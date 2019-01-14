Назван самый популярный в России оператор нелегальных SIM-карт

В 2018 г. Роскомнадзор изъял в точках продажи нелегальных SIM-карт более 83 тыс. таких «симок». Из них 35 тыс. были выпущены «Билайном», далее с большим отрывом следуют МТС, «Мегафон» и Теle2. В 2018 г. было изъято меньше нелегальных SIM-карт и заведено больше дел, чем в предыдущем году.

Самый популярный оператор

Самым популярным в России оператором нелегально реализуемых SIM-карт является «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Из 83,7 тыс. незаконных «симок», которые удалось изъять Роскомнадзору в 2018 г., на долю этого оператора приходится более 35 тыс. Второе место с большим отрывом занимает МТС — ему принадлежит 18,7 тыс. изъятых карт, сообщает надзорный орган на своем сайте.

На третьем месте находится «Мегафон» с результатом чуть менее 13,6 тыс. карт. Еще порядка 6,3 тыс. изъятых SIM-карт были выпущены оператором «Т2 мобайл» (бренд Теle2). На долю других операторов связи приходится 10,2 тыс. нелегальных карт, обнаруженных Роскомнадзором.

Изменения за год

Общее количество нелегальных «симок», изъятых в 2018 г., оказалось почти на 23 тыс. меньше, чем годом ранее. В то же время, количество протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении продавцов, выросло на 8% и достигло 1059 штук.

С целью противодействия распространению нелегальных SIM-карт Роскомнадзор и МВД провели в 2018 г. более 2 тыс. мероприятий — это на треть больше, чем в предыдущем году. Мероприятия представляют собой рейды по точкам продажи, они проводятся с 2016 г.

«Большее количество нарушений связано с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность», — отмечает надзорный орган.

Роскомнадзор назвал самого популярного в России оператора нелегальных SIM-карт

Кроме того, Роскомнадзор занимается пресечением незаконной торговли SIM-картами в интернете. По итогам 2018 г. надзорный орган выявил в сети 1164 случая, которые потенциально могут быть расценены как такое нарушение. Данные об этом были переданы в МВД, которое займется нарушителями, если их вина будет подтверждена.

В ведомстве надеются, что поправки в закон «О связи», вступившие в силу с 1 июня 2018 г., а также изменения в правилах оказания услуг телефонной связи, которые начали действовать с 17 ноября 2018 г., улучшат сложившуюся ситуацию. По новым правилам, чтобы абонент мог пользоваться мобильной связью, оператору связи должны быть представлены о нем достоверные сведения, которые будут занесены в автоматизированную систему расчетов.

Терминалы для распознавания личности

В ноябре 2018 г. CNews писал, что сотовый оператор МТС, с целью облегчить гражданам процесс легального приобретения SIM-карт, оборудовал пять станций Московского метрополитена терминалами для продажи «симок» с функцией автоматического распознавания личности.

Терминалы были установлены на станциях «Парк культуры» и «Белорусская» Кольцевой линии, «Александровский сад» Филевской линии, «Киевская» Арбатско-Покровской и «Китай-город» Калужско-Рижской линии.

Чтобы терминал мог распознать личность пользователя, покупатель карты должен показать ему паспорт, а также позволить устройству себя сфотографировать. Терминал определит подлинность паспорта и сличит фото в документе с лицом пользователя. Распознавание и заполнение данных абонента происходит автоматически. После этого выдается уже готовая к работе SIM-карта.

На тот момент оператор планировал довести количество таких терминалов в Москве и области до 20 к концу 2018 г. Помимо станций метрополитена, устройства должны появиться на вокзалах, в аэропортах и торгово-развлекательных центрах.