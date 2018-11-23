США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить Huawei

США против Китая

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) выступили с призывом отказаться от использования любого оборудования, произведенного компанией Huawei. Призыв был адресован странам-союзникам США, передает The Wall Street Journal, и в первую очередь американские чиновники предлагают отказаться от смартфонов данной марки в пользу продукции других производителей.

В США полагают, что гаджеты Huawei позволяют Китаю шпионить за всеми союзниками Штатов и даже устраивать кибератаки, избегая ответственности за них.

Не только Huawei

США не желают ограничиваться одной лишь Huawei – в планы страны входит навязать партнерам полный отказ от использования китайского оборудования в работе любых телекоммуникационных сетей, включая сотовые. По данным WSJ, свою идею чиновники США уже донесли до операторов сотовой связи Германии, Италии и Японии. Вашингтон даже рассматривает вариант финансовой помощи другим странам для осуществления отказа от китайского телекоммуникационного оборудования.

Истинная суть конфликта

США уже не раз обвиняли Китай в слежке как за простыми американцами, так и за чиновниками при помощи мобильных устройств – смартфонов и планшетных компьютеров. Ранее Дональд Трамп запретил использовать продукцию ZTE и Huawei американским чиновникам.

Вашингтон призвал страны-союзники США бойкотировать Huawei

Осложнение отношений между странами и введение США экономических и торговых санкций против КНР лишь усугубило ситуацию, и весной 2018 г. Huawei и ZTE получили запрет на распространение своих гаджетов в США по причине якобы шпионажа в пользу правительства Китая. В случае ZTE запрет был снят в августе 2018 г. в обмен на уплату компанией штрафа. По условиям договора, ZTE вынуждены выплатить $1 млрд и положить еще $400 млн на специальный счет в банке, одобренном США, на 10 лет. Эти деньги достанутся США, если действия ZTE приведут к еще одному штрафу.

При этом, как считают в The Wall Street Journal, Вашингтон настраивает союзников против Huawei не только и не столько по причине возможной слежки со стороны Поднебесной. США и КНР соперничают по линии создания сетей связи пятого поколения 5G. И дело касается как непосредственно технологий, так и темпов развертывания этих сетей. Китай явно обгоняет США — в ряде крупных городов КНО сети 5G будут запущены уже до конца 2018 г. Другие государства, видя успех Китая в этой области, могут заинтересоваться в использовании ее оборудования при строительстве собственных сетей, и США хочет сыграть на опережение и заранее настроить их против Китая, пишет издание.

Аналогичного мнения придерживается и главный технический директор Глобальной ассоциации операторов GSM (GSMA) Алекс Синклер (Alex Sinclair). Основная идея пропаганды США, отмечает он, в том, что массовое применение китайских базовых станций и других компонентов сетей нового поколения может, во-первых, сделать КНР мировым лидером на рынке соответствующего оборудования, во-вторых, подставит под удар национальную безопасность других государств. 5G-сети нацелены на передачу больших объемов данных на высоких скоростях, и часть из них, по мнению США, будет перехватываться и изучаться китайской стороной.

Выгода США и реакция других стран

Продвигая идею защиты национальной безопасности стран-союзников, США преследуют и собственную выгоду, уверены в The Wall Street Journal. Если Вашингтону удастся настроить страны против КНР и ее телекоммуникационного оборудования, то львиная доля заказов на поставку соответствующей техники достанется непосредственно США. Как итог, они станут лидером рынка.

Пропаганда США против Китая уже дает определенные плоды, считают The New York Times. Противостояние двух стран началось несколько лет назад, и постепенно другие государства встают на сторону Запада. Яркий пример подала Австралия: в августе 2018 г. с подачи США она официально запретила действующим на ее территории операторам связи использовать в строительстве 5G-сетей оборудование Huawei. Через несколько дней запрет распространился и на продукцию ZTE.

Почему Китай стал «врагом»

Huawei и ZTE — это крупнейшие китайские производители телекоммуникационного оборудования, используемого в мобильных сетях по всему земному шару. Смартфоны этих марок тоже пользуются высоким спросом, особенно Huawei: компания, по информации China Daily, вошла в список топовых брендов наравне с американской Appleи южнокорейской Samsung, как по качеству производимых гаджетов, так и по степени их распространения.

Но в «расстрельном» списке американцев числятся не только они: в июле 2018 г. в него попал крупнейший оператор связи мира – China Mobile. Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (NTIA) выступило с рекомендацией Федеральной комиссии по связи (FCC) отклонить заявку China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории США. Свое решение NTIA обусловило соображениями национальной безопасности.

Запрет распространяется и на американские корпорации: весной нынешнего года власти США запретили Qualcomm любое сотрудничество с ZTE. Qualcomm занимается производством мобильных процессоров, модемов сотовой связи и ряда других телекоммуникационных модулей, используемых в подавляющем большинстве современных смартфонов. Для ZTE это означает большие финансовые потери и необходимость поиска новых поставщиков компонентов, но этим ее беды не ограничиваются. Компанию могут оставить без лицензии на ОС Android, разработку которой ведет американская корпорация Google. До этого пока не дошло, иначе ZTEпридется полностью свернуть производство смартфонов – достойных аналогов у Androidнет, за исключением iOS, но Appleне продает лицензии на нее сторонним компаниям.

Компанию Huaweiвполне может ждать аналогичная судьба, но к ней она уже готова. Она не только наладила производство собственных процессоров, но и достигла в нем значительных успехов: именно Huawei представила первый в мире 7-нанометровый мобильный чип Kirin 980, используемый сейчас в ее новом флагманском смартфоне Mate 20 Pro.

Вероятный запрет на использование Android тоже не отразится на Huawei – компания, по слухам ведет разработку собственной платформы Kirin OS, а магазин приложений у нее уже есть.

Россия разделит участь Китая?

В слежке за всем миром США винят не только Китай, но и Россию, раз за разом ухудшая отношения между странами. У России нет собственного 5G-оборудования, но есть передовое ПО, которому Вашингтон и объявил бойкот.

В частности, Пентагону на законодательном уровне будет запрещено закупать программные продукты с российским или китайским кодом, а также те программы, к процессу разработки которых имели доступ наблюдатели из этих стран. К слову, американским госорганам уже запрещено использовать продукцию «Лаборатории Касперского». В сентябре 2017 г. американские власти распорядились удалить решения компании из сетей госорганов США.