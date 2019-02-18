МГТС продала полсотни зданий АТС собственным хозяевам

МГТС продала структурам АФК «Система» 54 здания АТС за 6 млрд руб. Всего за последние несколько лет МГТС продала своему акционеру недвижимости на общую сумму 20,5 млрд руб.

МГТС продала 54 объекта недвижимости за 5,95 млрд руб.

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) продала компании «Бизнес-Недвижимость» комплекс недвижимости. Стоимость сделки в денежном выражении составит не более 5,95 млрд руб. без учета НДС (налог на добавленную стоимость) и процентов по рассрочке.

Рассрочка для покупателя составит 10 лет под 9% годовых. С учетом НДС и процентов по рассрочке суммы сделки не превысит 13 млрд руб.

«Бизнес-Недвижимость» в настоящее время принадлежит АФК «Система». МГТС находится под контролем сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), который, в свою очередь, подконтролен АФК «Система».

Пресс-служба МГТС уточнила агентству «Интерфакс», что речь идет о 54 зданиях, попавших под программу комплексной реконструкции сети компании. В этих зданиях более не размещается телекоммуникационное оборудование либо площадь в этих зданиях, используемая оборудованием, незначительна.

Как МГТС реконструировала свою сеть и избавлялась от недвижимости

МГТС еще в начале 2000-х годов задумалась об избавлении от недвижимости: проводимая в тот период замена аналоговых АТС (автоматическая телефонная станция) на цифровые позволяла высвобождать значительные площади. В 2006 г. МГТС договорилась с компанией «Система-Галс», на тот момент подконтрольной АФК «Система», о реконструкции 225 объектов. Стоимость проекта оценивалась в $1,5 млрд.

МГТС продала структурам АФК «Система» 54 здания АТС за 6 млрд рублей

«Система-Галс» успел реконструировать 95 объектов, после чего проект остановился. После кризиса 2008 г. АФК «Система» передала «Система-галс» банку ВТБ. После чего «Система-Галс» продала «Уралсибу» дочернюю компанию «Телеком-Девелопмент», к которой перешли права на восемь объектов МГТС.

Затем в 2011 г. МГТС начала масштабный проект замены медных абонентских телефонных линий на пассивную оптику – технологию GPON. В рамках этого проекта функции управления сети были переданы промышленному компьютеру – супер-ядру IMS. После этого необходимость в АТС в принципе отпала, и это привело к высвобождению еще больших площадей недвижимости.

Серия сделок с АФК «Система»

В 2013 г. МГТС создала компанию «МГТС-Недвижимость», куда были переданы здания бывших АТС. Данная компанию создала «дочку» - вышеупомянутую «Бизнес-Недвижимость», владевшую 76 объектами (включая 44 здания бывших АТС) общей площадью 178 тыс. кв. м. В начале 2014 г. АФК «Система» приобрела 51% акций «Бизнес-Недвижимости» за 3,2 млрд руб., а затем и оставшиеся 49% акций за 3,1 млрд руб.

В 2014 г. МГТС создала другую дочернюю компанию – «Рент-Недвижимость», в которую было передано еще 105 объектов недвижимости. В начале 2015 г. АФК «Система» через «Бизнес-Недвижимость» приобрела 51% акций «Рент-Недвижимость» за 4,34 млрд руб.

Позднее оставшиеся 49% акций «Рент-Недвижимость» были приобретены за 4,17 млрд руб. Таким образом, всего МГТС на нынешний момент продала структурам АФК «Система» недвижимости на сумму 20,5 млрд руб.