Максут Шадаев возглавил «РТ лабс», главную ИТ-«дочку» «Ростелекома»

Новый генеральный директор «РТ лабс»

«РТ лабс», российский системный интегратор, входящий в структуру «Ростелекома», объявил о назначении Максута Шадаева на должность генерального директора. На ней он заменит Михаила Бондаренко, руководившего компанией с апреля 2015 г. Свою новую позицию Максут Шадаев будет совмещать с должностью вице-президента «Ростелекома» по цифровым платформам, которую занимает с сентября 2018 г.

Шадаев будет отвечать за реализацию стратегических задач и проектов компании в сферах электронного правительства, образования, медицины и геоданных.

«Эксплуатация и развитие электронного правительства, региональная информатизация, а также продвижение ключевых решений для цифровой медицины, за которые традиционно отвечает компания "РТ лабс", во многом формируют фундамент цифровой экономики России, – отметил Максут Шадаев. – Одной из важнейших стратегических задач является поддержание этих и наращивание новых направлений бизнеса в интересах "Ростелекома" и стратегии развития до 2022 г.».

«РТ лабс», «дочка» «Ростелекома», занимается системной интеграцией и выполнением полного цикла работ при реализации инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов. Компания выступает в роли подрядчика «Ростелекома» на сопровождение региональных систем электронного правительства и информационного общества с 2015 г. Кроме того, «РТ лабс» является технологическим партнером «Ростелекома» по созданию и развитию Единой биометрической системы.

В рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики решений для госсектора» за 2017 г. интегратор занял 22 строчку с выручкой от проектов в госсекторе в размере 1,83 млрд руб. Также компания вошла в первую двадцатку рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ-услуг» по итогам 2018 г. с показателем в 2,77 млрд руб.



В структуру компании входит предприятие «РТ регионы», а также «РТК софт лабс», резидент «Иннополиса» и флагманский центр компетенций группы компаний.

Краткая биография Шадаева

Максут Шадаев родился в 1979 г. Окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития.

В 2000-2001 гг. руководил проектом «Эйдвайзерс» компании «Аррава интернет менеджмент». В 2002-2004 гг. работал в IBS, где получил назначение на должность начальника отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а затем занял пост директора по развитию бизнеса.

Максут Шадаев назначен генеральным директором «РТ лабс»

В июле 2004 г. Шадаев стал советником директора ФГУП НИИ «Восход». В 2004-2008 гг. был советником главы Минкомсвязи и директором департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Минкомсвязи в команде Леонида Реймана.

В 2008-2012 гг. работал помощником руководителя Администрации Президента России Сергея Нарышкина, отвечал за организацию работы совета при Президенте по развитию информационного общества. В феврале 2009 г. вошел в «первую сотню» резерва управленческих кадров Президента.

В 2012-2014 гг. был советником председателя Госдумы Сергея Нарышкина, отвечая одновременно за группу, реализующую проект «Электронный парламент». С 2014 г. до недавнего времени являлся министром госуправления, ИТ и связи Московской области, а с 2016 г. — заместителем председателя правительства региона.

В сентябре 2018 г. покинул пост министра государственного управления, ИТ и связи Московской области, на котором его сменил Максим Рымар.