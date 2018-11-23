МТС, «Мегафон» и Tele2 частично сохранили внутрисетевой роуминг. В каких тарифах осталась наценка при поездках по России?
CNews проверил отмену внутрисетевого роуминга
CNews провел исследование на предмет того, как сотовые операторы «большой четверки» - «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и Tele2 - выполнили обещание отменить внутрисетевой роуминг. Этот тип роуминга возникает при поездках по стране внутри сети одного оператора.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала борьбу со внутрисетевым роумингом в 2017 г. Договориться с сотовыми операторами об отмене роуминга не удалось, в связи с чем ФАС выдала всем четырем компаниям предписание о его отмене. Предписание не было выполнено, после чего ФАС возбудила дело об отмене другого типа роуминга – национального, возникаеющего при поездках в Крым и Севастополь.
Также в 2017 г. в Госдуму были внесены сразу два законопроекта об отмене роуминга по стране – как внутрисетевого, так и национального. Один из них минувшим летом был утвержден Госдумой в первом чтении.
С конца 2017 г. сотовые операторы стали постепенно отменять роуминговую составляющую при поездках по стране. В частности, была отменена плата за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, но только для звонков из региона пребывания абонента. ФАС такой подход не устроил: служба возбудила дело в отношении «Вымпелкома», МТС и «Мегафона». В конце августа 2018 г. ФАС все-таки достигла договоренности с «большой четверкой» сотовых операторов о полной отмене внутрисетевого роуминга.
Полная отмена внутрисетевого роуминга должна означать, что, приезжая в другой регион страны, абонент продолжит обслуживаться по своему домашнему тарифу. То есть входящие звонки останутся бесплатными независимо от того, из какого региона они инициируются, пакеты интернета продолжат свое действие, а исходящие звонки и SMS в регионе пребывания будут тарифицироваться так же, как и в домашнем. В том числе в пакетных тарифов исходящие звонки должны расходоваться из включенного в абонентскую плату пакета минут.
Исследование CNews, проведенное на основе данных из веб-сайтов указанных операторов, подтвердило, что «большая четверка» полностью отменила плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге. Однако у МТС, «Мегафона» и Tele2 многие тарифы продолжают в поездках по России тарифицироваться иным образом, чем в домашнем регионе. Кроме того, целый ряд опций остается недоступным для работы в других регионах.
Tele2: разная стоимость минут после исчерпания пакетов
Год назад замглавы ФАС Анатолий Голомолзин приводил Tele2 как пример оператора, который на тот момент в наибольшей степени отменил внутрисетевой роуминг. Однако, как показывает исследование CNews, полностью роуминговая составляющая при поездках по России (здесь и далее не учитываются Крым и Севастополь) отменена только в одном тарифе – «Мой безлимит».
|"Классический", домашний регион
|"Классический", внутрисетевой роуминг
|"Классический" с опцией "Безлимит на Tele2", домашний регион
|"Классический" с опцией "Безлимит на Tele2", внутрисетевой роуминг
|"Мой Tele2", домашний регион
|"Мой Tele", внутрисетевой роуминг
|"Мой разговор", домашний регион
|"Мой разговор", внутрисетевой роуминг
|"Мой онлайн", домашний регион
|"Мой онлайн", внутрисетевой роуминг
|"Мой безлимит", домашний регион
|"Мой безлимит", внутрисетевой роуминг
|"Мой онлайн+", домашний регион
|"Мой онлайн+", внутрисетевой роуминг
|абонентская плата в месяц
|0
|-
|5 руб в сутки
|-
|210 руб
|-
|200 руб
|-
|400 руб
|-
|500 руб
|-
|700 руб
|-
|пакет вызовов, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|200 мин
|200 мин
|500 мин
|500 мин
|500 мин
|500 мин
|800 мин
|800 мин
|входящие звонки
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|местные внутрисетевые вызовы (по домашнему региону /региону пребывания)
|1,95 руб/мин
|1,95 руб
|безлимит
|1,95 руб
|безлимит
|безлимит (до 27,08 - 2 руб/мин)
|безлимит
|безлимит (до 27,08 расходовался из пакета)
|безлимит
|из пакета, далее - 5 руб/мин
|безлимит
|безлимит
|безлимит
|из пакета, далее- 5 руб/мин
|междугородние внутрисетевые вызовы (за пределы домашнего регионы/за пределы региона пребывания)
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/мин
|безлимит
|2 руб/мин
|безлимит
|2 руб/мин
|безлимит
|из пакета, далее - 5 руб/мин
|безлимит
|безлимит
|безлимит
|безлимит, далее - 5 руб/мин
|местные вызовы на других операторов (по домашнему региону/по региону пребывания)
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/ мин
|2 руб/мин
|безлимит
|2 руб/мин
|безлимит
|из пакета, далее - 5 руб/мин
|безлимит
|безлимит
|безлимит
|из пакета, далее- 5 руб/мин
|междугородние вызовы на других операторов (за пределы домашнего региона/за пределы региона пребывания)
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/мин
|1,95 руб/ мин
|2 руб/мин
|1,95 руб/мин
|2 руб/мин
|из пакета, далее - 1,95 руб/мин
|из пакета, далее - 5 руб/мин
|из пакета, далее - 1,5 руб/мин
|из пакета, далее - 1,5 руб/мин
|из пакета, далее - 1,95 руб/мин
|из пакета, далее- 5 руб/мин
|пакет SMS, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|50
|50
|50
|50
|50
|50
|50
|50
|местные SMS (по домашнему региону/по региону пребывания)
|1,95 руб
|1,95 руб
|1,95 руб
|1,95 руб
|1,95 руб
|1,95 руб
|из пакета, далее - 1,95 руб
|из пакета, далее - 1,95 руб
|из пакета, далее - 1,95 руб
|из пакета, далее - 3,5 руб
|из пакета, далее - 1,5 руб
|из пакета, далее - 1,5 руб
|из пакета, далее - 1,95 руб
|из пакета, далее - 3,5 руб
|междугородние SMS (за пределы домашнего региона/ за пределы региона пребывания)
|1,95 руб
|1,95 руб
|1,95 руб
|1,95 руб
|1,95 руб
|3,5 руб
|из пакета, далее - 1,95 руб
|3,5 руб
|из пакета, далее - 1,95 руб
|3,5 руб
|из пакета, далее - 2,5 руб
|из пакета, далее - 2,5 руб
|из пакета, далее - 1,95 руб
|из пакета, далее - 3,5 руб
|пакет интернета, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|5 Гб
|5 Гб
|2 Гб
|2 Гб
|15 Гб
|15 Гб
|безлимит
|безлимит
|30 Гб
|30 Гб
|пакет интернета, подключаемый при первом выходе в сеть
|10 Мб за 19,5 руб
|10 Мб за 19,5 руб
|10 Мб за 19,5 руб
|10 Мб за 19,5 руб
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Источник: CNews Analytics
В тарифах «Мой Tele2» и «Мой разговор» внутрисетевые вызовы по региону пребывания, как и внутрисетевые вызовы по домашнему региону, стали безлимитными. В то же время внутрисетевые вызовы за пределы региона пребывания стоят 2 руб. за минуту, тогда как в домашнем регионе междугородние внутрисетевые вызовы неограниченны.
В тарифе «Классический» существует опция «Безлимит за Tele2», которая обеспечивает безлимитные внутрисетевые звонки на номера домашнего региона. Но во внутрисетевом роуминге эта опция не действует.
В тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» местные и междугородние внутрисетевые вызовы в домашнем регионе безлимитны. Во внутрисетевом роуминге эти типы вызовов расходуются из пакетов минут, включенных в тарифы.
В отношении вызовов на номера других операторов – локальные и междугородние – после истечения пакетов минут в данных тарифах в домашнем регионе применяется тарификация 1,95 руб. за минуту. Во внутрисетевом роуминге, по исчерпании пакетов минут, одна минута будет стоить значительно дороже - 5 руб.
Аналогичным образом, в тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» локальные и междугородние SMS расходуются из включенных в абонентскую плату пакетов. Затем в домашнем регионе одно SMS будет стоить 1,95 руб., во внутрисетевом роуминге 3,5 руб.
Tele2: разная стоимость SMS и сообщений на номер Сбербанка
В тарифе «Мой разговор» также включен пакет SMS. После его истечения локальные и междугородние SMS в домашнем регионе будут стоить 1,95 руб. Во внутрисетевом роуминге SMS по региону пребывания будут стоить ту же цену - 1,95 руб., а вот отправка SMS за пределы региона обойдется дороже - 3,5 руб.
Аналогично в тарифе «Мой Tele2» локальные и междугородние SMS стоят 1,95 руб. Во внутрисетевом роуминге цена на SMS по региону пребывания сохраняется, а вот междугородние SMS будут стоить 3,5 руб.
Кроме того, в домашнем регионе отправка SMS на закрепленный за Сбербанком сервисный номер «900» стоит 2 руб., тогда как во внутрисетевом роуминге цена выше - 3,5 руб. Также во внутрисетевом роуминге у Tele2 не действуют опции «Простая география» (дешевые звонки зарубеж) и пакеты на 100 и 300 SMS.
В пресс-службе Tele2 заявили, что никаких нарушений в его тарификации нет: оператор не только полностью выполнил взятые на себя перед ФАС обязательства, но и сделал больше, чем требовалось. В частности, отменена плата за входящие звонки, исходящие звонки при поездках по России теперь расходуются из пакетов минут, а интернет – из пакетов трафика. Что касается опций, то речи о распространении их действия на всю территории страны не шло, добавили в пресс-службе.
«Мегафон»: SMS в поездках по России подорожали
«Мегафон» в рамках отмены внутрисетевого роуминга, запустил новую версию тарифа «Переходи на ноль», не содержащую роуминговой составляющей. Была отредактирована и старая версия данного тарифа. В ней во внутрисетевом роуминге стали действовать пакеты интернета (100 МБ за 25 руб.) и голосового трафика (безлимитное внутрисетевое общение за 6 руб. в сутки и 5 минут вызовов на других операторов за 6 руб.).
Также стоимость локальных SMS во внутрисетевом роуминге в данном тарифе была снижена с 3 руб. до 1,9 руб., то есть до цены для домашнего региона. А вот SMS за пределы региона пребывания во внутрисетевом роуминге подорожали с 3 руб. до 3,9 руб. Зато они сравнялись с ценой междугородних SMS в домашнем регионе.
|"Переходи на ноль" (09,18), домашний регион
|Переходи на ноль (09,18), внутрисетевой роуминг
|"Переходи на ноль" (новый) , домашний регион
|"Переходи на ноль" (новый), внутрисетевой роуминг
|"Теплый прием", домашний регион
|"Теплый прием", внутрисетевой роуминг
|"Теплый прием S", домашний регион
|"Теплый прием S", внутрисетевой роуминг
|"Теплый прием M", домашний регион
|"Теплый прием M", внутрисетевой роуминг
|"Включайся Пиши", домашний регион
|"Включайся Пиши", внутрисетевой роуминг
|"Включайся Слушай", домашний регион
|"Включайся Слушай", внутрисетевой роуминг
|"Включайся Говори", домашний регион
|"Включайся Говори", внутрисетевой роуминг
|"Включайся Общайся", домашний регион
|"Включайся Общайся", внутрисетевой роуминг
|"Включайся Смотри", домашний регион
|"Включайся Смотри", внутрисетевой роуминг
|абонентская плата в месяц
|0
|-
|0
|-
|0
|-
|400 руб
|-
|600 руб
|-
|400 руб
|-
|500 руб
|-
|500 руб
|-
|650 руб
|800 руб
|-
|пакет голоса, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|10 мин за 12 руб
|-
|300 мин
|300 мин
|500 мин
|500 мин
|300 мин
|300 мин
|300 мин
|300 мин
|700 мин
|700 мин
|700 мин
|700 мин
|800 мин
|800 мин
|входящие звонки
|0
|0 (до 1,09 - 5 руб)
|0
|0 (до 1,09 - 5 руб)
|0
|0 (до 1,09 - 5 руб)
|0
|0 (до 1,09 - 5 руб)
|0
|0 (до 1,09 - 5 руб)
|0
|0 (до 1,09 - 5 руб)
|0
|0 (до 1,09 - 5 руб)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|местные внутрисетевые вызовы (по домашнему региону /региону пребывания)
|безлимит за 6 руб в сутки (до 1,14 тыс мин в сутки)
|безлимит за 6 руб в сутки (до 10,18 - 2 руб/мин без безлимита)
|безлимит за 6 руб /сутки ( до 1,14 тыс мин в сутки)
|безлимит за 6 руб в сутки (до 1140 мин в сутки)
|из пакета, далее 2 руб/мин
|2 руб /мин
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|междугородние внутрисетевые вызовы (за пределы домашнего регионы/за пределы региона пребывания)
|5 руб/мин
|5 руб/мин
|5 руб/мин
|5 руб/мин
|9,9 руб/мин
|9,9 руб/ мин
|9,9 руб/мин
|9,9 руб/мин
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|5 руб/мин
|5 руб/ мин
|5 руб /мин
|5 руб/мин
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|местные вызовы на других операторов (по домашнему региону/по региону пребывания)
|пакет 5 мин за 6 руб, далее 2 руб/мин
|пакет 5 мин за 6 руб, далее 2 руб/мин (до 10,18 - 2 руб/мин без пакета)
|2 руб/мин
|2 руб/мин
|из пакета, затем 2 руб/мин
|2 руб /мин
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|на городские номера - 1,8 руб/мин, на мобильные - из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|на городские номера - 1,8 руб/мин, на мобильные - из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|на городские номера - 1,8 руб/мин, на мобильные - из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|на городские - 1,8 руб/мин, на мобильные - из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее - пакет 30 мин за 50 руб
|междугородние вызовы на других операторов (за пределы домашнего региона/за пределы региона пребывания)
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/ мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|12,5 руб/мин
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за 50 руб
|из пакета, далее пакет 30 мин за50 руб
|из пакета, далее - пакет 30 мин за 50 руб
|пакет SMS, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|200
|200
|300
|300
|300
|300
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|местные SMS (по домашнему региону/по региону пребывания)
|1,9 руб
|1,9 руб (до 10,18 - 3 руб)
|2 руб
|2 руб
|1,9 руб
|2,5 руб
|из пакета, далее - 1,5 руб
|из пакета, далее 1,5 руб (ранее после пакета было 2,5 руб)
|из пакета, далее - 1,5 руб
|из пакета, далее 1,5 руб (ранее после пакета было 2,5 руб)
|из пакета, далее - 3 руб
|из пакета, далее - 3 руб
|1,8 руб
|3 руб
|1,8 руб
|1,8 руб
|1,8 руб
|3 руб
|1,8 руб
|3 руб
|междугородние SMS (за пределы домашнего региона/ за пределы региона пребывания)
|3,9 руб
|3,9 руб (до 10,18 - 3 руб)
|3,9 руб
|3,9 руб
|3,9 руб
|2,5 руб
|из пакета, далее - 3 руб
|из пакета, далее 3 руб (ранее после пакета было - 2,5 руб)
|из пакета, далее- 3 руб
|из пакета, далее 3 руб (ранее после пакета было 2,5 руб)
|3 руб
|3 руб
|3 руб
|3 руб
|3 руб
|3 руб
|3 руб
|3 руб
|3 руб
|3 руб
|пакет интернета, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4 Гб
|4 Гб
|10 Гб
|10 Гб
|3 Гб
|3 Гб
|15 Гб
|15 Гб
|4 Гб
|4 Гб
|15 Гб (безлимит с бесплатной опцией)
|15 Гб (безлимит с бесплатной опцией)
|20 Гб (безлимит с бесплатной опцией)
|20 Гб (безлимит с бесплатной опцией)
|пакет интернета, подключаемый при первом выходе в сеть
|100 Мб за 25 руб (до 10,18 - за 20 руб)
|200 Мб за 25 руб (до 10,18 - не действовал)
|100 Мб за 25 руб
|100 Мб за 25 руб
|100 Мб за 12 руб
|пакета нет, 9,9 руб за 1 Мб
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Источник: CNews Analytics
Схожая ситуация с тарифами «Теплый прием S» и «Теплый прием M». В них стоимость SMS по региону пребывания была снижена с 2,5 руб. до 1,5 руб., – то есть до стоимости локальных SMS в домашнем регионе. А вот стоимость SMS за пределы региона пребывания во внутрисетевом роуминге была повышена с 2,5 руб. до 3 руб. – до стоимости междугородних SMS в домашнем регионе.
В тарифе «Общайся» из линейки «Включайся» включенный в абонентскую плату безлимитный пакет интернета стал действовать и во внутрисетевом роуминге. В то же время цена отправки SMS по региону пребывания во внутрисетевом роуминге составляет 3 руб., что выше, чем в домашнем регионе – 1,8 руб.
Аналогичное неравномерное ценообразования при отправке SMS в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге сохраняется и в других тарифах данной линейки – «Смотри» и «Слушай».
«Мегафон»: «Теплый прием» в поездках не совсем теплый
Целый ряд несоответствий в тарификации в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге есть в тарифе «Теплый прием». Так, в домашнем регионе доступен для подключения пакет интернета (100 МБ за 12 руб). Во внутрисетевом роуминге придется оплачивать интернет помегабайтно – 9,9 руб. за 1 МБ.
Не действует в данном тарифе во внутрисетевом роуминге и пакет для голосовой связи – 10 минут за 12 руб. Вместо этого применяется тарификация 2 руб. за мин. SMS по региону пребывания во внутрисетевом роуминге будет стоить 2,5 руб., тогда как в домашнем регионе локальное SMS стоит дешевле – 1,9 руб. Зато за пределы региона пребывания одно SMS будет стоить 2,5 руб., тогда как в домашнем регионе междугороднее SMS дороже – 3,9 руб.
Во внутрисетевом роуминге у «Мегафона» не действует целый ряд тарифных опций: «Звони во все страны» (дешевые международные вызовы), «Безлимитное общение» (безлимит на внутрисетевые вызовы), «Звони своим» (пакет минут для зовнков абонентам линейки «Теплый прием») и пакеты SMS. Зато с середины ноября 2018 г. во внутрисетевом роуминге стала доступна опция «Безлимитный интернет» для рада тарифов линейки «Включайся».
В пресс-службе «Мегафона» отметили, что тарифная линейка «Теплый прием» изначально создавалась для приезжих из стран СНГ. Специфика ее использования, как правило, не предполагает работы за пределами региона. Тем не менее, в тарифах «Теплый прием S» и «Теплый прием M» цены на внутрисетевой роуминг уже унифицированы с тарифами в домашнем регионе. Унификация младшего тарифа данной линейки пройдет до 3 декабря 2018 г.
МТС: в поездках звонить по межгороду дешевле, чем из дома
У МТС в тарифном плане «Тарифище» во внутрисетевом роуминге стал доступен включенный в абонентскую плату безлимитный пакет интернета (ранее в поездках по России действовало ограничение 500 МБ в сутки). Теперь в данном тарифе полностью отсутствует роуминговая составляющая при поездках по России.
С другими тарифами ситуация сложнее. В тарифных планах «Супер МТС», Red Energy, «Твоя страна», Smart, «Мой Smart» и X междугородние внутрисетевые звонки в домашнем регионе стоят 5 руб. за минуту, тогда как во внутрисетевом роуминге внутрисетевые звонки за пределы региона стоят чуть дороже – 5,5 руб. за минуту.
|"Супер МТС", домашний регион
|"Супер МТС", внутрисетевой роуминг
|"Супер МТС" с опцией "Все супер", домашний регион
|"Супер МТС" с оцпией "Все супер", внутрисетевой роуминг
|Red Energy, домашний регион
|Red Energy, внутрисетевой роуминг
|"Твоя страна", домашний регион
|"Твоя страна", внутрисетевой роуминг
|"Твоя страна" с опциями "Звони на МТС" и "Первый интернет-пакет", домашний регион
|"Твоя страна" с опциями "Звони на МТС" и "Первый интернет-пакет", внутрисетевой роуминг
|Smart, домашний регион
|Smart, внутрисетевой роуминг
|"Мой Smart", домашний регион
|"Мой Smart ", внутрисетевой роуминг
|X, домашний регион
|X, внутрисетевой роуминг
|"Тарифище", домашний регион
|"Тарифище", внутрисетевой роуминг
|абонентская плата в месяц
|0
|-
|9 руб/сутки
|0
|0
|-
|0
|-
|3 руб/сутки за "Звони на МТС", 12 руб/сутки за "Первый интернет пакет"
|-
|400 руб
|-
|550 руб
|-
|500 руб
|-
|650 руб
|-
|пакет голоса, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|200 мин
|200 мин
|400 мин
|400 мин
|100 мин
|100 мин
|500 мин
|500 мин
|входящие звонки
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|местные внутрисетевые вызовы (по домашнему региону /региону пребывания)
|1,5 руб/мин
|1,5 руб/мин
|0
|0
|1,6 руб/мин
|1,6 руб/мин
|1 руб/мин внутри тарифа, остальные - 2,5 руб/мин
|1 руб/мин внутри тарифа, остальные - 2,5 руб/мин
|пакет 100 мин в сутки, далее 1 руб /мин внутри тарифа и 2,5 руб/мин на остальные
|1 руб/мин внутри тарифа, - остальные - 2,5 руб/мин
|из пакета
|из пакета
|из пакета
|из пакета
|из пакета
|из пакета
|из пакета, далее - 0,95 руб/мин
|из пакета, далее - 0,95 руб/мин
|междугородние внутрисетевые вызовы (за пределы домашнего регионы/за пределы региона пребывания)
|5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|5 руб
|5,5 руб/мин
|5 руб /мин
|5,5 руб/мин
|пакет 100 мин в сутки, далее - 5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|из пакета
|из пакета
|из пакета
|из пакета
|из пакета
|из пакета
|из пакета, далее - 0,95 руб/мин
|из пакета, далее - 0,95 руб/мин
|местные вызовы на других операторов (по домашнему региону/по региону пребывания)
|2,5 руб/мин на мобильные, 1,5 руб/мин на городские
|2,5 руб на мобильные, 1,5 руб на городские
|0
|0 руб на мобильные номера, на городские - 1,5 руб/мин
|1,6 руб/мин
|1,6 руб/мин
|2,5 руб/мин
|2,5 руб/мин
|2,5 руб/мин
|2,5 руб/мин
|из пакета, далее - 3 руб/мин
|из пакета, далее - 3 руб/мин
|из пакета, далее - 3 руб/мин
|из пакета, далее - 3 руб/мин
|из пакета, далее - 2 руб/мин
|из пакета, далее - 2 руб/мин
|из пакета, далее - 0,95 руб/мин
|из пакета, далее - 0,95 руб/мин
|междугородние вызовы на других операторов (за пределы домашнего региона/за пределы региона пребывания)
|14 руб/мин
|5,5 руб/мин
|14 руб/мин
|5,5 руб/мин
|8 руб/мин
|5,5 руб/мин
|5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|5 руб/мин
|5,5 руб/мин
|пакет, далее - 0,95 руб/мин
|пакет, далее - 0,95 руб/мин
|пакет SMS, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|200
|200
|400
|400
|200
|200
|500
|500
|местные SMS (по домашнему региону/по региону пребывания)
|2 руб
|1,95 руб
|2 руб
|1,95 руб
|1,9 руб (0 с опцией за 5 руб/сутки
|1,95 руб, опции нет
|2,5 руб
|1,95 руб
|2,5 руб
|1,95 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|из пакета, далее - 1,95 руб
|из пакета, далее - 3 руб
|из пакета, далее - 1,95 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|из пакета, далее 1,95 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|междугородние SMS (за пределы домашнего региона/ за пределы региона пребывания)
|3,8 руб
|2,95 руб
|3,8 руб
|2,95 руб
|3,8 руб
|2,95 руб
|2,5 руб
|2,95 руб
|2,5 руб
|2,95 руб
|3 руб
|2,95 руб
|3 руб
|2,95 руб
|3,8 руб
|2,95 руб
|3,8 руб
|3,8 руб
|пакет интернета, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 Гб
|3 Гб
|4 Гб
|4 Гб
|15 Гб
|15 Гб
|7 + безлимит соцсети, мессенджеры, видео, музыка, игры
|7 + безлимит соцсети, мессенджеры, видео, музыка, игры
|безлимит
|безлимит (ранее было 500 Мб/сутки)
|пакет интернета, подключаемый при первом выходе в сеть
|20 Мб за 25 руб в сутки
|20 Мб за 25 руб в сутки
|100 Мб в сутки
|100 Мб в сутки
|20 Мб за 25 руб в сутки
|20 Мб за 25 руб в сутки
|20 Мб за 25 руб в сутки
|20 Мб за 25 руб/сутки
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Источник: CNews Analytics
Также в тарифе «Твоя страна» в домашнем регионе действует опция «Звони на МТС», которая за 5 руб. в сутки предоставляет 100 минут локальных и междугородних внутрисетевых вызовов. Во внутрисетевом роуминге она недоступна.
В тарифе «Супер МТС» в домашнем регионе действует опция «Все супер», которая за 9 руб. в сутки обеспечивает бесплатные вызовы на сотовые и городские номера соответствующего региона. Она доступна и во внутрисетевом роуминге, однако за пределами домашнего региона действие опции не распространяется на звонки на городские номера.
В то же время в тарифе «Супер МТС» во внутрисетевом роуминге вызовы за пределы региона пребывания стоят 5,5 руб. за минуту, что значительно дешевле междугородних вызовов в домашнем регионе – 14 руб. за минуту. Схожая картина и в тарифе Red Energy: во внутрисетевом роуминге звонок за пределы региона стоит 5,5 руб. за минуту, тогда как в домашнем регионе междугородний вызов стоит дороже - 8 руб. за минуту.
МТС: разная стоимость SMS в домашнем регионе и в поездках
В тарифах МТС в большинстве случаев отправка SMS во внутрисетевом роуминге будет стоить дешевле, чем в домашнем. Так, в тарифе «Супер МТС» в домашнем регионе отправка локального SMS стоит 2 руб., междугороднего 3,8 руб. Во внутрисетевом роуминге отправка SMS по региону пребывания будет стоить 1,95 руб., за его пределы – 2,95 руб.
Схожая ситуация и с тарифом X. Междугородние SMS в домашнем регионе стоят 3,8 руб. Это дороже, чем отправка SMS за пределы региона пребывания во внутрисетевом роуминге – 2,95 руб.
В тарифах Smart и «Мой Smart» локальные SMS в домашнем регионе расходуются из включенного в абонентскую плату пакета, после чего они будут стоить 2 руб. и 3 руб. соответственно. Во внутрисетевом роуминге в обоих тарифах SMS по региону пребывания также расходуются из пакета, после чего их цена будет ниже, чем в домашнем регионе – 1,95 руб.
В тарифе Red Enery отправка междугороднего SMS в домашнем регионе будет стоить 3,8 руб. Это дороже, чем отправка SMS во внутрисетевом роуминге за пределы региона пребывания – 2,95 руб. В то же время в домашнем регионе для тарифа Red Energy действует опция «Пакет Smart SMS», обеспечивающая безлимитную отправку SMS за 15 руб. в сутки. Но во внутрисетевом роуминге данная опция не действует.
В тарифе «Твоя страна» сравнение цен на отправку SMS из домашнего региона и из других регионов показывает смешанную картину. В домашнем регионе локальные и междугородние SMS стоят 2,5 руб. Во внутрисетевом роуминге отправка SMS по региону пребывания будет стоить дешевле, чем в домашнем регионе - 1,95 руб., а вот за пределы региона пребывания, наоборот, дороже – 2,95 руб.
У МТС во внутрисетевом роуминге недоступны опции «Безлимитные SMS», «Выгодные звонки в другие страны» и пакеты интернета («Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «Интернет-Vip»). Опция «Интернет 4 Мбит/с», предоставляющая безлимитный доступ в интернет на скорости до 4 Мбит/с, во внутрисетевом роуминге требует дополнительной оплаты в размере 50 руб. в сутки.
Пресс-служба МТС отметила, что в поездках по России специально сделана единая стоимость вызовов за пределы регионы пребывания – 5,5 руб. за минуту как внутри сети, так и абонентам других операторов. Это сделано для того, чтобы абонент МТС, находясь в другом регионе, не думал, пользователю какого оператора он звонит домой. Относительно опций в пресс-службе МТС сообщили, что абонент может их отключить и продолжать пользоваться своим тарифом в поездках по России без доплат.
«Билайн» полностью избавился от внутрисетевого роуминга
Единственный оператор, у которого CNews не обнаружил разницы в тарифах в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге – это «Билайн». Точно так же у «Билайна» не удалось обнаружить опций, которые не действовали бы при путешествиях по стране. В пресс-службе оператора отметили, что внутрисетевой роуминг был отменен компанией еще 20 августа 2018 г.
Общий итог
Таким образом, только «Билайн» полностью отменил внутрисетевой роуминг, сделав тарифы идентичными при нахождении в домашнем регионе и в других регионах. У Tele2, на всех тарифах кроме тарифа «Мой безлимит», сохраняется роуминговая наценка для звонков и SMS. Кроме того, ряд опций для абонентов Tele2 недоступны во внутрисетевом роуминге.
|"Ноль сомнений", домашний регион
|"Ноль сомнений", внутрисетевой роуминг
|"Посекундный", домашний регион
|"Посекундный", внутрисетевой роуминг
|"Посекундный" с опцией "Пакет интернета 1,5 Гб", домашний регион
|"Посекундный" с опцией "Пакет интернета 1,5 Гб", внутрисетевой роуминг
|"Все мое 1", домашний регион
|"Все мое 1", внутрисетевой роуминг
|"Все мое 2", домашний регион
|"Все мое 2", внутрисетевой регион
|"Все мое 3", домашний регион
|"Все мое 3", внутрисетевой роуминг
|"Анлим", домашний регион
|"Анлим", внутрисетевой роуминг
|абонентская плата в месяц
|0
|-
|0
|-
|8 руб/ сутки
|-
|400 руб
|-
|600 руб
|-
|900 руб
|-
|600 руб
|-
|пакет вызовов, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|200 мин
|200 мин
|400 мин
|400 мин
|1200 мин
|1200 мин
|500 мин
|500 мин
|входящие звонки
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|местные внутрисетевые вызовы (по домашнему региону /региону пребывания)
|1,8 руб/ мин
|1,8 руб/мин
|3 руб/мин
|3 руб/мин
|3 руб/мин
|3 руб/мин
|внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0
|внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0
|внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0
|внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0
|внутри линейки тарифов - 0, на другие - из пакета, потом - 0
|внутри линейки тарифов - 0, на другие- из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|междугородние внутрисетевые вызовы (за пределы домашнего регионы/за пределы региона пребывания)
|5 руб/мин
|5 руб/ мин
|3,9 руб/мин
|3,9 руб/мин
|3,9 руб/мин
|3,9 руб/ мин
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|из пакета, потом - 0
|местные вызовы на других операторов (по домашнему региону/по региону пребывания)
|2,5 руб/мин
|2,5 руб/мин
|3 руб/мин
|3 руб/мин
|3 руб/мин
|3 руб/мин
|из пакета, далее - 2 руб/мин
|из пакета, далее - 2 руб/мин
|из пакета, далее - 2 руб/мин
|из пакета, далее - 2 руб/мин
|из пакета, далее - 2 руб/мин
|из пакета, далее - 2 руб/мин
|на мобильные номера - из пакета, далее - 2 руб/мин, на городские номера - 2 руб/мин
|на мобильные номера - из пакета, далее - 2 руб/ мин, на городские номера - 2 руб/мин
|междугородние вызовы на других операторов (за пределы домашнего региона/за пределы региона пребывания)
|12 руб/мин
|12 руб/мин
|3,9 руб/мин
|3,9 руб/мин
|3,9 руб/мин
|3,9 руб/ мин
|12 руб/мин
|12 руб/мин
|из пакета, далее - 5 руб/мин
|из пакета, далее - 5 руб/мин
|из пакета, далее - 5 руб/мин
|из пакета, далее - 5 руб/мин
|на мобильные номера - из пакета, далее 5 руб/мин, на городские - 5 руб/мин
|на мобильные номера - из пакета, далее - 5 руб/мин, на городские - 5 руб/мин
|пакет SMS, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|300
|300
|300
|300
|300
|300
|0
|0
|местные SMS (по домашнему региону/по региону пребывания)
|1,5 руб
|1,5 руб
|2,5 руб
|2,5 руб
|2,5 руб
|2,5 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|из пакета, далее - 2 руб
|2 руб
|2 руб
|автоматически подключаемый пакет местных SMS
|после 3 SMS в месяц - 100 SMS в сутки за 3 руб/сутки
|после 3 SMS в сутки - 100 SMS в сутки за 3 руб/сутки
|после 4 SMS в месяц - 100 SMS в сутки за 5 руб/сутки
|после 4 SMS в месяц - 100 SMS за 5 руб/сутки
|после 4 SMS в месяц - 100 SMS в сутки за 5 руб/сутки
|после 4 SMS в месяц - 100 SMS в суки за 5 руб/сутки
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|междугородние SMS (за пределы домашнего региона/ за пределы региона пребывания)
|5 руб
|5 руб
|3,95 руб
|3,95 руб
|3,95 руб
|3,95 руб
|5 руб
|5 руб
|5 руб
|5 руб
|5 руб
|5 руб
|5 руб
|5 руб
|пакет интернета, включенный в абонентскую плату
|0
|0
|0
|0
|1,5 Гб
|1,5 Гб
|5 Гб
|5 Гб
|17 Гб
|17 Гб
|22 Гб
|22 Гб
|безлимит
|безлимит
|1 Мб интернет-трафик
|9,95 руб
|9,95 руб
|9,95 руб
|9,95 руб
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Источник: CNews Analytics
У «Мегафона» в тарифе «Теплый прием» наблюдается несоответствие в стоимости звонков, SMS и интернета в домашнем регионе и в путешествиях по стране. Кроме того, в ряде тарифов линейки «Включайся» отправка SMS во внутрисетевом роуминге будут стоить дороже, чем в домашнем регионе.
В тарифах «Теплый прием S», «Теплый прием M» и прежней версии тарифа «Переходи на ноль» отправка SMS в домашнем регионе и во внутрисетевом роуминге теперь стоит одинаково. Однако ранее, до декларирования об отмене внутрисетевого роуминга, при поездках по России отправка SMS за пределы региона пребывания стоила дешевле, чем сейчас. Также у оператора не доступен ряд опций во внутрисетевом роуминге.
У МТС полная отмена внутрисетевого роуминга произошла только в тарифном плане «Тарифище». В остальных тарифах стоимость звонков во внутрисетевом роуминге во многих случаях несколько выше, чем в домашнем. При этом в тарифах «Супер МТС» и Red Energy стоимость звонков во внутрисетевом роуминге за пределы региона пребывания, наоборот, ниже, чем стоимость междугородних звонков из домашнего времени.
В части SMS у МТС, за исключением тарифного плана «Тарифище», также наблюдается разница в стоимости отправки из домашнего региона и во внутрисетевом роуминге. В то же время в большинстве случаев SMS во внутрисетевом роуминге будут стоить дешевле, чем в домашнем регионе. Кроме того, у МТС ряд опций недоступен во внутрисетевом роуминге.