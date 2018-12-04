Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики

Госкомиссия по радиочастотам, по неофициальной информации, выделила в диапазоне 800 МГц частоты для компании «ГЛОНАСС-ТМ», совместного предприятия АО ГЛОНАСС и «РТ-Информ», оператора системы «Платон». Частоты будут использоваться для федеральной сети сбора телеметрической информации с автотранспорта.

«ГЛОНАСС-ТМ» получила частоты для транспортной телематики

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании «ГЛОНАСС-ТМ» частоты в диапазоне 800 МГц для создания федеральной сети транспортной телематики. Об этом сообщили Telegram-каналы «Нецифровая экономика» и «За телеком».

По данным каналов, «ГЛОНАСС-ТМ» получила частоты 863-865 МГц и 874-876 МГц. Основанием для выделение частот данной компании стало распоряжение правительства №1912-р от 11 октября 2018 г.

Кому принадлежит «ГЛОНАСС-ТМ»

ООО «ГЛОНАСС-ТМ» на 25% принадлежит государственному АО ГЛОНАСС, оператору системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС». 75% в «ГЛОНАСС-ТМ» принадлежит АО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС). Эта структура является оператором системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон».

РТИТС на 50% принадлежит АО «РТ-Инвест». В свою очередь, акционерами этой структуры являются госкорпорация «Ростех» (25,01%), председатель совета директоров «Автоваз» Сергей Скворцов (39,99%) и ООО «Царицын Капитал» (35%, подконтрольна гендиректору «РТ-Инвест» Андрею Шипелову).

Совместное предприятие АО ГЛОНАСС и «РТ-Информ», оператора «Платона»

получило без конкурса частоты для федеральной сети

сбора телеметрии с автотранспорта

Оставшиеся 50% акций РТИТС распределены между физическими лицами: предпринимателем Игорем Ротенбергом (23,55), Андреем Шипеловым (19%) и гендиректором компании Антоном Замковым (7,5%). Игорь Ротенберг - сын бизнесмена Аркадия Ротенберга, владельца ряда компаний, специализирующихся на выполнение госзаказов.

Официальной информации о выдаче «ГЛОНАСС-ТМ» частот нет: ГКРЧ рассматривала данный вопрос в закрытом режиме. В пресс-службе АО ГЛОНАСС отказались комментировать вопрос с выделением частот для их «дочки». В пресс-службах «РТ-Инвест» и Минкомсвязи не смогли ответить на запросы CNews по данному вопросу.

Как в России планировали строить федеральную сеть стандарта LPWAN

Газета «Ведомости» еще в прошлом году писала, что ГКРЧ вне конкурса готова дать АО ГЛОНАСС частоты в диапазоне 800 МГц. Они будут использоваться для создания федеральной сети стандарта LPWAN, предназначенной для передачи данных от устройств интернета вещей.

В принятой в 2017 г. программе «Цифровая экономика» также говорилось о создании к 2024 г. федеральной сети стандарта LPWAN, которая покроет все города и транспортные магистрали. Однако план мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» предполагает, что сеть LPWAN будет строиться только вдоль транспортных объектов - автомобильных и железных дорог.

Документ предполагает, что в 2019-2020 гг. на эти цели будут выделены 400 млн руб. Из данной суммы половину выделит федеральный бюджет, половина будет взята из внебюджетных источников - «РТ-Инвест», АО ГЛОНАСС и РЖД.

Судьба безлицензируемых участков частотного спектра

Сейчас сети LPWAN в России работают в безлицензируемых участках диапазона 800 МГЦ, 864-865 МГц, 866-868 МГц и 868,7-869,2 МГц. В прошлую пятницу, 30 ноября 2018 г., ГКРЧ рассматривала вопрос о том, чтобы обязать операторов стандарта LPWAN получать разрешения на использования радиочастот для запуска базовых станций.

Рассмотрение данного вопроса комиссией было перенесено. По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, чтобы обязать операторов LPWAN вместо разрешения на радиочастоты регистрировать свои радиоэлектронные средства в упрощенном порядке.

Одна из указанных полос - 864-865 МГЦ - является частью полосы 863-865 МГц, которые ГКРЧ, как утверждается, выделило «ГЛОНАСС-ТМ». Таким образом, спектр частот, доступных для безлицензируемого использования операторами LPWAN, будет сокращен.