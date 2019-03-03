Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала

Группа Veon сократит порядка 70 позиций в своем головном офисе в Амстердаме. В числе прочих будет расформирован департамент межоператорских взаимоотношений. С учетом предыдущих сокращений Veon почти вдвое сократит штат своей штаб-квартиры.

Сокращения в Veon

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») готовится провести новые сокращения в своем головном офисе в Амстердаме. Об этом сообщила голландская газета Telegraaf. По данным издания, речь идет о сокращении 69 позиций.

В числе прочих будет расформирован департамент межоператорских сервисов, отвечающий за закупку международного голосового трафика для абонентов операторов группы. Частью данного департамента является роуминговый хаб, который группа Vimpelcom, как прежде называлась Veon, создала в Амстердаме в 2012 г. в виде отдельной компании Vimpelcom International Services.

Пресс-служба Veon не смогла ответить на вопросы CNews к моменту публикации этого материала.

Предыдущая волна сокращения была связана с закрытием приложения Veon

Это уже не первая волна сокращений в Veon за последнее время. В конце 2018 г. группа решила прекратить развитие одноименного мобильного приложения, которое было запущено в 2017 г. одновременно с переименованием Vimpelcom в Veon.

Приложение Veon выполняет функции мессенджера, позволяя кроме этого прослушивать музыку, просматривать фильмы, совершать платежи и т.д .В связи с прекращением развития приложения своих рабочих мест лишилось 100 человек в офисах группы в Амстердаме и в Лондоне, причем дополнительно в Амстердаме было уволено еще 90 человек.

Группа Veon сократит около 70 позиций в своей штаб-квартире в Амстердаме

С учетом предыдущих сокращений штат Veon уменьшится в два раза

Всего в Veon, по данным Telegraaf, сокращению подвергнутся 200-250 человек. Общий штат офиса группы компаний в Амстердаме до сокращений составлял 500 человек, таким образом, сокращения в штаб-квартире достигнут половины штата.

Как Veon покупал и продавал активы

Напомним, группа Vimpelcom была образована в 2009 г. после слияния «Вымпелкома» с украинским оператором «Киевстар». В 2011 г. Vimpelcom поглотил телекоммуникационные активы египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris): итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетский холдинг Orascom Telecom, владевший сотовыми операторами в Азии, Африке и Америки.

В последние годы Veon значительно сократил число имеющихся у него активов. Были проданы сотовые операторы в Италии, Канаде, Юго-Восточной Азии (во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе) и Черной Африке (в Намибии, Бурунди, Центрально-Африканской республике и Зимбабве).

Недавно агентство Bloomebrg сообщило о планах Veon продать еще и российский «Вымпелком».