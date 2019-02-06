Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн

Veon объявил новую оферту на выкуп долей миноритариев GTH

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»), объявила оферту на приобретение акций египетского холдинга Global Telecom (GTH). GTH владеет сотовыми операторами в Алжире, Бангладеше и Пакистане.

Veon владеет 57,7% акций GTH, оставшиеся 42,3% акций котируются на Египетской фондовой бирже. Veon в рамках оферты готов полностью выкупить принадлежащие мионритариям акции.

За одну акцию Veon готов заплатить 5,3 египетских фунта ($0,3). Соответственно, полный выкуп долей миноритариев обойдется Veon в 10,58 млрд фунтов ($601 млн). Veon будет осуществлять оферту через свою «дочку» Veon Holdings которая направит соответствующее уведомление в Финансовому регулятору Египта (Egyptian Regulatory Authority, FRA).

Как Veon пытался консолидировать GTH

Холдинг GTH изначально назывался Orascom Telecom Holdings (OTH) и принадлежал египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris). В 2011 г. Савирис обменял контрольный пакет акций OTH вместе со 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni на долю в группе Vimpelcom (прежнее название Veon).

В настоящее время у GTH нет операционных активов в Египте и для Veon было бы логично ликвидировать эту промежуточную структуру. В 2017 г. GTH провел делистинг акций с Лондонской фондовой бирже и одновременно осуществил выкуп собственных акций (buy-back). Тогда холдинг приобрел 10% собственных акций за $225 млн, одна акция приобреталась по цене 7,9 фунтов ($0,44).

Veon (бывший Vimpelcom) объявил новую оферту на выкуп акций холдинга, выразив готовность потратить на нее $600 млн

В конце 2017 г. Veon объявил оферту на выкуп долей всех миноритариев GTH. За одну акцию вновь было предложено 7,9 фунтов, за доли всех миноритариев Veon готов был заплатить 15,776 млрд фунтов ($894 млн по курсу на соответствующую дату).

Ворох проблем с египетскими властями

Однако регулятор FRA так и не предоставил одобрения, необходимого для осуществления оферты. В то же время на GTH свалился целый ряд проблем. Так, акционеры GTH нарушили технические требования по раскрытию информации в рамках оферты. В результате в их отношении появился риск возбуждения уголовного дела.

Кроме того, ряд акционеров GTH обратились с иском в Экономический суд Каира, требуя запретить FRA выдавать разрешение на осуществление сделки. Также активизировался Налоговый регулятор Египта (Egyptian Tax Authority, ETA).

Еще в 2010 г. ETA потребовал от Orascom Telecom доплатить налогов на сумму 2 млрд фунтов ($113 млн, здесь и далее пересчет в доллары осуществляется по среднему курсу 2017 г). Холдинг был не согласен с этим требованием и путем судебных разбирательств сократил размер недоимки до 323 млрд фунтов ($18 млн.) Однако в 2016 г. ETA потребовал доплатить еще 429 млн фунтов ($24 млн) в связи с поздней выплатой предыдущей суммы.

Одновременно с 2011 г. ETA требует от Orascom Telecom выплаты налогов с доходов, которые холдинг получил от иракского сотового оператора Iraqna (холдинг владел им до 2007 г). В 2016 г. ETA потребовала доплатить еще и штраф за задержку с выплатой данной суммы в размере 258 млн фунтов ($15 млн). Совокупная сумма требований налогового регулятора по данному делу составила 505 млн фунтов ($29,3 млн).

В конце 2017 г. ETA даже пытался арестовать счета GTH из-за налоговой задолженности. В Veon уверены, что отказ FRA одобрить предыдущую оферту группы на выкуп акций GTH связан как раз с нерешенными налоговыми вопросами. В отсутствие такого разрешения Veon вынужден был отозвать свою оферту.

Неудачная попытка Veon выкупить активы GTH

После неудачи с предыдущей офертой Veon выдвинул предложение к GTH о выкупе принадлежащих холдингу двух сотовых операторов - Banglalink (Бангладеш) и Jazz (Пакистан). Сумма сделки должна была составить $2,25 млрд. Из этой суммы $1,6 млрд предполагалось выплатить путем принятия Veon задолженности GTH.

Для одобрения сделки необходимо было согласие двух третей миноритариев GTH. Однако негативная обратная связь, полученная от миноритариев холдинга, показала, что они не спешат с одобрением сделки. В результате осенью 2018 г. Veon отозвал свое предложение.

В то же время GTH нуждается в денежных средствах. В 2018-2019 гг. холдинг должен был потратить минимум $500 млн на погашение задолженности. В связи с этим совет директоров GTH выражал готовность рассматривать различные варианты выхода из ситуации, в том числе возможные дальнейшие предложения от Veon.

В Veon также говорили о сохранении намерения упростить корпоративную структуру и сделать GTH своей частной структурой. Теперь Veon предпринял третью попытку в этой области.