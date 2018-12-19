Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно

Госдума одобрила законопроект о бесплатной спутниковой ретрансляции телеканалов для жителей глубинки

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о предоставлении жителям труднодоступных территорий бесплатной возможности просмотра федеральных телеканалов через спутник.

Соответствующий документ в виде поправок в Закон «О связи» был внесен в парламент рядом депутатов, включая вице-спикера Петра Толстого, Евгения Ревенко и главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина. В прошлом Толстой и Ревенко были ведущими федеральных телеканалов.

Законопроект запрещает операторам спутникового телевидения отказывать жителям населенных пунктов, лишенных возможности принимать сигнал цифрового эфирного ТВ, заключать на безвозмездной основе договора на просмотр и прослушивание обязательных общероссийских общедоступных теле- и радиоканалов и каналов, вещающих через цифровые мультиплексы на всей территории страны.

Какие каналы в глубинке можно будет смотреть бесплатно

Обязательными общедоступными каналами являются каналы, входящие в первый мультиплекс цифрового телевидения. Это 10 телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Матч ТВ», НТВ, «ТВ Центр», «Карусель», «Общественное российское телевидение» и «Пятый канал».

Операторы спутникового ТВ должны бесплатно показывать жителям труднодоступных территорий 20 федеральных каналов

В тот же мультиплекс входят радиостанции «Маяк», Юность» и «Радио России». В состав второго мультиплекса входит еще 10 телеканалов: «Рен ТВ», СТС, «ТВ-3», «Спас», ТНТ, «МузТВ», «Мир», «Звезда», «Пятница» и «Домашний».

Условия для бесплатного просмотра федеральных телеканалов в глубинке

Список населенных пунктов, в которых отсутствует сигнал цифрового эфирного телевидения, будет составлен Минкомсвязи и опубликован в интернете. С жителей таких территорий спутниковый оператор не будет вправе брать какую-либо плату за просмотр и прослушивание указаных телеканалов, за исключением разовой платы за предоставление доступа к сети.

Для заключения договора на обозначенных условиях со спутниковым оператором абонент должен проживать на соответствующей территории и иметь оборудование, необходимое для приема ТВ-сигнала. Кроме того, ни он, ни другие члены семьи, проживающие с ним вместе, не должны иметь аналогичных договоров с другими спутниковыми операторами.

Во втором чтении была одобрена поправка, согласно которой в случае смерти абонента или его переезда в другой регион члены его семьи, проживающие с ним вместе, имеют право бесплатно перезаключить соответствующий договор со спутниковым оператором.

При нарушении вышеупомянутых условиях спутниковый оператор вправе расторгнуть договор с абонентом в одностороннем порядке. Также спутниковые операторы будут вправе обмениваться друг с другом информацией о фактах заключения и расторжения договоров с абонентами на подобного рода условиях.

Цифровизация эфирного ТВ и отключение аналогового вещания

Необходимость принятия данного законопроекта вызвана цифровизацией эфирного телевещания. Федеральная целевая программа (ФЦП) развития теле-радиовещания была принята в 2009 г. сроком до 2015 г. Предполагалось, что к концу срока действия ФЦП на всей территории страны будет развернуто три мультиплекса цифрового телевидения, а в крупных городах - четвертый и пятый мультиплексы вместе с телевидением высокой четкости (HDTV) и мобильным ТВ.

При этом к концу срока действия ФЦП должно было быть прекращено эфирное аналоговое вещание. Состав первого мультиплекса был определен Президентом России в 2008 г. Состав второго мультиплекса был определен Роскомнадзором в ходе конкурса в 2014 г.

Вещание первого мультиплекса обеспечено практически на всей населенной территории страны. В то же время строительство второго мультиплекса было приостановлено в 2014 г., причем оператор эфирного вещания государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) отключило уже построенные передатчики в городах с числом населения менее 50 тыс. человек.

Работы по созданию третьего мультиплекса так и не были начаты. Это было связано с отказом от отключения аналогового ТВ: в 2014 г. правительство решило перенести решение этого вопроса на 2018 г. И вот недавно правительство все-таки решилось на отключение аналогового вещания: это произойдет в период с февраля по июль 2019 г.

В то же время, как указывают авторы законопроекта, сети цифрового эфирного ТВ охватывают территорию, на которой проживает 98,4% населения Россия. Для обеспечения цифровым эфирным ТВ оставшихся 1,6% населения потребуются затраты из федерального бюджета, превышающие весь объем затрат ФЦП. При этом на этих территориях живет менее 1 млн человек.

Для решения вопроса доступности для них телесигнала и было предложено задействовать возможности спутниковых операторов, которые покрывают всю территорию страны: «Национальная спутниковая компания» (торговая марка «Триколор ТВ»), «Орион Экспресс», «НТВ-Плюс» и МТС. Правительство данный законопроект поддержало. В то же время законопроект не обязывает операторов спутникового ТВ бесплатно транслировать общедоступные региональные телеканалы.

Как ранее ТВ-операторов пытались обязать бесплатно транслировать федеральные каналы.

Еще в 2008 г. при формировании первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения в отношении каналов из его состава был введен принцип must carry: операторов всех видов ТВ-вещания обязали бесплатно транслировать данные каналы - как для абонентов, так и для самих каналов.

Операторы кабельного ТВ нашли способ выйти из данной ситуации: они стали взимать плату не за просмотр каналов, а за обслуживание абонентской линии. Спутниковые же операторы стали транслировать каналы первого мультиплекса бесплатно. Причем «Триколор ТВ» изначально позиционировал себя как оператор, предоставляющий доступ к просмотру базового пакета каналов без абонентской платы.

В 2015 г. принцип must carry был введен и в отношении каналов второго мультиплекса. В ответ спутниковые операторы нашли различные способы взимать плату с абонентов. Так, «Орион Экспресс» стал брать плату за техническую поддержку. А «Триколор ТВ» объявил, что бесплатный набор каналов будет доступен только для тех абонентов, которые оплатили оператору какой-либо пакет каналов.

Представитель «НТВ-Плюс» Алексей Прохоров поддерживает включение спутниковых операторов в ФЦП развития телерадиовещания. «Сегодня в России нет ни одного населенного пункта, где «НТВ-Плюс» не может обеспечить доступ к качественному цифровик телевидению , - говорит Прохоров. - По договоренности с властями ряда регионов мы приняли на себя обязательство гарантировать возможность бесплатного просмотра каналов первого и второго мультиплексов, а также предоставили жителям районов, не охваченных сетью цифрового эфирного вещания РТРС, комплекты приемного оборудования по сниженной стоимости».

Представители других спутниковых операторов (МТС, «Триколор ТВ» и «Орион-Экспресс») не смогли ответить на запросы CNews к моменту выхода этого материала.

Редактор отраслевого портала «Кабельщик» Яна Бельская считает, что предлагаемый законопроект надо было принимать минимум пять лет назад. «Соответствующий закон должен был появиться одновременно с ФЦП, сейчас же ФЦП развития телерадиовещания не учитывает ситуации на рынке и затрагивает интересы максимум 10% населения», - говорит Бельская.