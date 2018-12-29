Власти пообещали раздать спутниковые тарелки небогатым жителям удаленных деревень

Президент подписал закон об обеспечении жителей отдаленных районов бесплатным спутниковым ТВ, если в их населенный пункт нельзя провести цифровое. Малоимущим гражданам власти компенсируют стоимость спутниковых тарелок.

Закон о спутниковом ТВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители отдаленных районов, в которые невозможно провести цифровое ТВ, получат возможность бесплатно смотреть спутниковое. Госдума приняла закон в третьем чтении 19 декабря 2018 г. Документ опубликован в на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Бесплатными для жителей отдаленных районов будут обязательные общедоступные теле- и радиоканалы. Как поясняется на сайте Госдумы, оплатить нужно будет только стоимость спутниковой тарелки, причем гражданам из социально незащищенных категорий эти затраты будут компенсированы из регионального бюджета. Напомним, ранее власти обещали компенсировать малоимущим россиянам стоимость приставок, необходимых для просмотра цифрового ТВ.

Сущность закона

С юридической точки зрения новый закон представляет собой поправки к статье 46 закона «О связи».

Отныне, согласно закону, операторы общедоступных каналов не имеют права отказать жителям отдаленных населенных пунктов, куда нельзя провести цифровое ТВ, в заключении договора о просмотре общедоступных каналов через спутниковую сеть оператора на бесплатной основе.

Оператор также не имеет права вводить какие-то сопутствующие и дополнительные платежи — он может получить оплату только один раз при заключении договора.

Малоимущим жителям отдаленных районов власти компенсируют стоимость спутниковых тарелок

При этом на момент заключения договора у пользователя уже должно быть необходимое оборудование, и не должен быть заключен подобный договор с каким-то другим оператором. Список населенных пунктов, которые подпадают под действие закона, должно утвердить правительство.

Сколько стоит спутниковая тарелка

Возможность провести цифровое телевидение есть примерно у 98,5% населения России. Просматривать каналы только через спутник придется оставшимся 1,5% населения, что составляет около 800 тыс. семей. Как сообщал в ноябре глава Минкомсвязи Константин Носков, согласно договоренности между властями и операторами спутникового телевидения, для этих абонентов было разработано специальное предложение о покупке спутниковых тарелок.

«Оно включает в себя примерно 30-процентную скидку от рыночной цены на антенну и комплект приемного оборудования, это составляет примерно 4,5 тыс. руб. И что самое главное, полностью отсутствует абонентская плата за 20 телеканалов при спутниковом приеме», — пояснил Носков.

Цифровизация ТВ в России

Проект цифровизации телевидения, которые власти называют самым крупным в мире, был начат десять лет назад. Основной трудностью в осуществлении проекта стала значительная географическая протяженность России. Итогом реализации инициативы должно стать то, что в каждом из 56 млн домохозяйств страны появится возможность смотреть 20 бесплатных каналов по цифровому сигналу, а не три-четыре по аналоговому. Изменения затронут как большие города, так и удаленные населенные пункты, ликвидировав таким образом цифровое неравенство между ними в этом вопросе.

За годы реализации проекта в России было построено и введено в эксплуатацию больше 5 тыс. объектов цифрового телевидения, на которых расположено более 10 тыс. передатчиков. На момент старта программы 40% населения не могло принимать больше трех-четырех каналов.

Сеть цифрового телевещания, которая создается последние десять лет, должна быть введена в эксплуатацию в конце 2018 г. Российские абоненты, получившие уже в ходе цифровизации ТВ пакет-мультиплекс из десяти общедоступных каналов, получат столько же во втором пакете. Второй мультиплекс заработает до конца 2018 г. Что касается окончательного перехода на цифровое ТВ, то он будет поэтапным, начнется с февраля 2019 г. и продлится полгода.