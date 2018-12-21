Как в России поделены частоты между МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2
CNews подготовил расширенную карту использования радиочастот для сотовой связи в российских регионов. Теперь, помимо частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, карта включает и частоты для технологии EGSM.
ГКРЧ хотел сделать обобщенное решение по распределению частот для EGSM
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на одном из своих последних заседаний должна была рассмотреть вопрос о введении принципа технологической нейтральности в диапазоне частот, использующихся для технологии E-GSM. Решение не было принято, однако материалы комиссии, имеющиеся в распоряжении CNews, позволили ознакомиться с распределением частот для данной технологии.
В 2016 г. CNews , также на основе материалов ГКРЧ, подготовил карту распределения сотовых радиочастот в российских регионах. Тогда в карте указывались частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц. В обновленной карте, подготовленной CNews, также учитываются частоты для EGSM.
Как появилась технология EGSM
Исторически технология второго поколения сотовой связи GSM развивалась в диапазоне 900 МГц. Речь идет о полосах 890-915 МГц и 935-960 МГц, которые используются для технологии Primary GSM (P-GSM).
Затем для технологии GSM стал использоваться второй диапазон – 1800 МГц. Также, с начала 2000-х годов, начала применяться технология Extended GSM (E-GSM). Это разновидность технологии GSM в диапазоне 900 МГц, которую использует иные полосы частот - 880-890 МГц и 925-935 МГц.
|Оператор
|МТС - 900 МГц
|МТС – 1800МГц
|"Вымпелком" - 900 МГц
|«Вы мпе лко м» - 1800МГц
|"Мегафон" - 900 МГц
|«Мега фон»- 1800МГц
|Tele2 - 900 МГц
|Tele2– 1800МГц
|Остальные операторы - 900 МГц
|Остал ьные– 1800МГц
|Белгородская область
|888,3-894,2/933,3-939,2910,2-913,6/955,2-958,6
|1757,4- 1772/1852,4-1867
|894,2-900,6/939,2-945,6904-905,2/949-950,2
|1710- 1725/180 5-1820
|900,6-904/945,6-949905,2-910,2/950,2-955,2913,6-915/958,6-960
|1725-1740/1820-1835
|1740- 1757,4/1835-1852,41772- 1785/186 7-1880
|Брянская область
|890-894,2/935-939,2904,8-905,4/949,8-950,4906,8-907,6/951,8-952,6909,6-911,2/954,6-956,2912,4-913,2/957,4-958,2914,6-915/959,6-960
|1759-1773,6/1854- 1868,6
|894,2-901,4/939,2-946,4
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935901,4-904,8/946,4-949,8905,4-906,8/950,4-951,8907,6-909,6/952,6-954,6911,2-912,4/956,2-957,4913,2-914,6/958,2-959,6
|1725-1739,8/1820- 1834,8
|1739,8-1759/183 4,8-18541773,6-1785/186 8,6-1880
|Владими рская область
|889,7-894,6/934,7-939,6 904-908,2/949-953,2
|1757,6- 1772,2/1852, 6-1867,2
|894,6-904/939,6-949
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-881,7/925,1-926,7888,1-889,5/933,1-934,5908,2-915/953,2-960
|1725-1739,8/1820- 1834,8
|1739,8-1757,6/1834,8-1852,61772,2-1785/186 7,2- 1880
|Воронежская область
|890-895,8/935-940,8905,4-906/950,4-951911,4-912,6/956,4-957,6914,6-915/959,6-960
|1763-1777,6/1858- 1872,6
|895,8-904/940,8-949
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-880,5/925,1-925,5888,1-890/933,1-935904-905,4/949-950,4 906-911,4/951-956,4912,6-914,6/957,6-959,6
|1747,8- 1763/1842,8-1858
|1725- 1747,8/1820-1842,81777,6-1785/187 2,6-1880
|Ивановск ая область
|888,3-889,5/933,3-934,5890-894,2/935-939,2896,6-901/941,6-946 904-905/949-950 906,6-907/951,6-952907,6-910,4/952,6-955,4
|1740-1751/1835-18461755,2- 1758,8/1850, 2-1853,81758,8- 1773,8/1853, 8-1868,8
|894,2-896,6/939,2-941,6901-904/946-949
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-881,9/925,1-926,9889,7-890/934,7-935905-906,6/950-951,6 907-907,6/952-952,6910,4-915/955,4-960
|1725-1740/1820-1835
|1751- 1755,2/1846-1850,21773,8-1785/186 8,8-1880
|Калужска я область
|890-895/935-940 913-915/958-960
|1755-1770/1850-1865
|880,1-881,7/925,1-926,7888,3-890/933,3-935895-899,8/940-944,8906,2-913/951,2-958
|1710- 1725/1805-1820
|899,8-906,2/944,8-951,2
|1725-1739,8/1820- 1834,8
|1770- 1785/1865-18801739,8-1755/183 4,8-1850
|Костромская область
|889,3-894,2/934,-939,2912,4-915/957,4-960
|1755-1770/1850-1865
|894,2-896,8/939,2-941,8899,4-903,2/944,4-948,2
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-881,9/925,1-926,9887,9-889,1/932,9-934,1903,2-912,4/948,2-957,4
|1725-1740/1820-1835
|896,8-899,4/941,8-944,4
|1740- 1755/183 5-18501770- 1785/186 5-1880
|Курская область
|890-894,2/935-939,2 907-907,6/952-952,6908,2-908,8/953,2-953,8910-912,8/955-957,8
|1756,6- 1771,2/1851, 6-1866,2
|894,2-900,6/939,2-945,6
|1710- 1725/180 5-1820
|888,1-890/933,1-935900,6-907/945,6-952907,6-908,2/952,6-953,2908,8-910/953,8-955
|1725-1740/1820-1835
|912,8-915/957,8-960
|1740- 1756,6/1835-1851,61771,2-1785/186 6,2-1880
|Липецкая область
|889,3-894,2/934,3-939,2902,2-904/947,2-949910,2-911,4/955,2-956,4912,8-913,8/957,8-958,8
|1763,2- 1778,2/1858, 2-1873,2
|894,2-896,6/939,2-941,6898-902,2/943-947,2
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-880,5/925,1-925,5888,3-889,1/933,3-934,1896,6-898/941,6-943904-910,2/949-955,2911,4-912,8/956,4-957,8913,8-915/958,8-960
|1725-1740/1820-1835
|1740- 1763,2/1835-1858,21778,2-1785/187 3,2-1880
|Московская область
|890-894,8/935-939,8904,8-910/949,8-955913-915/958-960
|1760,2- 1785/1855,2-1880
|894,8-904,8/939,8-949,8
|1710-1730,2/1 805-1825,2
|887,3-890/932,3-935910-913/955-958
|1730,2-1760,2/1825, 2-1855,2
|Орловская область
|888,3-894,2/933,3-939,2 913-915/958-960
|1756,6- 1771,2/1851, 6-1866,2
|894,2-901,6/939,2-946,6
|1710- 1725/180 5-1820
|901,6-913/946,6-958
|1725-1739,8/1820- 1834,8
|1739,8-1756,6/1834,8-1851,61771,2-1785/186 6,2-1880
|Рязанская область
|1759,8- 1774,4/1854, 8-1869,4
|1710- 1725/180 5-1820
|1725-1740/1820-1835
|1740- 1759,8/1835-1854,81774,4-1785/186 9,4-1880
|Смоленск ая область
|889,5-894,2/934,5-939,2907,2-908,2/952,2-953,2909,4-912,6/954,4-957,6
|1755-1770/1850-1865
|880,1-881,7/925,1-926,7888,1-889,3/933,1-934,3894,2-897,2/939,2-942,2902,4-907,2/947,4-952,2908,2-909,4/953,2-954,4912,6-915/957,6-960
|1710- 1725/180 5-1820
|897,2-902,4/942,2-947,4
|1725-1740/1820-1835
|1740- 1755/183 5-18501770- 1785/186 5-1880
|Тамбовская область
|888,3-889,5/933,3-934,5905-910,6/950-955,6
|1755-1770/1850-1865
|894,2-899,2/939,2-944,2910,6-911,4/955,6-956,4
|1710- 1725/1805-1820
|880,3-880,5/925,3-925,5889,7-890/934,7-935899,2-904/944,2-949911,4-915/956,4-960
|1740-1755/1835-1850
|890-894,2/935-939,2 904-905/949-950
|1725- 1740/1820-18351770- 1785/186 5-1880
|Тверская область
|889,7-894,2/934,7-939,2904,8-907,4/949,8-952,4
|1759-1773,6/1854- 1868,6
|894,2-904,8/939,2-949,8
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-881,5/925,1-926,5888,3-889,5/933,3-934,5907,4-915/952,4-960
|1725-1739,8/1820- 1834,8
|1739,8-1759/183 4,8-18541773,6-1785/186 8,6-1880
|Тульская область
|889,7-894,2/934,7-939,2 910-911,4/955-956,4912,8-915/957,8-960
|1759,4- 1773,8/1854, 4-1868,8
|894,2-902,2/939,2-947,2
|1710- 1725/180 5-1820
|880,9-881,9/925,9-926,9888,1-889,5/933,1-934,5902,2-910/947,2-955911,4-912,8/956,4-957,8
|1725-1740/1820-1835
|1740- 1759,4/1835-1854,41773,8-1785/186 8,8-1880
|Ярославс кая область
|888,3-889,3/933,3-934,3903,2-908,2/948,2-953,2
|1760-1774,6/1855- 1869,6
|894,2-901,2/939,2-946,2902,6-903,2/947,6-948,2
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-881,9/925,1-926,9 889,5-894,2/934,5-939,2901,2-902,6/946,2-947,6908,2-915/953,2-960
|1725-1740/1820-1835
|«Ярославь – GSM»(«дочка»«Мег афона») - 1740- 1755/183 5-1850
|г.Москва
|890-894,8/935-939,8904,8-910/949,8-955 913-915/958-960
|1760,2- 1785/1855,2-1880
|894,8-904,8/939,8-949,8
|1710- 1730,2/1805-1825,2
|880,1-890/925,1-935910-913/955-958
|1730,2- 1760,2/1825,2-1855,2
|Республика Карелия
|888,3-889,3/933,3-934,3894,2-906,6/939,2-951,6
|1755-1769,8/1850- 1864,8
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-888,1/925,1-933,1889,5-890,1/934,5-935,1890-894,2/935-939,2906,6-915/951,6-960
|1740-1755/1835-1850
|1769,8-1785/186 4,8-1880
|Республика Коми
|889,5-896,8/934,5-941,8 906-907,8/951-952,8
|1725-1740/1820-1835
|907,8-915/952,8-960
|1740- 1755/183 5-1850
|880,1-882,1/925,1-927,1887,9-889,3/932,9-934,3896,8-906/941,8-951
|1710-1725/1805-1820
|1755- 1785/185 0-1880
|Архангельская область
|888,3-890/933,3-935896,2-903/941,2-948 905-908,6/950-953,6
|1755-1770/1850-1865
|1770- 1785/186 5-1880
|890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960
|1740-1755/1835-1850
|1710- 1740/180 5-1835
|Вологодская область
|888,3-890/933,3-935897,8-910/942,8-955
|1755-1769,8/1850- 1864,8
|1710- 1725/180 5-1820
|890-897,8/935-942,8 910-915/955-960
|1740-1755/1835-1850
|1725- 1740/182 0-18351769,8-1785/186 4,8-1880
|Калининградская область
|888,9-889,5/933,9-934,5904,8-906/949,8-951906,6-909/951,6-954910,8-915/955,8-960
|1714,4- 1733,6/1809, 4-1828,6
|889,7-894,2/934,7-939,2 906-906,6/951-951,6 909-910,8/954-955,8
|1710- 1714,4/18 05-1809,41733,6-1748,6/18 28,6-1843,6
|888,3-888,7/933,3-933,7894,2-904,8/939,2-949,8
|1748,6- 1766,8/1843, 6-1861,8
|1766,8-1785/186 1,8-1880
|Ленинградская область
|888,3-890/933,3-935894,8-903/939,8-948
|1737,8- 1744,2/1832, 8-1839,21755-1767,2/1850- 1862,2
|903-907,6/948-952,6
|1725- 1737,8/18 20-1832,81776,8-1779/187 1,8-1874
|890-894,8/935-939,8907,6-915/952,6-960
|1744,2- 1755/1839,2-18501767,2- 1776,8/1862, 2-1871,8
|1710- 1725/180 5-18201779- 1785/187 4-1880
|Мурманская область
|894,2-907,2/939,2-952,2
|1755-1770/1850-1865
|1725- 1739,8/18 20-1834,8
|880,1-894,2/925,1-939,2907,2-915/952,2-960
|1710-1725/1805-1820
|1739,8-1755/183 4,8-18501770- 1785/186 5-1880
|Новгородская область
|902-915/947-960
|1755-1770/1850-1865
|1725,2-1740/182 0,2-1835
|890-902/935-947
|1740-1755/1835-1850
|1710- 1725,2/18 05-1820,21770- 1785/186 5-1880
|Псковская область
|890-894/935-939 906,2-915/951,2-960
|1770-1785/1865-1880
|1710- 1724,8/18 05-1819,8
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894-906,2/939-951,2
|1740-1755/1835-1850
|1724,8-1740/181 9,8-18351755- 1770/1850-1865
|г.Санкт- Петербург
|888,3-890/933,3-935894,8-903/939,8-948
|1737,8- 1744,2/1832, 8-1839,21755-1767,2/1850- 1862,2
|903-907,6/948-952,6
|1725- 1737,8/18 20-1832,81776,8-1779/187 1,8-1874
|890-894,8/935-939,8907,6-915/952,6-960
|1744,2- 1755/1839,2-18501767,2- 1776,8/1862, 2-1871,8
|1710- 1725/180 5-18201779- 1785/187 4-1880
|Ненецкий АО
|896,2-903/941,2-948 905-906,2/950-951,2
|1755-1769,8/1850- 1864,8
|906,2-907,4/951,2-952,4
|1710- 1724,8/18 05-1819,8
|890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960
|1740-1755/1835-1850
|907,4-908,6/952,4-953,6
|1724,8-1740/181 9,8-1835
|Республи ка Адыгея (Адыгея)
|889,7-894,2/934,7-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,2-909,4/951,2-954,4910,6-912,8/955,6-957,8
|1740-1755/1835-1850
|894,2-900,4/939,2-945,4909,4-910,6/954,4-955,6
|1710- 1724,8/18 05-1819,8
|888,3-889,5/933,3-934,5900,4-904,8/945,4-949,8905,2-906,2/950,2-951,2912,8-915/957,8-960
|1740-1755/1835-1850
|1755- 1785/185 0-1880
|Республика Дагестан
|890-894,2/935-939,2900,4-902,2/945,4-947,2910,4-915/955,4-960
|1725-1740/1820-1835
|894,2-900,4/939,2-945,4
|1755- 1769,8/18 50-1864,8
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935902,2-910,4/947,2-955,4
|1710-1725/1805-1820;1740,0- 1755,0/1835, 0-1850
|1769,8-1785/186 4,8-1880
|Республика Ингушетия
|901,4-911,6/946,4-956,6
|1740-1755/1835-1850
|894,2-901,4/939,2-946,4
|1710- 1725/180 5-1820
|888,3-894,2/933,3-939,2911,6-915/956,6-960
|1725-1740/1820-1835
|1769,8-1785/186 4,8-1880
|Кабардино- Балкарская Республика
|912,4-915/957,4-960
|1740-1754,8/1835- 1849,8
|890-898,4/935-943,4904,8-910/949,8-955
|1725- 1740/182 0-1835
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935898,4-904/943,4-949 910-912,4/955-957,4
|1710-1725/1805-1820
|904-904,8/949-949,8
|1770- 1785/186 5-1880
|Республика Калмыкия
|888,3-892/933,3-937909-914/954-959
|1755-1770/1850-1865
|894,2-901,4/939,2-946,4914-915/959-960
|1710- 1725/180 5-1820
|892-894,2/937-939,2901,4-909/946,4-954
|1725-1739,8/1820- 1834,8
|1739,8-1755/183 4,8-1850
|«СМ АРТС-Элиста» («дочка»«Вымпелкома»)- 1770- 1785/1865-1880
|Карачаево- Черкесск ая Республи ка
|903-905,4/948-950,4911,8-914,6/956,8-959,6
|1740-1755/1835-1850
|890-897,4/935-942,4905,4-911,8/950,4-956,8914,6-915/959,6-960
|1768,8-1785/186 3,8-1880
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935897,4-903/942,4-948
|1725-1740/1820-1835;1755,0- 1768,8/1850, 0-1863,8
|1710- 1725/180 5-1820
|Республика Северная Осетия - Алания
|890-894,2/935-939,2912,8-915/957,8-960
|1740-1748,2/1835- 1843,21755-1764,6/1850- 1859,6
|894,2-902/939,2-947
|1725- 1740/182 0-1835
|880,1-881,5/925,1-926,5888,3-890/933,3-935905,2-912,8/950,2-957,8
|1710-1725/1805-1820;1748,2- 1755,0/1843, 2-1850,01764,6- 1769,8/1859, 6-1864,8
|902-905,2/947-950,2
|1769,8-1785/186 4,8-1880
|Чеченская Республика
|907-909,6/952-954,6
|1740-1755/1835-1850
|894,2-900,2/939,2-945,2
|1710- 1725/180 5-1820
|890-894,2/935-939,2909,6-915/954,6-960
|1725-1740/1820-1835
|900,2-907/945,2-952
|1755- 1785/185 0-1880
|Краснодарский край
|890-894,2/935-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,2-909,4/951,2-954,4910,6-912,8/955,6-957,8
|1740-1755/1835-1850
|894,2-900,4/939,2-945,4909,4-910,6/954,4-955,6
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935900,4-904,8/945,4-949,8905,2-906,2/950,2-951,2912,8-915/957,8-960
|1725-1740/1820-1835
|1755- 1785/185 0-1880
|Ставропольский край
|904,8-906/949,8-951907,4-909/952,4-954 911-913,6/956-958,6
|1740-1755/1835-1850
|890-898,6/935-943,6 906-907,4/951-952,4 909-911/954-956
|1723,8-1740/181 8,8-1835; 1710,1-1723,8/18 05,1-1818,8
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935898,6-904,8/943,6-949,8913,6-915/958,6-960
|1755-1770/1850-1865
|1770- 1785/186 5-1880
|Астрахан ская область
|903,4-908,4/948,4-953,4
|1716,8- 1725/1811,8-18201765,8- 1772,6/1860, 8-1867,6
|897,8-903,4/942,8-948,4
|1725- 1740/182 0-1835
|880,1-881,9/925,1-926,9 888,1-897,8/933,1-942,8908,4-915/953,4-960
|1710-1716,8/1805- 1811,81774,8- 1785/1869,8-1880
|«Астрахань- GSM»(«дочка»«Ме афона») -- 1752- 1765,8 /1847-1860,8«СМ АРТС-Астрахань» («до чка»«Вымпелкома»)- 1752- 1765,8/1847-1860,8
|Волгоградская область
|1740-1755/1835-1850
|894,2-899,2/939,2-944,2
|1725- 1740/182 0-1835
|880,3-881,9/925,3-926,9888,1-890/933,1-935899,2-905/944,2-950911,4-912/956,4-957
|1710-1725/1805-1820
|890-894,2/935-939,2 905-911,4/950-956,4 912-915/957-960
|1755- 1770/185 0-1865
|«СМ АРТС-Волгоград»«(дочка»«Мег афона») - 1770- 1785/1865-1880
|Ростовская область
|890-894,2/935-939,2908,6-910,6/953,6-955,6912,8-915/957,8-960
|1725-1740/1820-1835
|894,2-899,2/939,2-944,2906,4-908,6/951,4-953,6
|1710- 1725/180 5-1820
|899,2-906,4/944,2-951,4910,6-912,8/955,6-957,8
|1751,4- 1767,2/1846, 4-1862,2
|888,3-890/933,3-935
|1740- 1751,4/18 35-1846,41767,2-1785/186 2,2-1880
|Республика Башкортостан
|890-894,2/935-939,2(за исключением Белорецкого и Абзелиловского р-нов)906-911/951-956
|1710-1740/1805-18351770,2- 1785/1865,2-1880
|894,2-899,2/939,2-944,2911-913/956-958
|1755- 1770,2/18 50-1865,2
|880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935 899,2-906/944,2-951 913-915/958-960
|1740-1755/1835-1850
|890-894,2/935-939,2 (Белорецкий и Абзелиловский р-ны)
|Республика Марий Эл
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935902,2-907,6/947,2-952,6
|1755-1770/1850-1865
|896,2-902,2/941,2-947,2
|1710- 1725/180 5-1820
|907,6-915/952,6-960
|1725-1740/1820-1835
|890-896,2/935-941,2
|1740- 1755/183 5-1850
|"СМАРТС- Йошкар-Ола" ("дочка" МТС)- 1770- 1785/1865-1880
|Республика Мордовия
|897,4-900,2/942,4-945,2904-907,8/949-952,8
|1725-1740/1820-1835
|894,2-897,4/939,2-942,4900,2-904/945,2-949
|1755- 1770/185 0-1865
|890-894,2/935-939,2907,8-915/952,8-960
|1740-1755/1835-1850
|1710- 1725/180 5-1820
|"СМАРТС -Саранск" ("дочка" "Мегафона") - 1770- 1785/1865-1880
|Республика Татарстан (Татарстан)
|890-894,2/935-939,2 910-911/955-956 911,8-915/956,8-960
|1755-1770/1850-1865
|894,2-899,2/939,2-944,2904,8-907,4/949,8-952,4
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935899,2-904,8/944,2-949,8907,4-910/952,4-955 911-911,8/956-956,8
|1725-1740/1820-1835
|1740- 1755/183 5-1850
|ТМТ(«дочка»«Таттелеком»)1770- 1785/1865-1880
|Удмуртская Республика
|888,3-894,2/933,3-939,2 906-908,6/951-953,6
|1755-1770,2/1850- 1865,2
|909,8-915/954,8-960
|1740- 1755/183 5-1850
|894,2-901/939,2-946
|1770,2- 1785/1865,2-1880
|901-906/946-951 908,6-909,8/953,6-954,8
|1710- 1740/180 5-1835
|Чувашская Республика- Чувашия
|910-915/955-960
|1755-1770/1850-1865
|896,2-902,4/941,2-947,4
|1710- 1725/180 5-1820
|890-896,2/935-941,2902,4-910/947,4-955
|1740-1755/1835-1850
|1725- 1740/182 0-1835
|«СМ АРТС-Чебоксары» («дочка» "Мега фона") -1770- 1785/1865-1880
|Кировская область
|888,3-890/933,3-935897-906/942-951
|1755-1770/1850-1865
|907,8-915/952,8-960
|1740- 1755/183 5-1850
|890-897/935-942 906-907,8/951-952,8
|1725-1740/1820-1835
|1710- 1725/180 5-1820 1770- 1785/186 5-1880
|Нижегородская область
|888,3-889,3/933,3-934,3899,2-903,6/944,2-948,6
|1755-1770/1850-1865
|894,2-899,2/939,2-944,2
|1740- 1755/183 5-1850
|880,1-881,9/925,1-926,9889,5-890/934,5-935903,6-908/948,6-953912,4-915/957,4-960
|1725-1740/1820-1835
|890-894,2/935-939,2 908-912,4/953-957,4
|1710- 1725/180 5-18201770- 1785/186 5-1880
|Оренбург ская область
|888,7-890/933,7-935895,2-897,6/940,2-942,6904,2-907,6/949,2-952,6
|1755-1770/1850-1865;1725,0- 1727,8/1820, 0-1822,81748,4- 1755,0/1843, 4-1850,0
|897,6-904,2/942,6-949,2
|1727,8-1748,4/18 22,8-1843,4
|880,1-881,5/925,1-926,5881,7-881,9/926,7-926,9 888,1-888,5/933,1-933,5907,6-915/952,6-960
|1770-1785/1865-1880
|890-895,2/935-940,2
|1710- 1725/180 5-1820
|Пензенская область
|890-894,2/935-939,2896,2-898,6/941,2-943,6902,4-904/947,4-949905,2-906,4/950,2-951,4908-910,6/953-955,6
|1725-1740/1820-1835
|894,2-896,2/939,2-941,2898,6-902,4/943,6-947,4
|1710- 1725/180 5-1820
|880,3-881,9/925,3-926,9888,1-890/933,1-935904-905,2/949-950,2906,4-908/951,4-953910,6-915/955,6-960
|1755-1770/1850-1865
|1740- 1755/183 5-1850
|"СМАРТС - Пенза"("дочка" "Мегафона") - 1770- 1785/1865-1880
|Пермский край (за исключением территории Коми- Пермяцкого округа)
|888,3-889,5/933,3-934,5894,2-900/939,2-945
|1751,8- 1769/1846,8-1864;1727,0- 1735,0/1822, 0-1830,0; 1750,0- 1751,8/1845, 0-1846,8; 1769,0- 1770,0/1864, 0-1865,0
|1770- 1785/186 5-1880
|880,1-882,1/925,1-927,1883,9-884,1/928,9-929,1 885,9-886,1/930,9-931,1887,9-888,1/932,9-933,1 889,7-890/934,7-935900-908,8/945-953,8 910-911,8/955-956,8
|1710-1727/1805-1822
|890-894,2/935-939,2908,8-910/953,8-955911,8-915/956,8-960
|1735- 1750/183 0-1845
|Самарская область
|888,3-889,3/933,3-934,3904-904,8/949-949,8907,4-911,8/952,4-956,8
|1746-1759,6/1841- 1854,61760,8- 1762,4/1855, 8-1857,4
|894,2-898,6/939,2-943,6
|1725- 1746/182 0-1841
|889,5-894,2/934,5-939,2898,6-904/943,6-949904,8-907,4/949,8-952,4911,8-915/956,8-960
|1770-1785/1865-1880
|1762,4-1770,0/18 57,4-1865,0
|«Мобиком - Волга» («дочка»«Мегафона»)-1710- 1725/1805-18201759,6-1760,8/1854,6-1855,8
|Саратовская область
|888,3-890/933,3-935900,2-904,8/945,2-949,8909,4-910,2/954,4-955,2911,4-914,2/956,4-959,2
|1725-1740/1820-1835
|894,2-900,2/939,2-945,2914,2-915/959,2-960
|1710- 1725/180 5-1820
|890-894,2/935-939,2904,8-909,4/949,8-954,4910,2-911,4/955,2-956,4
|1740-1755/1835-1850
|1770- 1785/186 5-1880
|«СМАРТС-Саратов» («дочка»«Вымпелкома») - - 1755- 1770/1850-1865
|Ульяновская область
|903,8-907,8/948,8-952,8910-910,8/955-955,8914,4-915/959,4-960
|1710-1725/1805-1820
|894,2-900,8/939,2-945,8
|1725- 1740/182 0-1835
|880,9-881,9/925,9-926,9888,1-890/933,1-935900,8-903,8/945,8-948,8910,8-914,4/955,8-959,4
|1755-1770/1850-1865
|890-894,2/935-939,2907,8-910/952,8-955
|1740- 1755/183 5-1850
|"СМАРТС - Ульяновск" ("дочка" "Мегафона") - 1770- 1785/1865-1880
|Коми - Пермяцкий округ Пермского края
|888,3-890/933,3-935895-896,8/940-941,8 905-910/950-955
|1755,2- 1769/1850,2-1864;1769,0- 1770,0/1864, 0-1865,0
|910-915/955-960
|1770- 1785/186 5-1880
|880,1-881,9/925,1-926,9 896,8-905/941,8-950
|1710-1725/1805-1820
|890-895/935-940
|1735- 1750/183 0-1845
|Курганская область
|888,3-888,9/933,3-933,9901,6-906,6/946,6-951,6
|1727,2- 1741/1822,2-18361769-1770/1864-1865
|906,6-911,6/951,6-956,6914-915/959-960
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-881,9/925,1-926,9889,1-890/934,1-935894,2-901,6/939,2-946,6
|1770-1785/1865-1880
|890-894,2/935-939,2911,6-914/956,6-959
|1754- 1769/184 9-1864
|«Екатеринубург- 2000»- 1725- 1727,2/1820-1822,21741- 1754/1836-1849
|Свердловская область.
|890-894,2/935-939,2 907-911/952-956 911,4-915/956,4-960
|1740-1763,2/1835- 1858,2
|901,6-907/946,6-952911-911,4/956-956,4
|1772,8-1785/186 7,8-1880
|889,1-890/934,1-935894,2-901,6/939,2-946,6
|1725-1740/1820-1835
|888,3-888,9/933,3-933,9
|1763,2-1772,8/18 58,2-1867,8
|«Екатеринубр г- 2000» - 1710- 1725/1805-1820
|Тюменская область
|888,3-890/933,3-935901,6-906,2/946,6-951,2909,4-912/954,4-957
|1751,4- 1753,2/1846, 4-1848,21760,2- 1775,2/1855,2- 1870,2
|1753,2-1760,2/18 48,2-1855,21775,2-1785/187 0,2-1880
|894,2-901,6/939,2-946,6912-915/957-960
|1710-1725/1805-18201749,8- 1751,4/1844, 8-1846,4
|890-894,2/935-939,2906,2-909,4/951,2-954,4
|1725- 1749,8/18 20-1844,8
|Челябинская область
|889,1-890/934,1-935894,2-899,6/939,2-944,6909,6-911/954,6-956
|1740-1752,4/1835- 1847,41778,6- 1781,2/1873, 6-1876,2
|1740- 1752,4/18 35-1847,41778,6-1781,2/18 73,6-1876,2
|880,1-882,1/925,1-927,1887,9-888,9/932,9-933,9899,6-909,6/944,6-954,6
|1710-1725/1805-1820
|890-894,2/935-939,2 911-915/956-960
|1725- 1740/182 0-18351752,4-1763,8/18 47,4-1858,81781,2-1785/187 6,2-1880
|Ханты - Мансийский АО - Югра
|888,3-890/933,3-935909,6-915/954,6-960
|1760,4- 1775,2/1855, 4-1870,2
|1740- 1755,2/18 35-1850,2
|894,2-905/939,2-950
|1710-1725/1805-1820
|890-894,2/935-939,2 905-909,6/950-954,6
|1725- 1740/182 0-1835
|«Екатеринубрг – 2000» -1755,2-1760,4/1850,2-1855,41775,2-1785/1870,2-1880
|Ямало - Ненецкий АО.
|888,3-890/933,3-935901,6-905/946,6-950908,4-910/953,4-955
|1770-1785/1865-1880
|910-915/955-960
|1740- 1755/183 5-1850
|894,2-901,6/939,2-946,6
|1710-1725/1805-1820
|890-894,2/935-939,2 905-908,4/950-953,4
|1725- 1740/182 0-1835
|«Екатеринубрг – 2000» - 1725- 1740/1820-1835
|Республика Алтай
|880,1-890/925,1-935906,2-915/951,2-960
|1740-1755/1835-1850
|895-901,4/940-946,4
|1770- 1785/186 5-1880
|890-895/935-940 901,4-906,2/946,4-951,2
|1725-1740/1820-1835
|1710- 1725/180 5-18201755- 1770/185 0-1865
|Республика Бурятия
|906,8-915/951,8-960
|1740-1755/1835-1850
|1755,0-1768,6/18 50,0-1863,6;1769,6-1770,0/18 64,6-1865,0
|880,1-890/925,1-935894,2-904,8/939,2-949,8
|1710-1725/1805-1820
|890-894,2/935-939,2904,8-906,8/949,8-951,8
|1725- 1740/182 0-18351768,6-1769,6/18 63,6-1864,61770- 1785/186 5-1880
|Республи ка Тыва
|880,1-890/925,1-935906,2-915/951,2-960
|1755-1769,8/1850- 1864,8
|890-897/935-942
|1710- 1725/180 5-1820
|897-903,8/942-948,8
|1725-1740/1820-1835
|903,8-906,2/948,8-951,2
|1740- 1755/183 5-18501769,8-1785/186 4,8-1880
|Республика Хакасия
|880,1-890/925,1-935902-904,2/947-949,2 910-915/955-960
|1770-1785/1865-1880
|895-900/940-945
|1710- 1725/180 5-1820
|890-895/935-940900-902/945-947
|1725-1739,8/1820- 1834,8
|904,2-910/949,2-955
|1739,8-1770/183 4,8-1865
|Алтайский край
|880,1-888,1/925,1-933,1 889,3-894,2/934,3-939,2911,4-915/956,4-960
|1740-1755/1835- 1850
|894,2-902,8/939,2-947,8
|1770- 1785/1865-1880
|888,3-889,1/933,3-934,1902,8-911,4/947,8-956,4
|1725-1740/1820-1835
|1710- 1725 /180 5-18201755- 1770/185 0-1865
|Красноярский край ( за исключением территории Таймырского Долгано- Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов)
|880,1-888,1/925,1-933,1889,3-890/934,3-935905,2-906,4/950,2-951,4910,4-915/955,4-960
|1770-1785/1865-1880
|894,2-899,2/939,2-944,2
|1729- 1741,2/18 24-1836,21767,8-1770/186 2,8-1865
|888,3-889,1/933,3-934,1899,2-904,8/944,2-949,8
|1710-1725/1805-1820
|890-894,2/935-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,4-910,4/951,4-955,4
|1725- 1729/182 0-18241741,2-1767,8/18 36,2-1862,8
|Иркутска я область (за исключением территории Усть- Ордынского Бурятского округа)
|901,4-907,8/946,4-952,8910-915/955-960
|1740-1755/1835-1850
|888,3-890/933,3-935
|1710- 1725/180 5-1820
|894,2-901,4/939,2-946,4
|1755-1770/1850-1865
|890-894,2/935-939,2907,8-910/952,8-955
|1770- 1785/186 5-18801725- 1740/182 0-1835
|Кемеровская область
|904,8-910,4/949,8-955,4
|1755-1770/1850-1865
|894,2-899,2/939,2-944,2
|1710- 1713,2/18 05-1808,21733- 1745,2/18 28-1840,2
|899,2-904,8/944,2-949,8910,4-913,4/955,4-958,4
|1770-1785/1865-1880
|888,3-894,2/933,3-939,2913,4-915/958,4-960
|1713,2-1733/180 8,2-18281745,2-1755/184 0,2-1850
|Новосибирская область
|890-894,2/935-939,2904,8-912,6/949,8-957,6913-914/958-959
|1745-1760,2 /1840- 1855,2
|894,2-899,4/939,2-944,4
|1710 - 1724,8/18 05-1819,8
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935899,4-904,8/944,4-949,8912,6-913/957,6-958 914-915/959-960
|1770-1785/1865-1880
|1724,8-1745/181 9,8-18401760,2-1770/185 5,2-1865
|Омская область
|890-894,2/935-939,2905,2-906,6/950,2-951,6910,2-915/955,2-960
|1726,2- 1727,8/1821, 2-1822,81770-1785/1865-1880
|894,2-900,8/939,2-945,8
|1727,8-1744/182 2,8-1839
|880,1-881,9/925,1-926,9887,9-890/932,9-935900,8-905,2/945,8-950,2906,6-910,2/951,6-955,2
|1710-1726,2/1805- 1821,2
|1744- 1770/183 9-1865
|Томская область
|890-898,6/935-943,6903,6-904,6/948,6-949,6
|1725-1739,8/1820- 1834,8
|907,8-915/952,8-960
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935898,6-903,6/943,6-948,6904,6-907,8/949,6-952,8
|1755-1769,8/1850- 1864,8
|1739,8-1755/183 4,8-18501769,8-1785/186 4,8-1880
|Забайкальский край (за исключением территории Агинского Бурятског о округа)
|904,8-909/949,8-954910,2-911,2/955,2-956,2
|1740-1746,8/1835- 1841,8
|904-904,8/949-949,8912,8-915/957,8-960
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894,2-904/939,2-949
|1710-1724,8/1805- 1819,8
|1739,8-1762,8/18 34,8-1857,81777,4-1785/187 2,4-1880
|"Сибинтертелеком" ("дочка" МТС") - 890-894,2/935-939,2 909-910,2/954-955,2911,2-912,8/956,2-957,8
|«Сибинтертелеком»(«дочка» МТС)- 1746,8-1755/184 1,8-1850
|Агинский Бурятский округ Забайкальского края
|904,8-909/949,8-954910,2-911,2/955,2-956,2
|1740-1746,8/1835- 1841,8
|904-904,8/949-949,8912,8-915/957,8-960
|880,1-880,7/925,1-925,7888,1-890/933,1-935894,2-904/939,2-949
|1710-1724,8/1805- 1819,8
|1755- 1785/185 0-1880
|"Сибинтертелеком" ("дочка" МТС) - 890-894,2/935-939,2 909-910,2/954-955,2911,2-912,8/956,2-957,8
|«Сибинтертелеком»(«дочка» МТС)-1746,8-1755/184 1,8-1850
|Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район Красноярского края
|880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935904,8-911/949,8-956
|1770-1785/1865-1880
|894,2-899,2/939,2-944,2
|1725,2-1740/182 0,2-1835
|899,2-904,8/944,2-949,8911-913/956-958
|1755-1770/1850-1865
|890-894,2/935-939,2 913-915/958-960
|1710- 1725,2/18 05-1820,21740- 1755/183 5-1850
|Усть- Ордынский Бурятский округ Иркутско й область
|901,4-907,8/946,4-952,8
|1740-1755/1835-1850
|893,6-894,2/938,6-939,2910-915/955-960
|1770- 1785/186 5-1880
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894,2-901,4/939,2-946,4
|1755-1770/1850-1865
|890-893,6/935-938,6907,8-910/952,8-955
|1710- 1740/180 5-1835
|Эвенкийский муниципальный район Красноярского края
|909,8-915/954,8-960
|894,2-901,4/939,2-946,4
|1710- 1725/180 5-1820
|890-894,2/935-939,2901,4-902,4/946,4-947,4
|1725-1739,8/1820- 1834,8
|902,4-909,8/947,4-954,8
|1739,8-1770/183 4,8-1865
|Республика Саха (Якутия)
|890-894,2/935-939,2904,8-908/949,8-953 910-915/955-960
|1725-1735,2/1820-1830,21755-1767,2/1850- 1862,2
|904-904,8/949-949,8 908-908,6/953-953,6
|1737,8-1755 /183 2,8-1850
|880,1-890/925,1-935894,2-904/939,2-949
|1710-1725/1805- 18201735,2- 1737,8/1830, 2-1832,8
|908,6-910/953,6-955
|1767,2- 1785/186 2,2-1880
|Приморский край
|899,8-907,8/944,8-952,8911-915/956-960
|1725-1740/1820-1835
|890-894,2/935-939,2909,8-911/954,8-956
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894,2-899,8/939,2-944,8907,8-909,8/952,8-954,8
|1740-1755/1835-1850
|«Акос»(«дочка» Tele2)- 1770-1785/1865-1880
|Хабаровский край
|890-894,2/935-939,2899,2-904,4/944,2-949,4905,2-907/950,2-952911,6-913,6/956,6-958,6
|1710-1724,8/1805- 1819,81740-1755/1835-1850
|1724,8-1740/181 9,8-1835
|880,1-890/925,1-935894,2-899,2/939,2-944,2907-911,6/952-956,6913,6-915/958,6-960
|1770- 1785/186 5-1880
|Амурская область
|890-894,2/935-939,2899,2-904,2/944,2-949,2906-908,4/951-953,4912,4-914,4/957,4-959,4
|1729,6- 1746,4/1824, 6-1841,4; 1725,0- 1729,6/1820, 0-1824,61746,4- 1755,0/1841, 4-1850,0
|904,2-906/949,2-951911,4-911,8/956,4-956,8
|1755- 1770/185 0-1865
|880,1-881,9/925,1-926,9887,9-890/932,9-935894,2-899,2/939,2-944,2908,4-911,4/953,4-956,4911,8-912,4/956,8-957,4914,4-915/959,4-960
|1710-1725/1805-1820
|1770- 1785/186 5-1880
|Камчатский край (за исключением территории Корякского округа)
|907,2-915/952,2-960
|1740-1755/1835-1850
|1755-1770/185 0-1865
|880,1-890/925,1-935894,2-904/939,2-949
|1725-1740/1820-1835
|890-894,2/935-939,2904-907,2/949-952,2
|1710-1725/180 5-18201710- 1725/180 5-1820
|Магаданская область
|899,8-908,2/944,8-953,2
|1740-1755/1835-1850
|1710- 1725/180 5-1820
|880,1-890/925,1-935894,2-899,8/939,2-944,8908,2-913,2/953,2-958,2
|1755-1770/1850-1865
|890-894,2/935-939,2913,2-915/958,2-960
|1725- 1740/182 0-18351770- 1785/186 5-1880
|Сахалинская область
|895,6-904/940,6-949
|1725-1740/1820-1835
|904-905/949-950
|1740- 1755/183 5-1850
|880,1-881,9/925,1-926,9 886,1-895,6/931,1-940,6 905-910/950-955
|1710-1725/1805-1820
|910-915/955-960
|1755- 1785/185 0-1880
|Еврейская АО
|907,2-915/952,2-960
|1740-1755/1835-1850
|902,2-907,2/947,2-952,2
|1725- 1740/182 0-1835
|880,1-902,2/925,1-947,2
|1755- 1785/185 0-1880
|Корякский округ Камчатского края
|907,2-915/952,2-960
|904-905,2/949-950,2
|1740- 1755/183 5-1850
|880,1-890/925,1-935894,2-904/939,2-949
|1725-1740/1820-1835
|1755- 1785/185 0-1880
|Чукотский АО
|910-915/955-960
|1740-1755/1835-1850
|905,2-907,6/950,2-952,6
|1725- 1740/182 0-1835
|880,1-900,2/925,1-945,2
|1710-1725/1805-1820
|900,2-905,2/945,2-950,2907,6-910/952,6-955
|1755- 1785/185 0-1880
Источник: CNews Analytics
Первоначально частоты для сотовой связи выделялись ГКРЧ в рамках частных решений – отдельно для каждого оператора. В 2012 г. комиссия приняла обобщенное решение для частот в диапазоне 1800 МГц. В 2014 г. обобщенное решение было принято и для частот в диапазоне 900 МГц. В 2016 г. оба этих решения были объединены в одно обобщенное решение ГКРЧ.
В 2009 г. ГКРЧ разрешила использовать диапазон 900 МГц для строительства сетей третьего поколения сотовой связи (3G) стандарта UMTS. В 2013 г. ГКРЧ разрешила использовать диапазон 1800 МГц для сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.
В 2014 г. ГКРЧ разрешила строить сети LTE и в диапазоне 900 МГц. Принцип, когда частоты, выданную под одну технологию, можно использовать и для другой технологии, называется технологической нейтральностью.
Почему для технологии EGSM следует вводить технейтральность
Если бы обобщенное решение ГКРЧ было принято и в отношении частот для EGSM, это не только бы облегчило работу регулирующих органов, но и ввело бы принцип технологической нейтральности на соответствующие частоты.
Следовательно, сотовые операторы смогли бы использовать имеющиеся у них смежные полосы частот для EGSM и для PGSM под строительство сетей LTE. В диапазоне 900 МГц сети LTE должны работать по технологии FDD (разделение приема и передачи по частотам), в связи с чем операторам необходимо иметь две парные полосы частот. Поэтому данный диапазон пока для сетей LTE в России практически не использовался.