Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ

ФАС возбудила дело в отношении розничных сетей «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и Ulmart. Ритейлеров обвиняют почти в двукратном завышении цен на приставки для цифрового ТВ, которое произошло после объявления о предстоящем прекращении аналогового вещания.

ФАС возбудила дело в связи с повышением цен на приставки для приема цифрового ТВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении розничных продавцов электроники «Эльдорадо», «Юлмарт», «ДНС Ритейл» (сеть DNS) и МВМ (юридическое лицо сети «М.Видео») из-за повышения цен на приставки для приема цифрового ТВ. Повышение цен было замечено после объявления о поэтапном отключении аналогового ТВ.

Для чего нужна ТВ-приставка

Напомним, правительство приняло решение о поэтапном отключении аналоговое телевидения в российских регионах в период с февраля по июнь 2019 г. Один из регионов – Тверская область – уже полностью отказался от аналогового вещания федеральных телеканалов.

После отключения аналогового вещания в эфире останется только сигнал цифрового ТВ. Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) построила два мультиплекса (пакета) цифровых телеканалов, доступных практически на всей населенной территории страны.

Для их приема абонент должен иметь телевизор со встроенным приемником цифрового ТВ – причем необходима поддержка DVB-T2. Либо необходимо покупать специальную приставку для приема цифрового ТВ.

ФАС возбудила дело против «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и Ulmart за завышение цен на приставки для цифрового ТВ

В начале 2000-х годов, когда власти только обсуждали программу цифровизации телевещания, предполагалось субсидировать приобретение населением приставок для приема цифрового ТВ. Однако впоследствии от этой идеи было решено отказаться.

Насколько приставки для цифрового ТВ подорожали после объявления об отключении аналогового ТВ

Тем не менее сейчас ФАС решил взять «под особый контроль» вопрос недопущения цен на приставки для приема цифрового ТВ. Совместно с территориальными органами ведомство начало мониторинг цен по всей стране и провело анализ изменения цен на ТВ-приставки за период с июня по декабрь 2018 г.

Ведомство выявило, что цены на приставки меняются «весьма разнонаправлено», при этом наблюдается расширение ассортимента продаваемых моделей ТВ-приставок. В то же время наблюдается сокращение ценового сегмента ТВ-приставок (до 1 тыс. руб).

Анализ цен в тверских магазинах показал, что с июня по декабрь 2018г увеличилась стоимость отдельных моделей ТВ-приставок. В низком ценовом сегменте увеличение цен составило от 30% до 100%. В сегменте свыше 1 тыс. руб. увеличение цен составляет от 5% до 84%. Также на некоторые модели ТВ-приставок, наоборот, наблюдается снижение цен.

ФАС усматривает в действиях указанных магазинов нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона «О защите недобросовестного завышения розничных цен на ТВ-приставки» путем завышения розничных цен на ТВ-приставки. Ведомство напомнило о недопустимости повышения цен на социально-ориентированных рынках, в особенности на фоне перехода на цифровое вещания.

«М.Видео» и «Эльдорадо» закупили бюджетные приставки

В группе компаний «Эльдорадо» и «М.Видео» обвинения в свой адрес отвергают. «Как только появилась официальная информация о планах и графике перехода на цифровое ТВ-вещание, «М.Видео» и «Эльдорадо» провели специальные закупки бюджетного ассортимента приставок , - заявила представитель сети Валерия Андреева. - Популярные модели приставок по промоцене около 990 руб. сейчас доступны во всех магазинах сети, и мы гарантируем их наличие в магазинах или онлайн в течение всего периода перехода на цифровой формат вещания. С лета «М.Видео» и «Эльдорадо» также снизили цены на ряд моделей на 20-30%»

Директор бизнес-направления «Продукт» компании «Юлмарт» Олег Пчельников заявил CNews, что ни о каком сговоре не может быть и речи. «С упомянутыми в сообщении ФАС компаниями мы являемся конкурентами, а не партнерами, - говорит Пчельников. - Модельный ряд по данному виду продукции у нас практически не пересекается, а в ассортименте представлена продукция разных производителей и ценовых сегментов. В «Юлмарте» представлено более 10 брендов, таких как BBK, Supra, Hyundai и других - до 50 моделей - в, то время как у «Эльдорадо» около 5 брендов и 15 моделей, по которым мы не пересекаемся. В ценообразовании мы исходим из конкурентной ситуации на рынке, которую не можем игнорировать. На стоимость товаров также оказывают влияние закупочные цены поставщиков».

Пчельников добавил, что «цены на приставки за год практически не изменились, несмотря на существенный рост курса доллара. Товар закупается, в основном, в долларах, российского производства практически нет. В прошлом году и сейчас мы торгуем в широком ценовом диапазоне от 900 до 1990 руб., с регулярными акциями, когда цены снижаются до 790 руб. При усилении конкуренции удержание цен произошло в основном за счет снижения маржинальности ретейлеров».

Пресс-служба DNS к моменту публикации не ответила на запрос CNews.