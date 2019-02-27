Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов

Правительство ужесточило требования к телеком-операторам относительно использования иностранных спутниковых систем мобильной связи. Теперь трафик от иностранных абонентов, находящиеся на территории России, должен будет проходить через российские станции сопряжения, доступ к которым есть у спецслужб России.

Новые правила работы с иностранными спутниками

Правительство России внесло изменения в свое постановление № 1194 от 14 ноября 2014 г., регулирующее работу российских операторов спутниковой связи с иностранными спутниковыми системами. Соответствующие изменения были подготовлены Минкомсвязи.

До сих пор российские операторы связи, использующие «иностранные системы подвижной персональной спутниковой связи», должны были создавать в России так называемые станции сопряжения с сетями общего пользования. Через такого рода станции наши спецслужбы могут перехватывать трафик абонентов. Теперь данное требование относится к операторам связи, которые используют любые «иностранные спутниковые системы».

Для работы с иностранной спутниковой системой российский оператор связи должен будет получить разрешение на использование частот от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и заключить соглашение с владельцем соответствующей спутниковой системы. Также от Минкомвязи, Минобороны, ФСБ и ФСО должны быть получены согласования того факта, что данная спутниковая система «не носит разведывательного характера и не может нанести ущерб интересам личности, обществу и РФ».

Операторов России обязали показать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов

Кроме того, нынешнее постановление отдельно обозначает, что трафик от иностранных абонентов систем мобильной спутниковой связи, которые находятся на территории России в роуминге и не имеют договоров с российскими операторами связи, также должен передавать через российские станции сопряжения.

Как глобальные системы спутниковой связи работают в России

В мире существуют четыре системы мобильной спутниковой связи, которые покрывают территорию России. Это Iridium, Inmarsat, Thuraya и Globalstar. Исторически российские власти пускали указанные системы в нашу страну только при условии строительства российских станций сопряжения.

У Iridium станция в России первоначально появилась в 1998 г. — на базе Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. Однако в 2000 г. система Iridium обанкротилась. Затем работа Iridium была возобновлена, но без участия российской станции. В связи с этим долгое время Iridium был в России вне закона.

В 2016 г. в Ижевске (столица Удмуртии) была запущена станция сопряжения Iridium. Эта была первая станция Iridium, находящаяся за пределами США. Она обеспечила возможность легальной продажи аппаратов системы в России. В то же время основной клиент Iridium — это Пентагон. И трафик от американских военных, находящихся на территории России, все равно передается через станцию в США.

У Thuraya еще более сложная история работы в России. Система была запущена в начале 2000-х. Ее российский оператор — компания «ТМ-сат» — обязалась построить станцию сопряжения. Однако российские дилеры спутникового оборудования продавали контракты Thuraya, выданные иностранными операторами данной системы.

В результате станция сопряжения так и не была запущена. В середине 2000-х российские власти даже рассматривали возможность изъятия лицензии у Thuraya. Однако затем у системы появился новый российский оператор — GTNT, который обязался построить станцию сопряжения, но пока ее так и нет.

Кто из спутниковых абонентов доступен спецслужбам

Таким образом, иностранные абоненты Iridium, Inmarsat и Globalstar на территории России и так попадают в зону действия российских станций сопряжения. Кроме того, они обязаны зарегистрировать в нашей стране через интернет свои SIM-карты и IMEI телефонных аппаратов.

При необходимости использования аппаратов более полугода, потребуется также заключение договоров с российскими операторами. А в случае с Globalstar выгоднее сразу покупать российскую SIM-карту, так как иностранная будет находиться в России в роуминге с высокой наценкой.

Для российских спецслужб остаются недоступными абоненты Thuraya и сотрудники Пентагона, пользующиеся системой Iridium.

Гендиректор дилера спутникового оборудования, компании «Альфа-телеком» Вячеслав Матаев считает, что перспектив у строительства в России станции сопряжения с Thuraya все равно нет. «Такого рода станция стоит порядка $30 млн, — говорит Матаев. — При этом многоговорящие абоненты предпочитают Iridium из-за более выгодных тарифов. Комплекты Thuraya в основном берут абоненты, которым спутниковая связь нужна примерно раз в год при выезде на условную рыбалку».

Что касается сотрудников Пентагона, то Матаев считает, что их трафик перехватывать бессмысленно. «Их обслуживает отдельная станция в США и вряд ли российская станция системы Iridium сможет их принять, — пояснил гендиректор «Альфа-телеком». — Кроме того, сотрудники Пентагона пользуются специальными устройствами шифрования Motorola, в связи с чем разобраться в их трафике будет все равно невозможно».

Правительство подготовилось к приходу Oneweb

Для операторов фиксированного спутникового интернета (VSAT) новое постановление правительства ничего принципиально не меняет, говорит гендиректор компании AltegroSky Сергей Пехтерев. «До сих пор под регулирование попадали спутниковые системы персональной подвижной связи, то есть системы типа Inmarsat, Iridium и пр., которые изначально были ориентированы на предоставление голосовых услуг, — объясняет Пехтерев. — Однако на горизонте появление широкополосных мобильных спутниковых систем, предоставляющих услуги доступа в интернет (например, Oneweb; — прим. CNews). По букве закона они не подпадали бы под действующие правила, теперь же данная лазейка закрыта».

«VSAT-операторы по-прежнему не подпадают под действие данного постановления: документ касается “спутниковых систем” — то есть набора спутников со специализированной уникальной наземной инфраструктурой, управляющей всей группировкой, тогда как VSAT-операторы работают с одиночными спутниковыми аппаратами, а их наземные телепорты не управляют работой спутников», — добавляет Пехтерев.