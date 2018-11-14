Топ-менеджер «Мегафона» с семилетним стажем сменил досрочно уволившегося гендиректора

В «Мегафоне» состоялось ожидаемое утверждение Геворка Вермишяна на пост гендиректора компании. Его предшественник ранее принял решение сложить свои полномочия досрочно.

Утверждение Геворка Вермишяна

Внеочередное собрание акционеров «Мегафона» на заседании 13 ноября 2018 г. утвердило назначение Геворка Вермишяна на пост генерального директора компании. С ним заключен контракт на три года. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Напомним, кандидатуру Вермишяна, занимавшего кресло исполнительного директора организации, на этот пост еще в начале октября выдвинул совет директоров «Мегафона» в соответствии с внутренними корпоративными процедурами. Это произошло в связи с тем, что предшественник Вермишяна — Сергей Солдатенков — принял решение покинуть компанию, хотя срок его контракта истекал только в начале 2019 г.

В «Мегафоне» заверяют, что новый глава организации продолжит работать «в соответствии с принципами, заложенными в цифровой стратегии компании».

Геворк Вермишян утвержден гендиректором «Мегафона»

Сергей Солдатенков, занимавший должность гендиректора компании «Мегафон» с 2003 г. по 2012 г. и с 2016 г. по октябрь 2018 г. время о своих планах сложить полномочия предупреждал еще в августе 2018 г. в интервью РБК.

Солдатенков и Вермишян делили полномочия с ноября 2017 г. Солдатенков занимался связями компании с акционерами и госструктурами, курировал ключевые госпроекты «Мегафона», включая участие в программе развития цифровой экономики и подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018. Геворк Вермишян в качестве исполнительного директора руководил дочерними структурами и филиалами «Мегафона», сетевым строительством, а также курировал выполнение стратегии цифрового развития компании.

Трудовая биография Геворка Вермишяна

Геворк Вермишян родился 24 ноября 1978 г. Закончил Финансовую академию при правительстве России, факультет «Международные экономические отношения». С 2002 по 2007 гг. работал в компании «Лукойл» и прошел путь от аналитика до заместителя главы корпоративных заимствований в управлении по работе с банками и финансовыми рынками. С 2007 по июнь 2011 гг. курировал блок корпоративных финансов в АФК «Система».

Вермишян пришел в «Мегафон» в июле 2011 г., возглавив финансово-экономическое управление компании. На этой должности он курировал корпоративные финансы, процессы бюджетирования и планирования, а также управление рисками и закупками.

В октябре 2017 г. занял должность исполнительного директора, которая была вакантна с декабре 2016 г. после ухода Евгения Чермашенцева.