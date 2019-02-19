МТС запустила облако для хранения гигантских массивов данных

Проект #СloudMTS пополнился новым сервисом, предназначенным для хранения больших массивов данных. Емкость хранилища начинается от 1 Терабайта. Компания позиционирует сервис как один из самых дешевых в России.

Новый сервис МТС

Оператор МТС запустил облачный сервис хранения данных для корпоративных клиентов, рассчитанный на большие массивы информации. Емкость объектного хранилища в данном сервисе начинается от 1 Терабайта. Данные хранятся в собственных ЦОДах оператора и передаются по его же каналам связи. Сервис является частью облачного проекта #СloudMTS.

По словам директора облачного провайдера #СloudMTS Олега Мотовилова, сервис является одним из самых дешевых на российском рынке, если говорить об общей стоимости использования. Клиент оплачивает только используемый объем хранилища — по тарифу 1,5 руб. за 1 ГБ. За HTTPS-запросы, входящий и исходящий интернет-трафик плата не взимается. У клиента есть возможность бесплатно тестировать сервис в течении двух недель.

Структура сервиса такова, что объекты можно распределить по «контейнерам». Контейнер можно привязать к какому-либо проекту или группе пользователей. Система управления доступом к данным дает возможность совместной работы с ними. Предусмотрена роль администратора, а также функция быстрого поиска, мониторинга и анализа использования данных. Для обеспечения безопасности используются архитектурные решения крупных производителей СХД, а также защищенные каналы и протоколы, сообщает оператор. Возможна интеграция сервиса с ИТ-инфраструктурой заказчика.

Кому это нужно

По мнению МТС, решением должны заинтересоваться компании, у которых есть необходимость организации СХД, создания архивов и каталогов. Речь идет о таких данных, как, например, записи камер наблюдения, статистический контент сайтов, данные backend-платформ мобильных приложений и игр, история транзакций и электронного документооборота.

Оператор сообщает, что новый сервис сможет работать с тяжелыми данными студий видеопродакшна, фотобанков, конструкторских бюро, дизайн-студий и видеохостингов. В объектном хранилище можно создать Data lake для последующей обработки и анализа данных.

МТС запустил облачный сервис для хранения огромных массивов данных

«С развитием технологий интернета вещей и больших данных, автоматизации производства и появления «умных» городов генерируются огромные массивы информации. Данные, полученные в результате анализа поведения потребителей, геоаналитики, мониторинга состояния окружающей среды и технологических объектов нужно где-то хранить и обрабатывать», — отмечает Мотовилов.

Облачные услуги МТС

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudМТС. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения VMWare. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. МТС утверждает, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.

С августа 2016 г. оператор начал предоставлять клиентам услуги облачного хранения данных. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика. Услуга облачных вычислений изначально была доступна только малому и среднему бизнесу, но в марте 2017 г. открылась и для крупного бизнеса. В сентябре 2017 г. МТС запустил сервис обработки больших данных в облаке Big-Data-as-a-Service (BdaaS).

В августе 2018 г. МТС развернул в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. Клиенты могут воспользоваться сервисами «инфраструктура как услуга» (Iaas), «платформа как услуга» (PaaS), а также средствам разработки приложений. Напомним, Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе, при этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure.



С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. Те ЦОДы МТС, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. У оператора есть ЦОДы и в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора.

В сентябре оператор купил ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России, за 8,9 млрд руб. включая чистый долг. Это десятый по счету дата-центр МТС.