработанной системы. Конечно же, это делалось “на свои”. В момент начала официальный эксплуатации был заключен смешной договор на сумму в 95 тыс. руб. (контракты на сумму менее 100 тыс. руб. госзаказчики вправе не публиковать на сайте госзакупок; — прим. CNews). Достаточно длительное время мы работали вообще без оплаты. Получается только через 2,5 года с начала работы был заключен на год большой договор. Еще и в 2018 г. бесперебойность работы сервиса несколько месяцев обеспечивалась бесплатно». Как уточнил Зарипов, его команда состояла из шести человек.

На сайте госзакупок в отношении рассматриваемого сервиса можно найти два более ранних тендера в формате аукционов. Заключенные по ним контракты охватили периоды с 28 апреля 2017 г. по 23 апреля 2018 г. и с 27 апреля 2018 г. по 31 августа 2018 г. Их единственным участником оба раза становилась зарегистрированная в Москве компания «Речевые технологии», в которой Зарипов выступает соучредителем с долей в 33,3%. Такие же доли в организации принадлежат Федору Щербакову и Игорю Жилинскому.

По итогам первого из упомянутых тендеров компания получила контракт на 16 млн руб., второго — на 972 тыс. руб.

Дополнение разработчика

В контексте перехода сервиса от одной команды к другой CNews попросил Равиля Зарипова отдельно прокомментировать ситуацию и описать первые впечатления от взаимодействия с голосовым роботом.

«Есть тут странности, — говорит Зарипов. — В последней закупке неожиданно появились требования к участникам о наличии лицензий связи, хотя услуг связи тут никаких нет. Ограничение конкуренции более чем очевидное. Видимо, нужна была победа кого-то большого с лицензиями связи. Тем не менее, на данный момент сервис не выполняет свои функции — на парковку машину поставить не получается. Сервис обеднел, нет обращения по имени, нельзя сказать слитным текстом весь запрос. То есть он достаточно далек от того, каким его изначально видел Дептранс по качеству и функциональности».