МТС покупает единственный зарубежный актив «Ростелекома»

МТС близка к покупке армянского магистрального оператора GNC-Alfa. Этот актив является первой и пока единственной зарубежной покупкой «Ростелекома».

Армянская МТС покупает местную «дочку» «Ростелекома»

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении одобрила ходатайство местного сотового оператора Vicacell-MTS на покупку магистрального оператора GNC-Alfa. Vivacell-MTS подконтрольна российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС).

GNC-Alfa через кипрский оффшор Filor Ventures принадлежит «Ростелекому». Одобрение армянских властей позволяет «Ростелекому» продать Vivacell-MTS 100% акций Filor Ventures.

В пресс-службах МТС и «Ростелекома» от комментариев отказались. Гендиректор GNC-Alfa Айк Фарамазян подтвердил армянскому изданию «Арка-телеком» факт переговоров с Vivacell-MTS. Фарамазян добавил, что обсуждаются не только цена сделки и дата ее закрытия, но также кадровые вопросы и тема ребрендинга компании.

«Ростелеком» в 2012 г. приобрел 75% акций GNC-Alfa. Сумма сделки составила $22,5 млн. Это была первая зарубежная покупка «Ростелекома», с тех пор новых компаний зарубежом «Ростелеком» не покупал. После приобретения «Ростелекомом» GNC-Alfa занялся также оказанием услуг широкополосного доступа в интернет.

Как «дочка» Veon пыталась купить «дочку» «Ростелекома»

Первая информация о возможной продаже GNC-Alfa начала циркулировать на рынке год назад. Тогда армянское издание Itel писало, что покупателем «дочки» «Ростелекома» может стать компания «Веон Армения» (бывший «Арментел», торговая марка Beeline). «Веон Армения» вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon. Компания является крупнейшим в республике оператором фиксированной связи и вторым по величине после Vivacell-MTS оператором сотовой связи.

МТС близка к покупке армянского магистрального оператора GNC-Alfa,

первой и единственной зарубежной покупкой «Ростелекома»

Сделка с «Веон Армения» не состоялись, но позднее в «Ростелекоме» подтвердили свое желание продать GNC-Alfa.

Почему МТС больше всего нуждается в армянской «дочке» «Ростелекома»

Крупным игроком на телекоммуникационном рынке Армении также является интернет-провайдер Ucom. В 2015 г. он вышел на рынок сотовой связи, приобретя местную дочку французского оператора Orange.

Журналист газеты «Голос Армении» Карен Арзуманян полагает, что Vivacell-MTS – наиболее реалистичный покупатель для GNC-Alfa. «У «Веон Армения» и Ucom есть свои оптические каналы последней мили, - говорит Арзуманян. - А Vivacell-MTS таковых каналов практически не имеет и поэтому проигрывает конкурентам, будучи неспособной оказать конвергентные услуги.