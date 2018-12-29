10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России

В преддверии Нового года CNews составил собственный топ знаковых коммерческих сделок 2018 г.

Конец бренда «Евросеть»

Весной 2018 г. завершилась цепочка перепродаж двух крупных розничных сетей по реализации сотовых телефонов — «Евросети» и «Связного».

До 2017 г. «Евросеть» на паритетных началах принадлежала «Вымпелкому» и «Мегафону».

Потом стороны договорились о разделе компании. «Вымпелком» забрал себе примерно половину салонов «Евросеть», а сама компания осталась у «Мегафона».

Президентом «Евросети» остался Александр Малис. Его брат Олег Малис с 2015 г. владеет конкурирующей сетью — «Связной».

После завершения раздела «Евросети» Олег Малис договорился с «Мегафоном» об объединении двух компаний.

Бренда «Евросеть» больше не будет

Контроль над объединенной структурой остался у Олега Малиса, «Мегафон» стал владельцем блокирующего пакета акций. При этом объединенная компания стала работать под брендом «Связной», а от бренда «Евросеть» было решено отказаться. Новая компания владеет 5 тыс. салонов связи.

Создание гиганта в сфере e-commerce

Осенью «Мегафон», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group и китайская Alibaba договорились о создании объединенного гиганта в сфере электронной коммерции.

В России появился новый торговый монстр

Alibaba передала новой компании российский сегмент принадлежащих ей торговых компаний Aliexpress и Tmail. Со своей стороны, Mail.ru Group передала свою площадку Pandao. Также в рамках сделки «Мегафон» уступил Alibaba принадлежавшие ему 10% акций Mail.ru Group.



«Цифровая трансформация» «Мегафона»

В мае «Мегафон» договорился со своими акционерами — холдингом USM Алишера Усманова, госкорпорацией «Ростех» и «Газпромбанком» — о создании совместного предприятия для развития цифровых технологий и услуг. Компания получила название «Мегафон технологии», в нее «Мегафон» передал контрольный пакет акций Mail.ru Group.

Мегафон преобразился для новых возможностей

Позднее, летом «Мегафон» принял решение о делистинге своих акций с Лондонской фондовой биржи. Одновременно оператор объявил оферту на выкуп собственных акций у миноритариев, которая обошлась компании в 76 млрд руб. Уход с биржи в компании объяснили намерением трансформировать из традиционного телеком-оператора в оператора «цифровых возможностей».

Осенью у «Мегафона» сменился генеральный директор. Вместо Сергея Солдатенкова им стал Геворк Вермишян, который до этого занимал пост исполнительного директора оператора.

Появление национального оператора ИБ под эгидой «Ростелекома»

В мае «Ростелеком» за 1,5 млрд руб. купил одного из нишевых лидеров российского рынка информбезопасности — дочернюю структуру «Инфосистем джет», компанию Solar Security, родившуюся в начале 2015 г. На ее основе обещано было создать национального оператора кибербезопасности России с долей отечественного рынка в сегменте SOC (Security Operation Center — центр управления ИБ-событиями) на уровне 86%.

Михаил Осеевский сообщил о покупке «Ростелекомом» компании Solar Security

Сделка потребовала одобрения ФАС. Главными предпосылками к формированию новой структуры в «Ростелекоме» назвали участившиеся сверхмасштабные компьютерные атаки на бизнес-структуры и госорганы, а также взятый в России курс на цифровизацию экономики.

ВТБ купил долю в «Техносерве»

В июне группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% системного интегратора «Техносерв». Для этого потребовалось одобрение ФАС, которое банковской структурой было получено. После завершения сделки, ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволит ему принимать участие в управлении группой. Сумму завершенной сделки стороны не раскрыли.

ВТБ вступил в права владения 40-процентной долей «Техносерва»

Исторически основателями и владельцами «Техносерва» выступали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. На данный момент Алексей контролирует 50% долей компании.

До конца 2017 г. братья также были совладельцами Промсвязьбанка, который в декабре 2017 г. попал под санацию ЦБ, а с марта 2018 г. стал на 99,99% принадлежать Агентству по страхованию вкладов. В конце декабря 2018 г. Промсвязьбанк обвинил братьев Ананьевых в причинении ущерба банку путем заключения ряда сделок и подал к ним многомиллиардный иск.

Знаменитая Parallels продана в Канаду

В декабре основанная в России компания Parallels, специализирующаяся на разработке виртуальных машин, была выкуплена канадской Corel. Последняя намерена вложить в Parallels значительные средства с целью близкой интеграции продуктов компаний.

Основатель и основной владелец Parallels Сергей Белоусов

Стоимость покупки не разглашается, однако ресурс TechCrunch сообщил со ссылкой на собственные источники, что оплата была произведена деньгами, и что участники вышли из сделки без крупной прибыли.

«Крымтелеком» купил экс-главком ракетных войск

В конце декабря Министерство имущественных и земельных отношений республики Крым провело аукцион по продаже 100% акций оператора связи «Крымтелеком». Победителем торгов стала зарегистрированная в Симферополе (столица полуострова) «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП).

Генерал-полковник Владимир Зарицкий, экс-главком Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России

Покупатель заплатил за пакет акций «Укретелекома» 998 млн руб. Это меньше номинальной стоимости проданного актива, который оценивался в 1,3 млрд руб. УКИП на 95% принадлежит генерал-полковнику Владимиру Зарицкому, который с 2001 по 2008 гг. руководил ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

«Ростелеком» купил ИТ-компанию, которой «задолжал» 430 миллионов

В начале декабря входящая в «Ростелеком» уфимская «Башинформсвязь» купила столичную ИТ-компанию «Старт2ком», финансовые результаты которой за последнее время выглядели более чем скромными. «Старт2ком» известен на рынках телекома и коммунальных услуг своей линейкой автоматизированных систем расчета (АСР) с клиентами «Старт».

Башкирская «дочка» «Ростелекома» купила своего московского поставщика услуг

Примечательно, что с мая 2018 г. «Старт2ком» пытается взыскать с «Ростелекома» через суд 430 млн руб. — сумму, в разы превышающую выручку истца. Данное судебное разбирательство завершится не ранее начала 2019 г. Повлияет ли на его исход заключенная сделка, в пресс-службе «Ростелекома» CNewsне ответили.

Продано здание «Центрального телеграфа»

В конце декабря «Ростелеком» сообщил, что подконтрольный ему оператор «Центральный телеграф» (ЦТ) закрыл сделку по продаже своего дополнительного здания в центре Москвы. Проданный объект имеет площадь 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 г. и расположено между Никитским и Газетным переулками.

Дополнительное здание «Центрального телеграфа» ушло за 2 млрд рублей

Это не основное, известное всем здание с фасадом на Тверскую улицу, однако сумма сделки составляет 2 млрд руб. Покупателя в «Ростелекоме» не раскрывают.

Крупнейшее приобретение со стороны EPAM

В марте офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems объявил о приобретении Continuum, специализирующейся на инновационном продуктовом дизайне. Штаб-квартира Continuum находится в Бостоне, ее студии функционируют в Милане, Сеуле и Шанхае. Компания с более чем 150 сотрудниками сотрудничает с заказчиками из списка Fortune 500 в области здравоохранения, финансов, ритейла и путешествий.

Крупнейшей сделкой в истории EPAM стала покупка за $55,5 млн американской Continuum

В ноябре EPAM раскрыл подробности сделки. Ее общая сумма в перспективе составит до $55,6 млн, из которых $8,5 млн являются отложенными обязательствами. В итоге это оказалось крупнейшей сделкой EPAM в его истории.