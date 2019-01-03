Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством

Шведская Tele2 объявила о намерении продать «Казахтелекому» свою долю в их совместном сотовом предприятии. После этого единственным негосударственным игроком на рынке сотовой связи останется местный Beeline.

Tele2 требует от «Казахтелекома» выкупить ее долю в совместном сотовом операторе

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 сообщила о намерении реализовать опцион put, который позволяет компании продать крупнейшему в Казахстане сотовому оператору «Казахтелеком» ее долю в совместном предприятии. Реализация опциона стала возможным после покупки «Казахтелекому» крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell.

Как Tele2 работала в Казахстане

Оператор Tele2 пришел на рынок Казахстана в 2010 г., приобретя у «Казахтелекома» контрольный пакет местного сотового оператора «Мобайл Телеком Сервис» (МТС). В 2012 г. «Казахтелеком» вернулся на рынок сотовой связи: его «дочка» «Алтел» стала единственным на тот момент оператором стандарта LTE (четвертое поколение сотовой связи, 4G).

Позднее «Алтел» стал полноценным сотовым оператором, получив частоты для технологий GSM и UMTS (третье поколение сотовой связи, 3G). В 2015 г. Tele2 и «Казахтелеком» договорились об объединении своих сотовых активов.

Tele2 получил в совместном предприятии голосующую долю размером 51%, экономическую – 49%. «Казахтелеком», наоборот, получил в совместном предприятии голосующую долю в размере 49%, экономическую – 51%. Тогда же стороны заключили опционы типа call и put, которые позволяют «Казахтелекому» купить долю Tele2 в совместном предприятии, а Tele2 – продать данную долю «Казахтелекому».

Шведская Tele2 продает «Казахтелекому» свою долю в их совместном операторе

После этого единственным негосударственным местным сотовиком останется местный Beeline

Кроме того, Tele2 выкупил у своего партнера компании Asianet, принадлежащей казахстанской предпринимательнице Айгуль Нуриевой 49% в МТС. При этом Asianet, за счет доли Tele2, получила право на 18% экономический интерес в совместном предприятии Tele2 и «Казахтелекома».

Как «Казахтелеком» купил Kcell

Крупнейшим в Казахстане сотовым оператором является Kcell. Его бывший владелец шведская Telia с 2015 г. распродает все свои активы в странах СНГ. В начале 2017 г. «Казахтелеком» подал ходатайство на покупку Kcell в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗ) Министерства национальной экономики.

Рассмотрение ходатайства затянулось из-за позиции другого участника сотового рынка Казахстана «Кар-Тел», который работает под торговой маркой Beeline и вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon.

В компании указывали, что будущая сделка приведет к концентрации в руках структур «Казахтелекома» 75% частотного спектра, пригодного для сотовой связи. Это, в свою очередь, затормозит развитие новых технологий и конкуренции.

В итоге КРЕМЗ все-таки разрешил «Казахтелекому» приобрести Kcell, но с рядом условий. Необходимо сохранить тарифы оператора и бренд Activ, Kcell должен будет находиться под управлением независимого менеджмента, также до 2021 г. необходимо будет запустить сети 4G во всех населенных пунктах с числом жителей от 4 тыс., а до конца 2022 г. запустить сети 5G.

После этого «Казахтелеком» выкупил 75% акций Kcell за $446 млн.

Интересно, что выдавая ходатайство на удовлетворении сделки, КРЕМЗ исходил из того, что «Казахтелеком» не контролирует совместное предприятие с Tele2. Но как только была заключена сделка по покупке «Казахтелекомом» Kcell, Tele2 сразу же посчитало это условием для реализации put-опциона на продажу своей доли в совместном предприятии.

Сумма будущей сделки между Tele2 и «Казахтелекому» будет рассчитываться, исходя из рыночной стоимости совместного предприятия. При этом выручка Tele2 от сделки будет соответствовать 31% экономической доли компании в совместном предприятии, так как право на 18% прибыли совместного предприятия принадлежит Asianet. Кроме того, совместное предприятие должно будет погасить задолженность перед Tele2, которая составляет 87 млрд тенге ($23 млн).