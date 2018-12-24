ФСО просит спасти ее от медиафасадов

ФСО забеспокоилась проблемой индустриальных помех, которые для правительственных средств связи создают медиафасады. В связи с этим были разработаны Временные нормы по защите от приемных помех, которые обязывают владельцев медиафасадов выключать устройства в случае создания помех другим радиоэлектронным средствам.

ГКРЧ рассмотрит вопрос о помехах от медиафасадах

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопрос о защите средств связи от индустриальных помех, которые создают крупногабаритные электронные табло (медиафасады). Об этом следует из повестки заседания комиссии, имеющейся в распоряжении CNews.

Медиафасадами называют встроенные в архитектурный облик здания дисплеи с возможностью трансляции медиаданных (текстовых сообщений, графики, анимации и видео). Такого рода дисплеи набираются из светодиодных модулей и устанавливаются на внутренней или наружной части здания.

ФСО обнаружило излучения от медиафасадов, не соответствующие ГОСТ

Федеральная служба охраны (ФСО) совместно с Роскомнадзором установили, что медиафасады являются основными источниками недопустимых индустриальных помех для радиоэлектронных средств связи (РЭС) в широком диапазоне частот (до 900 МГц). Помимо непосредственно медиафасадов, помехи создают рекламные и иные информационные конструкции, использующие светодиодное оборудование.

Проведенные ФСО и Роскомнадзором измерения показали, что излучение от медиафасадов превышает допустимые для индустриальных помех уровни, которые были определены ГОСТ 30805.22-2013. В связи с этим ФСО направила в правительства Москвы требования по выполнению норм на индустриальные помехи при эксплуатации технических средств, установленные постановлением «О размещении информационных конструкций в городе Москве».

ФСО обеспокоена медиафасадами: они создают помехи правительственным средствам связи

Указанные требования касаются процедуры согласования с ФСО размещения медиафасадов на крышах зданий, строений, сооружений, расположенных по трассам проезда (передвижения) и в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны в Москве. Аналогичные требования были направлены и в правительство Московской области.

Пробелы в нормативном регулировании индустриальных помех

Действующая нормативная база не осуществляет в полной мере защиту радиоэлектронных средств от индустриальных помех, говорится в материалах ГКРЧ. Как отметил Роскомнадзор, утвержденное в 1997 г. Правительством «Положение о защите радиоприема от индустриальных радиопомех» в настоящее время не обеспечивает защиту РЭС от индустриальных помех.

Это связано с отсутствием в нормативной базе механизма контроля и подтверждения соответствия индустриальных помех установленным нормам, а также в связи с тем, что полномочия по разработки и утверждению норм допустимых значений индустриальных радиопомех не закреплены за конкретным ведомством.

Закон «О техническом регулировании» и технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» лишь частично осуществляют регулирование уровней индустриальных радиопомех. Указанные документы регулируют уровень помех для обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, но не для целей обеспечения электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами.

Россия не защищает свою позицию по защите от индустриальных помех на международном уровне

На международном уровне вопросами регулирования индустриальных помех занимается Международный специальный комитет по радиопомехам (СИСПР), который является органом Международной электротехнической комиссии (МЭК). СИСПР действует отдельно от Международного союза электросвязи (МСЭ) и регулирует индустриальные помехи, «находя компромисс между защитой от индустриальных помех РЭС и экономическими аспектами, связанными с реализацией регулирования индустриальных помех и стоимостью оборудования».

В 1997 г. ГКРЧ определило Санкт-Петербургский филиал госпредприятия «Научно-исследовательский институт Радио» (ЛОНИИР) головным отраслевым институтом в сфере связи по вопросам защиты приемных устройств РЭС от индустриальных помех, создаваемых техническими средствами. ГКРЧ также рекомендовала ЛОНИИР в качестве Администрации связи России для участия в работе СИСПР и ведения секретариата российской части указанного комитета.

Минпромторг, исполняя роль администрации России в СИСПР, принимает активное участие в работе организации в целом, однако не участвует в рассмотрении вопросов регулирования индустриальных помех с целью защиты от них приемных РЭС. Таким образом, в материалах ГКРЧ содержится вывод о том, что работы по вопросам защиты приемных РЭС от индустриальных помех в России в рамках СИСПР не организованы.

В то же время утвержденный Правительством в 2018 г. Регламент радиосвязи МСЭ обязывают Администрацию связи «принимать все практически осуществимые и необходимые меры для того, чтобы работа всевозможной электрической аппаратуры и установок, включая сеть линий электропередач и распределительную сеть электросвязи не создавала вредных помех какой-либо службе радиосвязи и, в особенности, радионавигационной или любой другой службе безопасности».

Отсутствие обязательной сертификации медиафасадов

Серийно разрабатываемые технические средства массового применения проходят обязательнее сертификационные испытания (в рамках работ Ростандарта) на соответствие их технических характеристик ГОСТам, в том числе в части выполнения требований на допустимые уровни индустриальных помех. Однако для отдельных технических средств (в том числе крупногабаритных и редко применяемых) обязательная сертификация не требуется и они не проверяются, в том числе в части выполнения требований на допустимые уровни индустриальных помех.

При этом существует процедура внесения, в случае необходимости, подобных устройств в действующий перечень устройств, подлежащих обязательной сертификации в соответствие с постановлением правительства «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации».

ФСО разработала нормы по защите от помех от медиафасадов

Научно-исследовательское учреждение (НИУ) ФСО разработало «Временные нормы по защите приемных радиоэлектронных средств от индустриальных помех, создаваемых различными типами технических средств информационных технологий с цифровой сменой изображения типа медиафасад, рекламных и иных конструкций, использующих светодиодное оборудование».

ГКРЧ планирует принять решение, рекомендующее физическим и юридическим лицам при использовании медиафасадов использовать указанные временные нормы. В том числе уровни индустриальных помех не должны превышать допустимые значения напряженности электромагнитного поля, установленные для оборудования информационных технологий класса в соответствие с вышеупомянутым ГОСТ 30805.22-2013: «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений».

При этом напряженность электромагнитного поля, измеряемая на расстоянии 10 м от готовой конструкции, смонтированной в полном объеме и работающей на полной мощности, в полосе радиочастот 100 – 230 МГц не должна превышать 30 дБмкВ/м, а в полосе радиочастот 230 МГц - 1 ГГц не должна превышать 37 дБмкВ/м (при ширине полос пропускания измерительного приемника 120 кГц).

При установке медиафасадов вблизи трасс проезда (передвижения) объектов государственной охраны на указанные технические средства могут быть наложены дополнительные ограничения – допустимая напряженность электромагнитного поля индустриальных помех от технических средств на расстоянии 10 м от готовой конструкции (смонтированной в полном объеме и работающей на полной мощности) в полосе радиочастот 140 - 470 МГц не должна превышать 26 дБмкВ/м.

Временные нормы требуют, чтобы медиафасады не должны создавать помех работе радиоэлектронных средств различного назначения, используемых в соответствии с Таблицей распределения полос радиочастот между радиослужбами России. А в случае создания помех владельцы медиафасадов должны принять все необходимые меры по их исключению вплоть до выключения оборудования без предъявления претензий.

Параллельно ГКРЧ намерена рекомендовать Минкомсвязи, Минпромторгу, ФСО, Роскомнадзору, Россвязи и Росстандарту разработать и представить в правительство предложения по внесению изменений в действующую нормативную базу в части утверждения и контроля требований на допустимые уровни индустриальных радиопомех от технических средств.