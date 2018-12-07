Власти готовятся ввести в России налог на мобильники

Единая российская база IMEI

В Совете Федерации в рамках заседания временной комиссии по развитию информационного общества состоялось обсуждение подготовленного сенаторами законопроекта по введению «налога на смартфоны», передает РИА Новости. Документ включает в себя поправки к закону «О связи», предусматривающие создание всероссийской базы номеров IMEI телефонов и смартфонов.

В эту базу будут вноситься идентификационные номера мобильных устройств, запрещенных или разрешенных для использования в российских сотовых сетях. Отдельные базы с аналогичным содержимым создадут и операторы мобильной связи.

Законопроект предполагает синхронизацию всех российских баз с международной базе данных Ассоциации GSM (GSMA), к которой по состоянию на декабрь 2018 г. уже подключено более 40 стран мира. В ней содержится информация о сертифицированных смартфонах и телефонах, а также IMEI-номера украденных и утерянных аппаратов.

За регистрацию придется заплатить

Авторы законопроекта также предложили создать систему контроля над ввозимыми в страну средствами связи, подразумевающую их обязательную регистрацию в российской базе IMEI. Регистрировать гаджеты будут не только импортеры при ввозе их на территорию России, но и потребители при покупке устройства. По словам авторов идеи, ввод в эксплуатацию системы регистрации откроет новые возможности в борьбе с контрафактной продукцией и кражами мобильных устройств.

Даже за право пользования личным средством связи придется платить налог

База номеров будет включать в себя четыре списка: белый (полностью легальные устройства, допущенные к использованию в России), черный (краденные, утерянные, незаконно ввезенные в страну и заблокированные по запросу спецслужб устройства), серый и список исключений. Особенности серого списка не раскрываются, а в исключения попадут устройства, ожидающие проверки на законность ввоза в страну и временно допущенные к подключению к сотовым сетям).

Важно отметь, что регистрация в системе будет не только обязательной, но и платной – для физических лиц она составит 100 руб. за каждый регистрируемый гаджет, и пользователь будет знать, в какой из списков попадет его устройство сразу после регистрации. Система позволит проверить законность любого гаджета еще до его покупки. Стоимость услуги для юридических лиц и импортеров не сообщается.

Никто не против, все за

Председатель временной комиссии Совета Федерации Людмила Бокова отметила, что профильные ведомства и операторы сотовой связи (МТС, «Мегафон» и «Вымпелком») в целом поддержали предложенный законопроект, пишет ТАСС. В ближайшем будущем он будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Заместитель главы Россвязи Роман Шередин высказал предложение по назначению оператором базы данных номеров IMEI агентству ФГУП «ЦНИИС».

«Большая Тройка» операторов связи в свою очередь предложила провести совместно с «ЦНИИС» пилотный проект по созданию базы данных IMEI-номеров для оценки объема необходимых затрат.

Последствия для россиян и способы решения проблемы

Создание базы данных IMEI-номеров может ударить по пользователям, предпочитающим покупать смартфоны за границей, где цена на них в силу ряда причин практически всегда ниже, чем на российском рынке. Однако компании-производители уже предложили простой и очевидный способ выхода из ситуации: китайские вендоры выпускают одну и ту же модель смартфона в версиях для внутреннего китайского и международного рынков, а в ряде случаев гаджеты, в том числе и флагманские, сразу выпускаются с глобальной прошивкой. Яркий пример – смартфон 2017 г. OnePlus 5, по умолчанию способный работать в любых сотовых сетях мира.

Впрочем, и такие смартфоны тоже имеют шанс попасть в черный список, несмотря на то, что были куплены легально, пусть и в другой стране. В этом случае могла бы помочь перепрошивка смартфона с изменением IMEI-номера, но еще в 2010 г. было предложено введение в России уголовной ответственности за такой вид деятельности. Так что единственным выходом станет оспаривание блокировки смартфона в рамках специальной процедуры, которая тоже предусмотрена законопроектом.