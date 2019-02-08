Продажами в МТС займется замгендиректора «Почты России»

Вице-президентом МТС по продажам и обслуживанию стала Инесса Галактионова. Ранее она работала замгендиректора «Почты России».

Инесса Галактионова перешла из «Почта России» в МТС

Заместитель гендиректора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова покинула свой пост, говорится в сообщении предприятия. Галактионова перешла на работу в компанию «Мобильные телесистемы» (МТС), следует из сообщения оператора.

В МТС Галактионова заняла пост вице-президента по продажам и обслуживанию. При этом Галактионова останется на «Почте России» в статусе советника гендиректора предприятия.

Карьерный путь Инессы Галактионов

В 2003-2009 гг. Галактионова работала в российском представительстве компании Philips Consumer Electronics, занимая, в том числе, пост директора по маркетингу в России и странах СНГ. В тот период главой представительства был Дмитрий Страшнов.

В 2009 г. Страшнов возглавил российские операции шведского сотового оператора Tele2. Вслед за ним в Tele2 перешла и Инесса Галактионова на должность коммерческого директора оператора.

В 2013 г. Страшнов занял пост гендиректора «Почта России». Вскоре после этого Галактионова стала его заместителем.

Инесса Галактионова перешла из «Почты России» на должность вице-президента МТС по продажам и обслуживанию

В 2017 г. Минкомсвязи не продлило контракт с Дмитрием Страшновым. Случилось это со скандалом из-за премии Страшнова, размер которой за 2014 г. составил 95 млн руб. В то время средняя зарплата сотрудников «Почта России» составляла 15-20 тыс. руб. в месяц, при этом руководители федеральных государственных унитарных предприятий не могут получать более чем в восемь раз больше средней зарплаты.

Из-за этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с халатностью при выплате Страшнову премии. Банковские счета Страшнова были арестованы (впоследствии арест был снят). Сам экс-глава «Почта России» перешел на работу в головной офис компании «Еврохим» в Швейцарии.

Тогда же «Почту России» возглавил Николай Подгузов, а Инесса Галактионова продолжила работать на предприятии.

Что стало с предшественником Галактионовой в МТС

До прихода Инессы Галактионовой пост вице-президента МТС по продажам и обслуживанию занимал Кирилл Дмитриев. Он останется вице-президентом компании, но будет курировать иную сферу - цифровые решения для дома.

Одновременно «Почта России» сообщила о ряде других кадровых перестановок. Предприятие покинул еще один замгендиректора - Сергей Малышев, отвечавший за посылочный бизнес.

Замгендиректора предприятия по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон назначен руководителем блока почтового бизнеса и государственно-социальных услуг с сохранением прежней должности. А первый замгендиректора предприятия по инфраструктуре Алексей Скатин дополнительно возглавил блок электронной коммерции.