Арестован экс-акционер «Мегафона»

Бизнесмен Леонид Маевский, известный своим участием в ряде корпоративных конфликтов в телекоммуникационной отрасли, арестован по обвинению в вымогательстве. Обвинения против Маевского выдвинули структуры «Альфа-групп», вместе с которыми в середине 2000-х годов бизнесмен участвовал в борьбе за «Мегафон»

Леонид Маевский арестован за вымогательство у «Альфа-групп»

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца предпринимателя Леонида Маевского.

Маевского обвиняют в вымогательстве $40 млн у «А1», инвестиционного подразделения «Альфа-групп», угрожая в противном случае распространить порочащую компанию информацию. В «А1» подтвердили, что обращались в правоохранительные органы в связи с этим эпизодом.

По данным газеты «Коммерсант», с ходатайством об аресте бизнесмена обратился следственный департамент МВД.

Как Маевский вместе с «Альфа-групп» воевали за «Мегафон»

Леонид Маевский – известный человек в российской телекоммуникационной отрасли. В 1999-2003 гг. он возглавлял подкомитет Госдумы по связи и конфликтовал с занимавшим тогда пост министра связи Леонидом Рейманом, в частности, из-за новой редакции Закона «О связи».

Летом 2003 г. конфликт Маевского с Рейманом приобрел новые очертания. Маевский приобрел у американского бизнесмена российского происхождения Леонида Рожецкина компанию LV Finance, владевшую 25,1% акций «Мегафона». Сразу после этого пакет «Мегафона» был перепродан «Альфа-групп», которая к тому моменту уже была крупным акционером конкурирующего оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

В Москве арестован Леонид Маевский

Сделка вызвала скандал и стала крупнейшим корпоративным конфликтом в российской телекоммуникационной отрасли. Миноритарный акционер «Мегафона» бермудский фонд IPOC попытался опротестовать сделку, утверждая, что у него есть опцион на выкуп доли в «Мегафоне». В ходе судебных разбирательств, проходивших в различных зарубежных юрисдикциях, выяснилось, что IPOC аффилирован с рядом офшором, который контролируют петербургский холдинг «Телекоминвест» (крупный акционер «Мегафона») и ряд других телекоммуникационных компаний.

Эти компании в России было принято называть «питерской группой связистов». В суде владельцем этих компаний назвал себя ранее неизвестный датский юрист Джеффри Гальмонд. Однако Маевский и «Альфа-групп» строили свою позицию на том, что за «питерской группой связистов» стоит Леонид Рейман, который незаконно завладел своими активами и занимается отмыванием денег.

Гальмонд и Рейман это отрицали. Но в 2006 г. Цюрихский арбитраж при Международной торговой палате признал Реймана реальным владельцем IPOC. После этого «питерские связисты» потерпели поражение в борьбе за «Мегафона».

Весной 2008 г. «питерские связисты» продали имевшиеся у них доли в «Телекоминвесте» и «Мегафоне» холдингу USM Алишера Усманова. После этого Рейман ушел в отставку с поста министра связи. В тот же период времени Леонид Рожецкин без вести пропал в латвийской Юрмале, и его тело было найдено лишь через несколько лет.

Как Маевский воевал с АФК «Система»

Маевский участвовал и в других конфликтах. В 2005 г. он помог компании АСВТ, основавшей МТС, отсудить $150 млн у АФК «Система», на тот момент контролировавшей МТС.

В 2009 г. Маевский приобрел у известного специалиста по недружественным поглощениям Павла Свирского компанию «Сигма Кэпитал Партнерс» (СКП), которая несколько лет судилась с основателем поволжского сотового оператора СМАРТС за пакет акций оператора.

Сразу после этой сделки структуры АФК «Систем», кредитовавшие СКП, инициировали банкротство компании и введение в ней внешнего управления. В 2015-2016 гг. СМАРТС был продан по частям операторам «большой тройки»: «Вымпелкому», МТС и «Мегафону». Маевский пытался помешать данному процессу и обращался с письмом к владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову.

Последствия киргизской революции

В 2017 г. Маевский признался в участии в еще одной скандальной истории. В 2010 г. после революции в Киргизии, он дал взятку занимавшему тогда пост вице-премьера правительства Омурбеку Текебаеву за передачу под его контроль сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom), созданногог «питерской группой связистов». Текебаев, на тот момент один из лидеров киргизской оппозиции, был арестован и приговорен к восьми годам заключения.

Друг стал врагом: Маевский против «Альфа-групп»

В последние годы интересы Леонида Маевского простирались далеко за пределы телекоммуникаций. Он участвовал в конфликтах вокруг производителя плитки Unitile, «Сибирского агрохолдинга» и производителя минеральной воды «Архыз». Также предприниматель имел интересы в авиакомпании «Трансаэро», прекратившей полеты в 2015 г.

В случае с Unitile интересы Маевского пересеклись с его прежними партнерами – «А1» и «Альфа-групп». В 2016 г. структуры «Альфа» установили контроль над производителем плитки. Несколько месяцев назад Маевский говорил корреспонденту CNews, что он судится в Лондоне с «Альфа-групп» и вспоминает историю борьбы за «Мегафон».