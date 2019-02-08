Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства

Россвязь хочет сократить срок перевода номера от одного сотового оператора к другому с восьми до четырех суток. Операторы опасаются, что это приведет к техническим сбоям в работе соответствующей системы.

Срок перехода от одного сотового оператора к другому могут сократить в два раза

Федеральное агентство связи (Россвязи) предлагает сократить срок перехода абонента от одного сотового оператора к другому. Данная процедура носит название MNP (Mobile Number Portability). За работу базы данных перенесенных номеров (БДПН) отвечает госпредприятие «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС), подведомственное Россвязи.

Сейчас срок перехода абонента от одного оператора к другому составляет восемь суток для физических лиц и 29 суток для юридических лиц. По словам главы Россвязи Олега Духовницкого, агентство подготовило предложения для сокращения данных сроков до четырех суток для физических лиц и до пяти суток для юридических лиц.

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Процедура MNP выглядит так: абонент обращается к оператору, чьим пользователем он хочет стать, с заявлением. Данные абонента передаются в ЦНИИС. Далее путем запроса к оператору, который в настоящее время обслуживает абонента, проверяется корректность персональных данных клиента и отсутствие задолженности с его стороны.

На эти процедуры отводится восемь суток. В случае отсутствия проблем абонент на девятые сутки переключается к новому оператору. За свои услуги ЦНИИС берет 100 руб. с оператора, к которому переходит абонент. Сам оператор может взимать эту сумму с абонента, который желает к нему подключиться.

Срок перевода номера от одного сотового оператора к другому может быть сокращен с восьми до четырех суток

Процедура MNP была запущена в России 1 декабря 2013 г. За этот период было подано 20 млн заявлений на перенос номера. Из них 11 млн было успешно удовлетворено.

Если ЦНИИС не может по итогам квартала финансировать работу БДПН, то федеральный бюджет компенсирует институту соответствующие расходы из Резерва универсального обслуживания. Каждый оператор связи отчисляет в данный резерв 1,2% от своей выручки.

Если ЦНИИС оказывается, наоборот, в плюсе по итогам работу БДПН, то прибыль он перечисляет в федеральный бюджет. Уже несколько лет ЦНИИС находится «в плюсе» и перечисляет в бюджет доходы от работы БДПН.

Сотовые операторы опасаются технических сбоев

В то же время представитель сотового оператора «Вымпелком» Анна Айбашева считает странным намерение Россвязи сократить сроки переноса номеров. «Сегодня процедура проведения MNP отработана с технической точки зрения и сбоев в ее работе нет, - отмечает Айбашева. - Между тем, поначалу со стороны многих сотовых операторов фиксировались технические проблемы.очередное изменение процедур может повлечь технические сбои и ухудшить клиентский опыт».

Представитель Tele2 Ольга Галушина считает инициативу о сокращении сроков переноса номеров полезной. «Однако операторам необходимо быть технически готовыми к реализации MNP в такие сроки, - добавляет Галушина. - Помимо этого нужно более детально проработать вопрос межоператорского взаимодействия при портациях абонентов».

Напомним, что в конце 2013 г. MNP вводился в спешке и несколько месяцев абонентам было сложно воспользоваться этой услугой.

Представитель Минкомсвязи заявил CNews, что ведомство поддерживает предложение Россвязи.