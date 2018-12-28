«Мегафон» потратит 4 миллиарда на выкуп собственных акций

«Мегафон» объявил оферту на приобретение собственных акций. За одну ценную бумагу оператор предлагает 659 руб., общие затраты операторы оператора на оферту составят до 4 млрд руб.

«Мегафон» объявил оферту на выкуп собственных акций

Оператор «Мегафон» сообщил о получении от своего дочернего предприятия «Мегафон Финанс» обязательного предложения на выкуп 131,2 млн акций компании (21% от общего числа акций). Цена выкупа одной акции составляет 659,26 руб.

Срок действия обязательного предложения составляет 70 дней: с 29 декабря 2018 г по 7 марта 2019 г.

Во сколько «Мегафону» обошелся уход с Лондонской биржи

История с выкупом «Мегафоном» собственных акций началась летом 2018 г., когда компания приняла решение о делистинге с Лондонской фондовой бирже. На этой площадке акции компании торговались в форме глобальных депозитарных расписок (GDR).

После этого «Мегафон» объявил оферту на выкуп собственных ценных бумаг. По итогам оферты «дочка» оператора - кипрский Megafon Investments (MICL) - приобрела 57 млн обыкновенных акций и 58,2 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что эквивалентно 18,6% от общего числа акций оператора.

Тогда «Мегафон» был готов выкупить 128,9 млн собственных акций, что эквивалентно 20,8% от общего числа акций оператора. После выкупа доля MICL в «Мегафоне» выросла с 3,9% до 22,5%.

«Мегафон» объявил оферту на приобретение собственных акций по 659 руб. за штуку

Выкуп осуществлялся по такой же цене, как и сейчас - 659,26 руб за одну акцию. Всего оператор потратил на тот выкуп 76 млрд руб. Для финансирования выкупа «Мегафон» предоставлял MICL заем на сумму до 115 млрд руб.

Сам «Мегафон» для этих целей привлекал финансирование от Сбербанка, Альфа-банка и Газпромбанка. Общая сумма открытых этими банками кредитных линий составила 115 млрд руб.

Почему «Мегафон» объявляет вторую оферту

После выкупа MICL передал долю в «Мегафоне» другой «дочке» оператора - «Мегафон Финанс». Данная компания получила 17,77% акций оператора напрямую и еще 4,8% - в виде GDR.

После этого «Мегафон» принял решение о конвертации принадлежащих «Мегафон Финанс» GDR в обыкновенные акции. Контролирующим акционером «Мегафона» является холдинг USM Алишера Усманова - ему принадлежит 56,2% акций оператора.

В результате конвертации GDR в акции совокупная доля USM и «Мегафон Финанс» в «Мегафоне» составила 78,5% - то есть превысила значение в 75%. Это и вызвало необходимость для «Мегафона» объявить оферту миноритариям.

Готовиться к проведению оферты «Мегафон» стал в начале ноября 2018 г. Тогда совет директоров оператора созвал внеочередное собрание акционеров, которое предоставило «Мегафон Финанс» гарантии на сумму до 115 млрд руб. Эта сумма необходима для осуществления оферты.

Акции «Мегафона» продолжают котироваться на Московской бирже. В среду 26 декабря 2018 г., то есть за день до объявления оферты, акции оператора котировались по цене 623,5 руб. То есть в рамках оферты «Мегафон» предлагает 5% премию к рыночной цене своих акций.

Сколько «Мегафон» может потратить на новую оферту

Формально затраты «Мегафона» на выкуп собственных акций могут составить до 86,5 млрд руб. Однако второй по величине акционер оператора - Газпромбанк (владеет 19% акций) - вряд ли будет продавать свой пакет.

Таким образом, участие в оферте, скорее всего, примут миноритарии, которым в совокупности принадлежит 2,2% акций оператора. Расходы оператора на выкуп этого пакета составят до 4,1 млрд руб.