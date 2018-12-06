Россияне выпустили «уникальное» приложение для слепых

«Мегафон» выпустил приложение для незрячих, которое распознает номинал купюр при наведении на них камеры смартфона. В приложении есть функции, которые делают его уникальным продуктом. Это благотворительный проект: приложение бесплатно для пользователей, хотя на его разработку ушло 3 млн руб.

Определитель купюр

Сотовый оператор «Мегафон» совместно с некоммерческой лабораторией «Сенсор-тех» выпустил приложение «Определитель купюр», предназначенное для пользователей с ограничениями по зрению. Приложение определяет и озвучивает голосом номинал купюры, на которую пользователь наводит камеру мобильного устройства. «Определитель купюр» распространяется бесплатно, поскольку его разработка является благотворительным проектом «Мегафона».

Как правило, люди с ограничениями по зрению при расчете наличными полагаются на честность тех лиц, с которыми они рассчитываются. «Определитель купюр» даст незрячему пользователю возможность на месте проверить, правильную ли купюру ему выдали в качестве сдачи. Также с помощью приложения можно рассортировать по номиналу собственную наличность перед походом в магазин.

Уникальный продукт

Как поясняют разработчики, «Определитель купюр» имеет ряд новшеств по сравнению с аналогичными приложениями, что делает его уникальным продуктом. Например, приложение не только сообщает номинал банкноты голосом, но и вибрирует — по-разному для купюр различного достоинства. Такой вибрационный режим может быть использован слепоглухими пользователями.

От аналогичных решений «Определитель купюр» отличает и то, что пользователи могут самостоятельно добавлять новые купюры в систему. Для этого им необходимо активировать «Режим помощи разработчикам», что позволит фотографировать и отсылать им новые банкноты — например, редкие или памятные.

Также, по словам Дениса Кулешова, директора АНО «Лаборатория «Сенсор-тех», с помощью других похожих приложений нельзя распознать новые купюры в 200 руб. и 2 тыс. руб., поскольку многие из этих продуктов давно не обновлялись.

Интерфейс «Определителя купюр»

Определитель может распознать сразу несколько купюр, на которые наведена камера, и сообщить их сумму. Разработчики отмечают, что эта функция, которой также нет в аналогичных продуктах, позволяет распознавать банкноты в несколько раз быстрее. Наконец, в отличие от аналогов, в приложении реализована полная поддержка брайлевских дисплеев.

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«Определитель купюр» существует в двух версиях — для iOS и Android — что отличает его от аналогов типа «Nant — распознаватель банкнот» и Blind-Droid Wallet. Эти два продукта разработчики «Определителя купюр» выделяют как наиболее эффективные при распознавании рублей аналоги.

У «Nant – распознавателя банкнот», который последний раз обновлялся в октябре 2017 г., отсутствует версия для Android, а также вибрационный режим для слепоглухих пользователей. С купюрами нового образца достоинством 200 руб. и 2 тыс. руб. приложение не работает.

Blind-Droid Wallet последний раз обновлялся в октябре 2015 г., плагин для российских банкнот был обновлен в апреле 2018 г. В приложении нет режима для слепоглухих и версии для iOS. Кроме того, Blind-Droid Wallet требует, чтобы пользователь показал камере обе стороны банкноты.

Что касается таких аналогов как TapTapSee, Goggles, CamFind или Seeing AI, то эти продукты, по словам создателей «Определителя купюр», зачастую распознают купюры неверно или долго, так как в них используются универсальные алгоритмы распознавания объектов, а не специальные механизмы для распознавания банкнот.

Как учится нейросеть

Авторы проекта поясняют, что в основе «Определителя купюр» лежит искусственный интеллект, обученный на многочисленных изображениях банкнот российских банкнот. Иностранные купюры нейросеть пока не распознает, однако в будущем планируется добавить поддержку для евро и доллара США. Как уточнили разработчики по просьбе CNews, какие-либо другие изображения или объекты, кроме денежных банкнот, «Определитель купюр» распознавать не может, и такая функциональность в приложение добавлена не будет, чтобы не снизить скорость распознавания.

Обучение искусственного интеллекта продолжается с помощью тех фото, которые присылают пользователи. Фотографировать нужно только одну купюру за раз, зато с любого ракурса, при любом освещении, можно мятую. От пользователей принимаются также изображения иностранных купюр. Чтобы нейросеть начала распознавать новую банкноту, нужно около 1 тыс. фотографий.

Самостоятельно добавить новую купюру в приложение пользователь не может — это могут сделать только разработчики.

Технические особенности

Работа над «Определителем купюр» началась в июне 2017 г. Первые версии приложений появились в магазинах в ноябре 2018 г. Команда разработчиков насчитывала десять человек, среди которых были Android-разработчики, iOS-разработчики, бэк-энд-разработчик для серверной платформы, специалист по разметке данных, дизайнер, менеджеры, тестировщики и т. д.

В общей сложности на создание приложения было потрачено порядка 3 млн руб. Самым дорогим этапом стала разработка нейросети и обучение искусственного интеллекта — в связи с необходимостью сбора больших массивов данных и многократного изменения алгоритма.

Приложение базируется на технологии глубокого обучения (deep learning). При создании продукта была использованы библиотека для машинного обучения Tensorflow, сервер Java-приложений GlassFish и веб-сервер nginx. Разработчики модифицировали библиотеки машинного обучения, чтобы повысить точность работы нейросети. Версия для Android написана на Java 8, для iOS — на Objective-C с использованием Storyboard. Серверная часть — на Java 8 с применением Java Servlets и Java Server Pages.