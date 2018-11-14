Власти продают «Крымтелеком»

Власти Крыма намерены продать основного оператора фиксированной связи в республике - «Крымтелеком». Начальная стоимость акций компании составит 1,3 млрд руб. Наиболее вероятными претендентами на актив аналитики считают структуры Аркадия Ротенберга и Виктора Вексельберга.

«Крымтелеком» выставлен на продажу

Государственный совет республики внес принадлежащие государству 100% акций «Крымтелекома» в план приватизации на 2018 г. Уставной капитал компании составляет 13 млн акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

Соответственно, номинальная стоимость продаваемого пакета акций составит 1,3 млрд руб. Ранее «Крымтелеком» был акционирован и преобразован из государственного предприятия в акционерное общество.

Как появился «Крымтелеком»

«Крымтелеком» был создан властями республики Крым в 2014 г. после присоединения к России полуострова Крым. В 2015 г. власти республики национализировали имущество основного украинского оператора фиксированной связи «Укртелеком», передав его «Крымтелекому».

Вместе с оборудованием сети фиксированной связи «Крымтелекому» досталось оборудование сотовой сети «Тримоб», работавшей в стандарте UMTS (3G) и принадлежавшей «Укртелекому».

Также было национализировано имущество на полуострове Крым, принадлежавшее украинскому сотовому оператору «Киевстар», вместе с российским «Вымпелкомом» входящего в группу Veon. На базе этого оборудования «Крымтелеком» запустил собственную сотовую сеть в стандартах GSM/UMTS/LTE.

Власти Крыма внесли в план приватизации основного оператора фиксированной связи

в республике «Крымтелеком» по начальной цене 1,3 млрд рублей

Помимо Республики Крым, на полуострове Крым есть еще один субъект федерации - город Севастополь. В нем на принадлежавшем ранее «Укртелекому» оборудовании работает оператор фиксированной связи «Севастополь-Телеком», принадлежащий властям города.

Оборудование «Киевстара» в Севастополе перешло сотовому оператору «Севтелекомсвязь», принадлежащему на 51% «Севастополь-Телекому» и на 49% - московскому системному интегратору «Айтипрогресс». При этом между сотовыми сетями «Крымтелекома» и «Севтелекомсвязь» действует безроуминговое пространство.

За 2017 г. выручка «Крымтелекома» составила 768 млн руб., валовая прибыль - 63 млн руб., чистый убыток - 74 млн руб.

Кто может купить «Крымтелеком»

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что наиболее вероятными претендентами на «Крымтелеком» могут стать структуры предпринимателей Аркадия Ротенберга и Виктора Вексельберга. Принадлежащая Ротенбергу компания «Стройтрансгаз» возводит мост через Керченский пролив, который соединяет Крым с основной территорией России.

У принадлежащей Вексельбергу группе «Ренова» уже есть телекоммуникационный актив - оператор «Акадо». И Ротенберг, и Вексельберг уже находятся под американскими санкциями, таким образом, им нет необходимости опасаться наказания на работу в Крыму.

Кроме того, Брюквин считает, что «Крымтелеком» может быть интересен госпредприятию «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО). РСВО занимается проводным радиовещанием, и в числе прочего владеет сетью в Севастополе.