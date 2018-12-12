Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом

Шведская Telia продала «Казахтелекому» свою долю в казахстанском сотовом операторе Kcell за $445 млн. Цена сделки в полтора раза ниже рыночной стоимости данного пакета. Теперь единственным конкурентом структур «Казахтелекома» на сотовом рынке республики остается местная «дочка» группы Veon.

«Казахтелеком» купил 75% акций Kcell за $446 млн

Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о продаже своей доли в крупнейшем сотовом операторе Казахстана Kcell. Покупателем выступил подконтрольный государству оператор фиксированной связи «Казахтелеком».

Всего «Казахтелеком» выкупил 75% акций Kcell за $446 млн. Из этого пакета Telia владела 24% акций Kcell напрямую, еще 51% через холдинг Fintur. В этом холдинге Telia владела 58,55% акций, турецкий Turkcell 41,45% (Telia входит и в число крупнейших акционеров Turkcell). Еще 9% акций Kcell принадлежат казахстанско-российскому фонду «Фридом Финанс».

Покупка по цене, дешевле рыночной стоимости

Отметим, что капитализация Kcell, исходя из котировок акций компании на Лондонской фондовой бирже на момент, предшествующей сделки, составляет $886 млн. Соответственно, рыночная стоимость проданного 75% пакета акций Kcell составляет $664 млн - в полтора раза больше суммы, за которую этот пакет был продан.

Telia поделила с Turkcell деньги от постсоветских активов

Одновременно Telia достигла договоренности с Turkcell о выкупе его доли в Fintur. Стоимость данной сделки будет пропорционально доли Turkcell в имеющейся у Fintur наличности.

После сделки к Telia отойдет вся имеющаяся у Fintur наличность - 6,1 млрд шведских крон ($667 млн). Представитель Telia Ральф Багнер (Ralf Bagner) сообщил CNews, что Turkcell получит от Telia за свою долю в Fintur 2,4 млрд крон ($262 млн), также турецкому оператору отойдут 1,1 млрд крон ($120 млн), вырученных от продажи Kcell.

Шведская Telia продала «Казахтелекому» свою долю в казахстанском сотовом операторе Kcell

Единственным конкурентом «Казахтелекома» на сотовом рынке Казахстана остался местный Beeline

Холдинг Fintur владел контрольными пакетами акций сотовых операторов из Казахстана, Азербайджана, Грузии и Молдавии. В 2015 г. TeliaSonera приняла решение продать все свои сотовые активы в макрорегионе «Евразия». В него, помимо активов Fintur, входили также сотовые операторы в Узбекистане, Таджикистане и Непале.

К настоящему моменту последним нераспроданным активом в «Евразии» остается молдавский оператор Moldcell. Теперь Telia будет владеть им напрямую. Кроме того, в 2017 г. Telia продала свою долю в российском «Мегафоне».

Как «Казахтелеком» скупал сотовых операторов Казахстана

«Казахтелеком» вернулся на рынок сотовой связи в коцне 2012 г: тогда его «дочка» «Алтел» получила первую в стране лицензию на работе в стандарте LTE (4G). Затем «Алтел» получил такеж лицензии на работу в стандартах GSM и UMTS (3G).

В конце 2015 г. «Казахтелеком» договорился со шведской Tele2 об объединении «Алтел» с принадлежавшим шведам сотовым оператором «Мобайл Телеком Сервис» (МТС). В совместном предприятии Tele2 получила голосующую долю в размере 51%, экономическую - 49%. У «Казахтелекома», наоборот, голосующая доля составляет 49%, экономическая- 51%.

Также стороны заключили опционы типов call и put в отношении доли Tele2 в совместном предприятии. Они позволяют «Казахтелекому» выкупить у Tele2 их долю, а Tele2 - продать свою долю.

В результате сделки между «Казахтелекомом» и Tele2 число сотовых операторов в Казахстане сократилось с четырех до трех. Теперь же, после сделки с Kcell, «Казахтелеком» будет иметь доли в двух из трех сотовых операторов республики.

Чего опасается Beeline

«Казахтелеком» еще в начале 2018 г. запросил разрешение Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) на приобретение Kcell. Выдача разрешения затянулось из-за другого участника рынка - сотового оператора «Кар-Тел», который работает под торговой маркой Beeline и вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon.

Опасения «Кар-Тел» были связаны с тем, что после приобретения Kcell под контролем структур «Казахтелекома» будет 75% радиочастотного спектра, доступного для сотовой связи в республике. После длительного рассмотрения ходатайства «Казахтелекома» КРЕМ все-таки одобрил возможное приобретение Kcell, посчитав, что казахстанский МТС не входит в одну группу компаний с «Казахтелекомом».

Но КРЕМ выставил ряд условий. В частности, «Казахтелеком» должен сохранить бренды приобретаемого оператора - Kсell и Activ. Также в течение трех лет должны сохраняться тарифные планы Kcell. Кроме того, Kcell должен будет предоставить новые услуги абонентам, обеспечить совместное использование инфраструктуры с другими операторами связи, до 2021 г. обеспечить покрытие сети LTE в населенных пунктах с числом жителей от 4 тыс. человек, а до начала 2022 г. начать предоставление услуг в сети 5G.

В «Кар-Тел» не стали комментировать завершение сделки между «Казахтелекомом» и Telia.