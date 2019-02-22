 

ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией

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, Текст: Игорь Королев
Телефонные операторы ДНР и ЛНР научились напрямую принимать звонки из России. Ранее для этого приходилось приходилось звонить через транзитный коммутатор в Ростове. Кроме того, «Вымпелком» и Tele2 наладили роуминг на территории непризнанных республик.

Из России стало возможным напрямую звонить в ЛНР и ДНР

Из России теперь можно напрямую звонить на телефонные номера непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В этом убедился корреспондент CNews, посетив территории обоих республик.

Как у ДНР и ЛНР образовывались свои телекоммуникационные предприятия

Напомним, ДНР и ЛНР образовались в 2014 г., в одностороннем порядке отделившись от Украины. В 2015 г. власти ДНР ввели внешнее управление в местном офисе сотового оператора «Киевстар», вместе с российским «Вымпелкомом» входящим в группу Veon. После этого сеть «Киевстара» в этих регионах перестала работать.

Затем власти ДНР на базе имущества «Киевстара» создали собственного сотового оператора «Феникс».

Власти ЛНР, также на базе имущества «Киевстара», создали сотового оператора «Лугаком».

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Телефонные операторы ДНР и ЛНР научились напрямую принимать звонки из России

В 2017 г. власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях, принадлежащих украинскому магнату Ринату Ахметову. В их числе был и крупнейший на Украине оператор фиксированной связи «Укртелеком». На базе имущества «Укртелекома» власти ДНР создали собственного оператора фиксированной связи «Комтел».

Почему в ДНР и ЛНР приходилось звонить через Ростов-на-Дону

«Феникс», «Лугаком» и «Комтел» работают внутри украинского кода «+380», но с помощью префиксов, выделенных самостоятельно властями ДНР и ЛНР - «071» и «072» соответственно. Международное сообщество эти республики и принятые ими решениями не признает.

Абоненты телефонных операторов из ДНР и ЛНР первоначально могли звонить в Россию и другие страны мира напрямую, но со звонками в обратном направлении были сложности.

Необходимо было набирать номер транзитного коммутатора в Ростове-на-Дону (Ростовская область граничит с ДНР и ЛНР), а затем дополнительно набирать номер нужного абонента. Также «Феникс» анонсировал возможность, что если звонок на ростовский коммутатор поступит с номера, на который ранее звонил абонент оператора, то соединение с ним произойдет автоматически.

Как биржи VoIP-трафика помогли непризнанным республикам

Теперь же таких проблем нет, и звонить в ДНР и ЛНР из России можно напрямую. Министр связи ДНР Виктор Яценко пояснил CNews, что такая возможность появилась и для абонентов из всех стран мира, кроме Украины.

Возможность устанавливать прямое телефонное соединение с абонентами ДНР и ЛНР появилась благодаря сотрудничеству с международными биржами VoIP-трафика. Телефонные операторы со всего мира поняли, что для них это удобно, объясняет Яценко.

Единственном исключением является Украина: власти этой страны всячески препятствуют установлению телефонной связи с операторами ДНР и ЛНР. По этой причине ранее от операторов непризнанных республик нельзя было позвонить на Украину.

Однако сейчас из сетей операторов ДНР и ЛНР можно позвонить на Украину, уверяет Яценко, в этом непризнанным республикам также помогли международные биржи VoIP-трафика. А вот связи в обратном направлении по-прежнему нет.

«Билайн» и Tele2 наладили роуминг в непризнанных республиках

В телекоммуникационной сфере ДНР и ЛНР есть еще одна проблема - это роуминг. Поскольку обе республики являются непризнанными, то и их операторы не могут организовать роуминг с другими странами.

Роуминг может работать только через украинских сотовых операторов. К 2017 г. на территории ДНР и ЛНР остался только один такой оператор - это принадлежащая российской МТС компания «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, бывшая «МТС-Украина»).

В начале 2018 г. «ВФ Украина» также прекратила работать в ДНР и ЛНР - причиной стал обрыв магистрального кабелями, связывавшего сеть оператора в этих республиках с сетью на территории Украины. Оператор хотел восстановить связь, но этому препятствовали украинские военные.

При посредничестве ОБСЕ ситуацию удалось разрешить: кабель был восстановлен, и работа сети возобновилась. Интересно, что до отключения сети «ВФ Украина» из российских сотовых операторов роуминг с ней в ДНР и ЛНР работал только у МТС и «Мегафона». Теперь же, как убедился корреспондент CNews, роуминг в ДНР и ЛНР работает также и у «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и Tele2.

Кроме того, «Феникс» заключил роуминговое соглашение с оператором «Крымтелеком» из Республики Крым, которая в 2014 г. также отсоединилась от Украины. Но по техническим причинам предоставление такой услуги так и не началось. Зато между ДНР и ЛНР действует безроуминговая зона.

Вячеслав Солопов, Консист Бизнес Групп

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