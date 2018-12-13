«Ростелеком» купил бесприбыльную ИТ-компанию после того как «задолжал» ей 430 миллионов

Входящая в «Ростелеком» уфимская «Башинформсвязь» купила столичную ИТ-компанию «Старт2ком», финансовые результаты которой за последнее время выглядят более чем скромными. Примечательно, что с мая 2018 г. «Старт2ком» пытается взыскать с «Ростелекома» через суд 430 млн руб. — сумму, в разы превышающие выручку истца.

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Стопроцентная дочерняя структура «Башинформсвязь» из Уфы приобрела долю в 99,92% в московской ИТ-компании «Старт2ком». Об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Башинформсвязи» (в новостной ленте организации на ее сайте оно не опубликовано).

По данным ЕГРЮЛ ровно такая же доля в 99,92% в ООО «Старт2ком» по состоянию на 13 декабря 2018 г. все еще числится за ООО «Старт консалтинг», которое в неравных долях принадлежит Игорю и Ирине Шибавевым. Оставшаяся доля в «Старт2ком» менее 1% принадлежит Владимиру Кафарову.

«Старт2ком» известен на рынках телекома и коммунальных услуг своей линейкой автоматизированных систем расчета (АСР) с клиентами «Старт».

На момент выхода публикации в пресс-службе «Ростелекома» не подтвердили и не опровергли CNews факт осуществления сделки. Поэтому вопросы редакции о причинах и целях приобретения нового актива также остались без ответов.

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Как показывает анализ базы арбитражных дел, с 11 мая 2018 г. в суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в производстве находится исковое заявление «Старт2ком» о взыскании с «Ростелекома» 429,4 млн руб. Суть претензий ИТ-компании к оператору в публичном доступе пока не представлена. Ближайшее заседание суда в рамках этого разбирательства запланировано на 17 января 2019 г.

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На момент выхода публикации пресс-служба «Ростелекома» не прокомментировала судебный иск со стороны «Старт2ком», не ответив на вопросы, имеет ли объявленная сделка с ним какую-либо связь, как оператор оценивает перспективы разбирательства, и не будет ли иск отозван в связи со сделкой.

Отметим, что, судя по базам «Контур.фокус» и сайта госзакупок, большая часть госконтрактов «Старт2ком» последнего времени приходится на услуги именно «Ростелекому» и «Башинформсвязи» и касается настройки и техподдержки системы расчетов «Старт».

В частности, 21 февраля 2017 г. «Ростелеком» подписал с компанией договор на поддержку АСР «Старт» и Модуля «Старт–IP» в течение 2017-2019 гг. на 354,3 млн руб.

Еще несколько фактов о «Старт2ком»

Юрлицо «Старт2ком» было образовано 18 июля 2003 г. — в один день с юрлицом ее бывшей материнской организации «Старт консалтинг». Последняя, по всей видимости, на данный момент существует лишь формально. По данным «Контур.фокус», в ней трудится всего один человек, а по итогам 2017 г. она продемонстрировала нулевую выручку при чистом убытке в 676 тыс. руб. Госконтрактов за ней не числилось никогда.

При этом непосредственно в отношении «Старт2ком» есть информация о 50 госконтрактах суммарно на 1,1 млрд руб. По итогам 2017 г. выручка компании составила 165,7 млн руб. при падении на 18% по сравнению с 2016 г.

Что касается чистой прибыли «Старт2ком», то в 2017 г. она составила 44 тыс. руб. В 2016 г. этот показатель находился на уровне 14 млн руб., в 2015 г. — 22 млн руб. В 2014 г. компания продемонстрировала убытки в 22,2 млн руб.