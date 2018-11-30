Владелец МТС озолотил своего сына

Владимир Евтушенков подарил своему сыну 2,5% акций АФК «Система»

АФК «Система» сообщила о том, что председатель совета директоров и основной владелец корпорации Владимир Евтушенков подарил часть принадлежащей ему доли акций своему сыну Феликсу. В рамках соответствующей сделки было передано 2,5% акций корпорации.

Рыночная стоимость данного пакета, исходя из котировок ценных бумаг АФК «Система» на Лондонской фондовой бирже, составляет $30,5 млн.

Ранее, летом 2018 г., Владимир Евтушенков уже дарил своему сыну 2,5% акций АФК «Система». Таким образом, на текущий момент Феликс Евтушенков владеет 5,2% акций АФК «Система». Рыночная цена этого пакета составляет сейчас $63,5 млн.

У Владимира Евтушенкова остается 59,2% акций АФК «Система». Желание владельца корпорации озолотить своего сына может быть связано с тем, что весной 2018 г. Феликс Евтушенков стал заместителем своего отца на посту председателя совета директоров корпорации.

Чем занимается АФК «Система»

АФК «Система» - контролирующий акционер телекоммуникационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). Также АФК «Система» владеет высоко-технологическим холдингом РТИ, универмагом «Детский мир», медицинской компанией «Медси», лесопромышленным холдингом Segezha, агропромышленным холдингом «Степь» и другими компаниями.

Феликс Евтушенков, сын АФК «Система» Владимира Евтушенкова

Феликс Евтушенков всю сознательную жизнь проработал в структурах отца. В 2006-2008 гг. он возглавлял девелоперскую компанию «Система-Гас». В ходе кризиса 2008 г. АФК «Система» отдала банку ВТБ эту компанию за символическую цену.

С 2008 по 2011 гг. Феликс Евтушенков в статусе вице-президента руководил в АФК «Система» бизнес-единицей «потребительские активы», затем бизнес-единицей «базовые активы». С 2012 г. он является первым вице-президентом корпорации.

Чем знаменита дочь Владимира Евтушенкова

У Владимира Евтушенкова есть также дочь Татьяна. Она тоже некоторое время работала в структурах корпорации, в частности, в середине 2000-х годов занимала пост вице-президента МТС по слияниям и поглощениям.

Под ее руководством МТС совершила две неудачные сделки: покупку киргизского сотового оператора «Бител» и покупку сотового оператора Barash Communications Technology из Туркменистана.

Власти Туркменистана сразу после сделки тут же отключили сеть «дочки» МТС. Компании удалось найти компромисс с властями и возобновить в работу. Но в 2012 г. МТС вновь изгнали из Туркменистана. В 2012 г. МТС снова вернулась в республику, но в 2017 г. туркменская МТС опять была выключена.

В Киргизии сразу после сделки с МТС офис «Битела» был захвачен структурами, близкими к «Альфа-групп». Затем активы оператора ушли к «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»), основным акционером которого является «Альфа-групп». Лишь в 2013 г. МТС смогла отсудить компенсацию у «Альфа-групп».

После этих сделок Татьяна Евтушенкова ушла из МТС и долгое время работала советником главы Сбербанка Германа Грефа. В 2014 г. Татьяна Евтушенкова возглавила инвестиционный фонд Redline Capital, принадлежащий ее отцу.