В России принят первый национальный стандарт интернета вещей

Росстандарт утвердил первый в России предварительный национальный стандарт интернета вещей на базе NB-Fi. Перед тем, как сделать стандарт ГОСТом, авторы проекта будут три года наблюдать за его применением на рынке. Стандарт уже использует компания WAVIoT.

Национальный стандарт интернета вещей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило первый в России предварительный национальный стандарт интернета вещей. Стандарт, получивший название «Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)», вступит в силу с апреля 2019 г.

Разработкой стандарта занимался технический комитет 194 «Кибер-физические системы», созданный на базе РВК. Инициатива создания стандарта принадлежит Ассоциации интернета вещей. Документ в течение трех месяцев публично обсуждался в отрасли, на него дали заключения ключевые участники рынка.

Стандарт основан на полностью российской технологии, которая дает возможность разворачивать беспроводные сети обмена данными между множеством модемов и множеством базовых станций. Как сообщает РВК, работоспособность технологии в масштабных проектах была доказана на практике.

По словам гендиректора РВК Александра Повалко, утверждение национального стандарта интернета вещей создало «окно возможностей для ускоренного развития рынка». Далее стандарт NB-Fi предполагается продвигать на международном уровне.

Технические особенности

Принятый стандарт является частью линейки протоколов LPWAN. Эти протоколы предназначены для передачи небольших объемов данных на значительные расстояния, в РВК их характеризуют как простые и дешевые. Дальность передачи данных с помощью NB-Fi составляет до 10 км в плотно застроенном городе и до 30 км в сельской местности.

Стоимость компонентов для производства конечных устройств обещает быть невысокой, значительную их часть можно произвести в России, сообщают авторы стандарта. Например, уже разработан отечественный приемопередатчик, который представляет собой интегральную микросхему, передающую данные по NB-Fi.

В России принят первый национальный стандарт интернета вещей

Приемопередатчик NB-Fi можно использовать в различных странах, передавая данные в нелицензируемых диапазонах частот 430-500 МГц и 860-925 МГц. Скорость передачи данных при этом составит от 50 до 25600 бит/с. Чип NB-Fi достаточно чувствителен к поступлению сигнала без использования дополнительных сложных антенн. Разработчики отмечают его низкое энергопотребление.

Оценка применения

По словам заместителя руководителя Росстандарта Антона Шалаева, сам формат предварительного национального стандарта позволит проводить более широкую апробацию и корректировку NB-Fi до его перевода в статус ГОСТа. В следующие три года комитет «Кибер-физические системы» будет следить за применением нового стандарта и оценивать его. Определенный объем опыта рыночного применения NB-Fi необходим для присвоения ему статуса ГОСТа.

В первую очередь наблюдение будет осуществляться за тем, как стандарт применяют участники Ассоциации интернета вещей, инициатора проекта. Из игроков рынка стандарт уже использует компания WAVIoT, которая занимается разработкой счетчиков электроэнергии и воды с возможностью беспроводной передачи данных, а также осуществляет внедрения решений по автоматизации сбора показаний счетчиков ЖКХ.

В комитет можно передавать сведения о применении стандарта, а также замечания и предложения. Прием сообщений закрывается за четыре месяца до истечения срока действия стандарта.

Рынок интернета вещей

По данным IDC, в 2018 г. объем российского рынка интернета вещей составил $3,67 млрд. Больше всего средств в интернет вещей вкладывают такие отрасли как производство и транспорт. До 2022 г. эксперты предсказывают рынку средний годовой рост на 18%.

По словам председателя ТК «Кибер-физические системы» Никиты Уткина, NB-Fi — не единственный перспективный стандарт связи для Интернета вещей. «На рынке есть место для, как минимум, нескольких стандартов, которые могут найти серьезную поддержку своему развитию формализацией в качестве национальных стандартов. Дальнейший успех продвижения каждого из них будет зависеть от совокупности факторов: адаптивности и учета нюансов конкретных рынков, требований к оборудованию, типов конечных устройств, стоимости их внедрения и использования, полноты покрытия сетью связи, стоимости базовых станций», — отмечает он.