Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей

Госкомиссия по радиочастотам приняла решение относительно работы LTE-сетей в диапазоне 450 МГц, обеспечив им приоритет по сравнению с сетями Tetra и сетями подвижной связи на железнодорожном транспорте. Сети LTE-450 будут строиться совместными усилиями Tele2, «Ростелекома» и РТРС в интересах спецпотребителей.

Власти помогут строить стандарта LTE-450

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение относительно работы сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в диапазоне 450 МГц. Это решение обеспечит сетям LTE-450 приоритет по сравнению с соседствующими с ними сетями стандарта Tetra и сетей подвижной связи на железнодорожном транспорте.

Для чего используется диапазон 450 МГц

Исторически диапазон 450 МГц был первым в России, в котором заработала сотовая связь. В 1990-х годах в этом диапазоне работали аналоговые сети стандарта NMT. В начале 2000-х NMT-операторы перешли на стандарт CDMA-450, обеспечивавший скорость передачи данных на скоростях до 3 Мбит/с.

Большинство сетей в данном стандарте скупил холдинг «Скай Линк». Но с появлением сетей 3G интерес к CDMA стал падать. В 2010 г. «Скай Линк» отошел под контроль «Ростелекома». В 2013 г. «Скай Линк» вместе с другими сотовыми активами «Ростелекома» был передан Tele2.

В 2016 г. Tele2 свернул все сети стандарта CDMA. В то же время в ряде регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, были запущены сети LTE в диапазоне 450 МГц. Преимуществом данных сетей является большая зона обслуживания. Ассортимент абонентского оборудования в данных сетях ограничен Wi-Fi-роутерами.

Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят сеть LTE-450 в интересах спецпотребителей

Всего сети LTE-450 развернуты лишь в восьми странах мира, в том числе в Армении такую сеть построила компаний «Веон Армения», вместе с российским «Вымпелкомом» входящая в группу Veon. В то же время в проекте паспорта национальной программы «Цифровая экономика» включен пункт о строительстве федеральной сети стандарта LTE-450 в интересах спецпотребителей.

Tele2 не справится без помощи «Ростелекома» и РТРС

Как пояснил замминистра связи Олег Иванов, без сетей LTE-450 нельзя будет решить ряд задач программы «Цифровая экономика». Сейчас частоты для сетей CDMA/LTE-450 выделены в 80 регионах России. Из них в 76 регионах они принадлежат Tele2.

Но ресурсов Tele2 для строительства данных сетей не хватит, полагает замминистра. В связи с этим к развитию LTE-450 будут подключены «Ростелеком» (один из совладельцев Tele2) и госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

«Ростелеком» предоставит собственные волоконно-оптические линии связи для данных сетей. РТРС обеспечит возможность использования для размещения базовых станций LTE-450 имеющихся у предприятия 5,3 тыс объектов, которые сейчас обеспечивают покрытие сигналом цифрового телевидения территории с 98% населения страны. В 2019 г. будут развернуты тестовые зоны LTE-450 в Псковской, Новгородской и Тверской областях.

Дефицит радиочастотного спектра

Но развитие данных сетей в России ограничивается отсутствием свободного радиочастотного спектра. Согласно спецификациями стандарта LTE-450, он работает в режиме FDD, предполагающим разделение передачи и получения данных по частоте. Соответственно, для работы сети необходима парная полоса частот шириной по 5 МГц.

Однако в России для сетей LTE-450 доступны только полосы частот шириной по 4,4 МГц каждая: 453 – 457,4 МГц и 463 – 467,4 МГц. Более того, необходимо создавать защитные интервалы для соседних сетей, из-за чего ширина каждой полосы сокращается до 3,5 МГц, рассказал Иванов.

Сверху с сетями LTE-450 соседствуют сети транкинговой радиосвязи, включая сети цифрового стандарта Tetra, а также симплексные и дуплексные сети радиосвязи, которые используются на железнодорожном транспорте. Для симплексных сетей защитный интервал составляет всего 100 КГц.

В то же время для дуплексных сетей защитный интервал составляет уже 500 КГц. Но РЖД заинтересовано в данных сетях, в основном, из-за обслуживания путей по направлению Москва – Санкт-Петербург, тогда как главная задача сетей LTE-450 – развивать связь в труднодоступных местах, говорит Иванов.

Железнодорожников и владельцев сетей Tetra заставят поделиться

По заказу ГКРЧ компания «Спектрум-Менеджмент» провела исследования совместимости работы сетей LTE-450 с соседствующими сетями связи. Составители отчета (имеется в распоряжении CNews) пришли к выводу, что нет необходимости в наличии защитного интервала между сетями LTE-450 и сетями Tetra.

А существующий защитный интервал между сетями LTE-450 и симплексными сетями подвижной радиосвязи не нуждается в увеличении. Единственная проблема состоит в необходимости создания территориального интервала между базовыми станциями LTE-450 и ретрансляторами и стационарными станциями симплексных сетей радиосвязи на расстоянии. Интервал должен составлять 800 м при частотных расстройках менее 5 МГц и 300 м при частотных расстройках более 5 МГц.

По результатам исследования компания «Спектрум-Менеджмент» подготовила проект решения ГКРЧ о работе сетей LTE-450. Со своей стороны, Роскомнадзор подготовил ряд замечаний на исследование «Спектрум-Менеджмент». Надзорное ведомство указало, что не был изучен ряд возможных сценариев работы исследуемых сетей.

В том числе не проведено исследование совместимости работы сетей LTE-450 с аналоговыми транкинговыми сетями, в частности, с сетями стандарта МРТ 1327. При этом число базовых станций данных сетей превышает число базовых станций Tetra. Компания «Спектрум-Менеджмент» устранила высказанные замечания и подготовила скорректированный проект решения ГКРЧ.

В итоге ГКРЧ приняла решение о работе сетей LTE-450. Комиссия внесла изменение в собственное решение от 2011 г о работе сухопутных подвижных сетей радиосвязи (транкинговых сетей). В соответствии с новым решением, выделение частот для данных сетей в полосах, используемых сетями LTE-450 - 457,4 – 457,9 МГц и 467,4 – 467,9 МГц - после 31 декабря 2018 г. производиться не будет.

Не будет производиться и продление ранее выданных разрешение на использование радиочастот. Кроме того, действующие в указанных полос радиочастот транкинговые сети не должны создавать помех сетям LTE-450 и не вправе требовать защиты от помех со стороны сетей LTE-450.

Также ГКРЧ внесла изменения и в План распределения радиочастот. Они накладывают аналогичные ограничения на работу малоканальных радиорелейных станций типа «Трал-400/24» и дуплексных подвижных сетей связи на железнодорожном транспорте в полосах частот 457,4 - 457,9МГц и 467,4 – 467,9 МГц.

Владельцам сетей Tetra будет предложено перейти в другие полосы частот. Сложнее будет решить проблему с сетями, которые соседствуют с сетями LTE-450 снизу – это сети МВД. Олег Иванов обещает продолжить работу в данном направлении.