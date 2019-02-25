Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца

Группа Veon, по неофициальной информации, ведет переговоры о продаже российского оператора «Вымпелком». Купить этот актив предлагали «Ростелекому», но стороны не смогли договориться о цене.

Veon ведет переговоры о продаже «Вымпелкома»

Группа Veon ведет переговоры о продаже своего российского подразделения телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, переговоры о продаже «Вымпелкома» велись с подконтрольным государству оператором «Ростелеком», однако стороны не смогли договориться. В пресс-службе Veon не стали комментировать агентству Bloomberg данную информацию.

Как образовалась группа Veon

Напомним, исторически «Вымпелком» был базой для группы Veon. «Вымпелком» появился в Москве в начале 1990-х и начал оказывать услуги сотовой связи. В 2001 г. крупным акционером «Вымпелкома» стала «Альфа-групп», после чего оператор начал активную экспансию сначала в регионы, а затем и в страны СНГ.

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» в группу Veon со штаб-квартирой в Амстердаме. В 2011 г. Veon поглотил телекоммуникационные активы египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris): итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и холдинг Orascom Telecom, владевший операторами в Азии, Африке и Америке.

Группа Veon ведет переговоры о продаже оператора «Билайн»

В 2017 г. Vimpelcom был переименован в Veon. Крупнейшим акционером группы является инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп».

Большая телекоммуникационная распродажа

За последнее время Veon распродал значительную часть своих активов. Группа ушла из Италии, Канады, стран Юго-Восточной Азии (Вьетнама, Камбоджи и Лаоса) и Черной Африки (Зимбабве, Бурунди, Центрально-Африканской республики и Намибии).

Кроме того, в 2018 г. группа впервые продала свой актив на постсоветском пространстве, в Таджикистане. Рассматривается также продажа бизнеса Veon в Грузии.

Veon без «Вымпелком»

По данным Bloomberg, Veon хочется остаться только в странах с лидирующими позициями. В России Veon является третьим по величине абонентской базы оператором. К числу стран, где операторы группы Veon занимают лидирующие позиции (первое или второе место по абонентской базе), относятся Алжир, Бангладеш, Пакистан, Украина, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Армения.

Между тем, для Veon «Вымпелком» является основным активом. В 2017 г. «Вымпелком» заработал $4,7 млрд – половину всей выручки группы. Компания обслуживала 58 млн абонентов – четверть от общей абонентской базы Veon.